@AntoBaldi_

Después de 16 años de su debut en la pantalla chica, Telefe volvió a emitir " Floricienta" y para sorpresa de muchos su regreso a la televisión generó un impacto casi tan grande como la primera vez que salió al aire. Personajes como el de María Laura Torres Oviedo, viuda de Santillán, también conocida como "Malala" volvió a ganarse el corazón del público pese a sus atroces planes.

Graciela Stefani, quien encarnó al entrañable personaje durante las dos temporadas de la tira juvenil, dialogó con DiarioShow.com y recordó su paso por la exitosa ficción producida por Cris Morena.

.

"Lo esperábamos porque hace rato nos habían dicho que volvía 'Floricienta', después se empezó a demorar hasta que salió. Y lo estoy disfrutando más ahora que en aquella época", reconoció. Malala junto a su hija Delfina, interpretada por Isabel Macedo, se dedicaban a hacerle la vida imposible a Florencia (Florencia Bertotti) y su principal objetivo era heredar la fortuna de Federico Fritzenwalden (Juan Gil Navarro).

Malala junto a su hija Delfina en " Floricienta".

En ese sentido, la artista analizó que "no le cambiaría nada al personaje, está perfecto así como está". "Lo que fue, fue. Hoy hay muchas cosas que se han modificado. Mi personaje era malísimo pero estaba puesto con el sello de alguien que estaba haciendo las cosas mal, por más que fue un personaje querido y elegido. Yo le perdono todo a Malala", reveló honesta.

Antes del inicio de la cuarentena obligatoria por coronavirus, la actriz tenía planeado comenzar los ensayos de la obra "Historias en redes" junto a Roberto Carnaghi para estrenar en octubre. Pero la pandemia cambió los planes y ahora espera que la situación sanitaria permita la vuelta del teatro.

"Sucedió esto y se tiene que tener paciencia. Estamos a la espera de poder subir al escenario con esta obra porque la obra es muy buena. Veremos si hay que adaptarla un poco por toda está situación", explicó. En cuento a la posibilidad de estrenarla vía streaming admitió: "No me aparece el deseo de hacerlo de esa manera. Me gusta actuar en el escenario. Prefiero esperar a que esto se resuelva y deseo que sea pronto".

.

De todas formas la cuarentena le dejó algo postivo: poder dar clases de actuación por Zoom. Según detalló, al principio no estaba en sus planes hasta que logró adaptarse y garantizó que será una modalidad que utilizará aún cuando termine el período de aislamiento social.

En ese sentido remarcó que las clases virtuales "vinieron como algo creativo también desde la resiliencia y fueron una decisión que vino para quedarse". "Volveré a las clases presenciales, pero esto no lo voy a abandonar sobre todo por gente del mundo que se suma o del interior del país que tengo de alumnos", valoró.

Graciela Stefani: "No le cambiaría nada al personaje, está perfecto así como está, le perdono todo a Malala".

Además, comenzó "la carrera de formación de líderes, Coaching Ontológico" con el objetivo de "apoyar a la gente desde alguna manera humanística y social e incursionar en la psicología", aseguró.

Sobre esta nueva faceta en su vida, Stefani manifestó: "Es muy interesante, tiene mucho que ver con poder bajar una línea con más herramientas para mis clases de teatro y para poder ejercitarlo luego en algún otro espacio, en algún dominio diferente al de la actuación. Me gustaría desde el lado del Derecho, de la Justicia poder hacer alguna mediación. Eso a futuro, estoy muy copada con eso".

Incluso aseguró que le gustaría poder transmitir sus conocimientos de coaching en su propio programa de televisión: "Me gustaría conducir un programa, tener un espacio que tenga convocatoria, masivo. Es un deseo profundo de conducir y me gusta. Siento que ahí me voy a sentir muy cómoda y con el coaching voy a tener más opciones para afrontarlo", destacó.

Pero por ahora se la podrá ver en un nuevo desafío actoral en la mini serie "Tunnel Visión", producida por TNT, en la que trabajó junto a su hijo Talo Silveyra. El último episodio se estrena este miércoles por Pocket Films.

Por último, también resaltó que evalúa lanzar un proyecto familiar junto a Talo y su otra hija cantante Josefina Silveyra. "Ellos están viendo la posibilidad, creo que lo vamos a hacer", cerró.

Por A.B.