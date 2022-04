@sofinabias

"Las Divinas" y "Las Populares"... ¿les suenan? "Patito Feo" fue una de las tiras juveniles más exitosas de El Trece que acumuló popularidad y fanatismo en todas partes del mundo, consecuencia de ser emitida en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia.

La novela adolescente giraba en torno a la vida de Patito, interpretada por Laura Esquivel, y su grupo de amigas, "Las Populares", conformado por Thelma Fardín, Eva de Dominici y las mellizas Berecoechea, quienes se enfrentaban al "malvado" grupo antagónico, "Las Divinas", liderado por Brenda Asnicar y su séquito, Camila Outon, Camila Salazar y Nicole Luis.

Ante las vueltas de la vida, todas las jóvenes actrices que se formaron y crecieron en la tira se convirtieron en reconocidas figuras del mundo del espectáculo en la actualidad, y Nicole Luis no es la excepción.

" Las Populares" vs " Las Divinas" de " Patito Feo".

Como una de las más activas en redes sociales del ex elenco, la actriz de 30 años habló con DiarioShow.com sobre sus proyectos en la actualidad, como su participación en la novela de Telefe "El primero de nosotros", o algunos de sus recuerdos más destacados de su paso por "Patito Feo".

A casi 15 años del lanzamiento de la tira juvenil de El Trece, Nicki reflexionó sobre los estereotipos, el bullying y el maltrato que sufrían personajes en la ficción: "En esa época había muchos temas de los que no se hablaban. ¡Hoy por suerte si se volviera a hacer esa novela, el guion sería 100% distinto!".

"¿Cómo eso era cool? ¡Qué maldad! Pero estamos hablando de hace 15 años atrás. Hoy, la sociedad está más evolucionada, aunque nos falta muchisismo todavía", agregó indignada.

Si bien frente a las cámaras era todo actuado, en el detrás de escena, la vibra era otra entre el elenco. Las bandas rivales eran amigas y los adolescentes, que iban desde los 13 hasta los 17 años, disfrutaban el tiempo juntos entre rodajes, giras y conciertos frente a miles de personas.

Los actores de "Patito Feo" se llevaban muy bien detrás de cámara.

En retrospectiva, Luis asegura que toda la popularidad que atravesó debido a la novela "era normal": "Se volvió parte de la cotidianeidad, del día a día. A la semana del estreno ya no podíamos entrar a ningún lugar. No dimensionaba lo que pasaba. No sé qué haría si ahora no pudiese salir al supermercado. Yo tomaba como algo normal estar rodeada de seguridad. Eran momentos de euforia y emoción. Gracias a los fanáticos estabamos como estabamos"

Sin embargo, ella y sus compañeros no eran los más afectados, sino que los protagonistas de la tira: "No era la principal, Brenda y Laurita se llevaban todas las miradas, entonces ahí descansábamos el resto".

La buena onda entre el grupo sigue existiendo hasta la actualidad, razón por la que continúan haciendo reencuentros: "Tenemos grupo de WhatsApp en el que hablamos, y de vez en cuando me cruzo con varios. Con Brenda coincidimos en Navidad, en Bariloche, durante tres días por parejas en común que invitaron a nuestros novios. Yo les tengo mucho aprecio, son parte de mi crecimiento".

Los actores de "Patito Feo" siguen siendo amigos a más de 15 años del estreno de la tira.

Un elemento fundamental en toda la carrera de Nicole como actriz, que comenzó a raíz de hacer publicidades y campañas como modelo, fueron sus papás, quienes la ayudaron en el día a día: "¡Mis papas que me acompañaron en todo momento! Mamá siempre me esperaba con la comida, me ayudaba a hacer la tarea y a estudiar. Me hablaba mucho sobre mantenerme con los pies en la tierra.

El presente laboral de Nicole Luis: entre las redes y la actuación

Desde la finalización de "Patito Feo" en 2008, la artista participó de diversas producciones infanto juveniles similares como "Supertorpe", "Cuando toca la campana", "Violetta", "Go! Vive a tu manera" y "Bia".

Si bien ahora se encuentra en medio del rodaje de "Entrelazados", una serie de Disney +, el próximo objetivo profesional de Nicole es "proyectar algo más para adultos".

Una de las últimas producciones de las que participó fue "El primero de nosotros", protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes

"El año pasado grabe una participación con Sebastián Presta y Mercedes Funes para ´El primero de nosotros´ y fue lo más la experiencia", cerró Nicole Luis a este medio sobre su futuro artístico.

