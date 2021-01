@Antoravinale

Fueron furor entre 2011 y 2014. Sus pasos de baile los lanzaron a la fama y sus pegadizas canciones hicieron que miles de personas disfrutaran de su música en distintos lados. Aunque en la actualidad se encuentren alejados del ambiente artístico, cuando se escucha su nombre todos saben de quienes se habla, es que Los Wachiturros inmortalizaron su paso y ahora, ¿vuelven por más?

"La banda no se terminó, nunca se terminó. Nosotros laburábamos afuera, después de 2014 a 2017 estuvimos en Inglaterra, Italia, Noruega y Suiza. Después estuvimos parados un año y arrancamos en 2019, hasta que nos detuvo el Covid", indicó Gonza Muñoz en diálogo con DiarioShow.com. Y agregó convencido: "Nosotros seguimos en contacto, todos juntos. Los Wachiturros vamos a volver. Vamos a volver este año, dependiendo del tiempo sabremos cuando volvemos".

Mientras que su compañero, Brian Romero, brindó una declaración distinta al ser consultado por este portal: "Cada uno tiene su punto de vista, Gonza sacó sus temas solos. Nunca se concretó nada del sentido de volver, cada uno está en la suya, no es como antes. Pero calculo que si hay una gira volveré".

Siguiendo esa línea, comentó: "No es lo mismo de antes. No tengo el mismo ritmo de hace diez años, estoy en otra. Si se vuelven a juntar, hay que ver, ahora tengo novia, tengo 26 años".

LOS INICIOS DE LOS WACHITURROS

La banda surgió por un video que hicieron bailando, o mejor dicho "jodiendo", que lo subieron a las redes y ahí saltaron a la fama. "Con Leito fuimos los primeros Wachiturros, estábamos bailando en un boliche y se acerca Bazooka, que es el verdadero creador de la banda, y nos dijo de ir a 'Pasión de Sábado'. Se ve que gustamos porque éramos algo nuevo. Después hicimos un casting que entró gente nueva como Gonzalo, Lucas, que en ese momento era Kaka, y Matías", sostuvo Brian.

En medio de su auge, el grupo musical supo gozar de los ingresos percibidos, como Gonzalo que con su primer sueldo pudo comprarse un automóvil. Además, con el correr del tiempo, pudo adquirir la casa en la que todavía vive con su pareja: "A los 21 me pasó esto (de comprar) y tenía 20 cuando empecé en el grupo. Fue para mí y para mi familia, hoy en día estamos viviendo acá. Hoy tengo 29 años".

Luego de tanta fama y popularidad, ¿a qué se dedican los artistas? "Soy politireo en una fábrica de San Martín, fabrico bolsas de consorcio y aparte tengo una pollería, fiambrería y almacén, que lo maneja mi señora, en Castelar y de ahí la pasamos a Morón. Y a la noche reparto pizzas", declaró el artista sobre las distintas tareas que realiza para sostenerse económicamente.

¿Y el resto de sus compañeros? "Brian trabaja en una fábrica también con sándwiches de queso y Leito no sé qué hace", dijo entre risas. Por su parte, Brian completó: "Trabajo en una distribuidora de fiambres y con mi mujer en una blanquería, los fines de semana hago delivery. A mí no se me caen los anillos ni cadenas para trabajar más allá de la fama que tuve anteriormente. Siempre busqué la plata".

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS: EL ESCÁNDALO CON DJ MEMO

Durante todos estos años, más allá de los éxitos musicales, hubo acusaciones que los dejaron en jaque frente a los medios. La que más relevancia tomó fue cuando procesaron a Emmanuel, mejor conocido como DJ Memo, por abuso sexual en grado de tentativa con una menor de edad. Sin embargo, salió sobreseído y está haciendo una contrademanda para limpiar su imagen.

En relación al caso, Gonzalo comentó: "Está libre de culpa y ahora es al revés. Hace poco se le dieron la finalización de la causa, tres meses. Nunca le dimos bola, en Argentina laburábamos poco cuando pasó eso y fuimos a otro país. Nunca hubo una interna entre nosotros, gracias a Dios".

Algunos integrantes de la banda piensan volver, mientras que Brian ve incierto el regreso.

Mientras que Brian recordó: "Gracias a que la piba salió por todos los canales, bajó el laburo un montonazo. Veníamos haciendo diez bailes y pasamos a tres por noche. Viernes, sábados y domingos hacíamos 30 bailes y pasó esto. Al ser cinco pibes adolescentes que en tan poco tiempo llegamos tan alto, había mucha gente que capaz no le gustaba. ‘Hay mucha gente que los van a querer bajar’, nos decían".

Sobre la menor que denunció ser violada por el dj de la banda, argumentó: "Después vi una foto que se sacó con un preservativo. Fue en Termas de Río Hondo y ese mismo día nosotros nos habíamos sacado fotos con esa piba. A Memo siempre le creímos, éramos hermanos. Era imposible que nos mienta".

Por A.R.