@Antoravinale

Muchos fanáticos recuerdan a Poly Sallustro por interpretar a Maia en “ Floricienta”: una adolescente rebelde, alocada y pasional que se llevaba el mundo por delante y era capaz de dejar todo por seguir sus sueños. Pero la imagen de la joven a la que interpretó nada se parece a quién es en realidad. La única coincidencia son sus firmes convicciones porque en pleno auge de la novela infantil dejó todo por dedicarse de lleno al mundo de la música.

Mientras transita los 30 años, la artista sostiene que no se considera actriz sino compositora, música y cantante. “El anteaño pasado compuse para otros artistas, así que en eso ando, siempre con la música. En realidad siempre estuve con la música, pero actué en el medio”, reveló en diálogo con DiarioShow.com.

En la misma línea, continuó: “La actuación no es algo que me llame la atención. Nací con un piano en la mano prácticamente, entonces la música es lo que me hace feliz. La actuación está buenísima y la tomé en su momento, pero no siento que salga de adentro. Si me tengo que definir soy música y compositora. Puedo coquetear con la actuación pero no soy actriz”.

Su paso por “Floricienta” y el dilema de su guión

Poly abandonó la tira de Cris Morena por perseguir sus sueños en el mundo de la música y fue de poca importancia el éxito de aquel momento. “Es así. Al ciento por ciento fue así. La fama nunca me llamó la atención. Justamente el hecho de que haya un éxito detrás no fue lo que me movilizaba, sino que era lo que me hacía feliz, que es la música. Lo que me sirvió mucho fue la experiencia, vivir algo tan masivo. Todos son conocimientos y el fracaso también lo es. Cada día era una aventura y al salir a la calle abrazaba a la gente, eso es lo que te nutre”, manifestó.

.

En la ficción juvenil, la historia de su personaje tomó relevancia e interesó a la audiencia ya que protagonizó un romance prohibido con “Matute”- encarnado por Esteban Pérez- el mejor amigo de su hermano que tenía diez años más que ella. Si bien muchos entendían que aquel enamoramiento no estaba bien visto por la traición a un familiar, pocos eran los que se fijaban en la diferencia de edad y, un dato no menor, es que ella interpretaba a una chica de 14 años.

Maia (14) tenía un romance con Matías (24) en " Floricienta".

En la actualidad “ Floricienta” se repite en la pantalla de Telefe y la historia de Maia y Matute queda fuera de contexto para la actual época. “Creo que hoy en día no aparecería esto en un guión, me parecería como algo que no está bien. No solo por un tema de celos del hermano sino por un tema social. Pero claramente lo que se escribía hace 15 años no es lo que se escribe ahora, eso pienso”, reveló Sallustro.

La música, su verdadera catarsis

Muchos artistas utilizan sus historias para hacer música, y eso es lo que hizo Poly al perder su primer embarazo. La artista compuso “Para la eternidad” y volcó su dura experiencia en dulces melodías: “Fue súper duro y me costó mucho atravesarlo. Me metí en ese dolor y me costó salir pero con el tiempo fui sanando. Me pasó en el medio de la cuarentena que mi pareja, que es mi productor, me mandó unos acordes y salió esta canción. En una hora salió todo, fue una catarsis. Me hizo muy bien”.

“Me pasó que cuando me animé a contarlo había mucha gente que había vivido lo mismo. Lo hice también por todas las que vivimos esto, está bueno saber que es algo bastante común. Era mi primer embarazo, fue duro”, confesó.

De ahora en más Poly continúa firme con su camino y dice que hará todo lo posible por concretarlo. “Estoy escribiendo mi disco y sigo componiendo para otros artistas. Me estoy yendo a vivir a Estados Unidos, me iba a ir en octubre del año pasado pero pasó lo de la cuarentena. Pero esos serían mis planes, seguir haciendo música e irme a vivir afuera”, cerró.

Por A.R.