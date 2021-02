@sofinabias

Las producciones de Cris Morena, ya sea " Chiquititas", " Rebelde Way" o "Casi Ángeles", marcaron cientos de jóvenes a lo largo de los años, y en la actualidad son muchos los que siguen disfrutando de las ficciones.

Actores como Luisana Lopilato, Benjamín Rojas o Lali Espósito comenzaron su carrera actoral de la mano de la productora y hoy en día lograron catapular sus carreras en el mundo artístico. Sin embargo, otros jóvenes que trabajaron con ella, como el caso de Guillermo Santa Cruz, se alejaron de las cámaras para escribir su propia historia personal.

Guillermo Santa Cruz dejó su carrera actoral para radicarse en China por más de ocho años.

Desde su personaje Nico en " Rebelde Way" hasta Javier en " Chiquititas", Santa Cruz trabajó en varias novelas durante su paso por la escuela primaria y secundaria. También participó de la canción "Corazón de tiza" de Flavia Palmiero.

A los 19 años, el papá de Guillermo recibió una propuesta laboral en China. Como era menor de edad, tenía un futuro incierto y la empresa le pagaba el pasaje, el artista decidió viajar al país asiático para probar suerte sin esperar las grandes sorpresas que le esperaban.

Guillermo vivió en China por más de ocho años. Además, allí se formó como economista.

En diálogo con DiarioShow.com, el economista habló sobre su relación con el país asiático: "Empecé a estudiar el idioma, que es una gran herramienta, pero quería hacer otra cosa y comencé una Licenciatura en Economía. Me terminé graduando en la Universidad de Pekín y estuve ocho años ahí. Trabajé en Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y las relaciones entre Argentina y China, así que cuando volví siempre seguí vinculado a China".

Un dato curioso de Guillermo es que visitó Wuhan, el lugar que se convirtió en el epicentro del coronavirus, unas semanas antes de que comenzara la pandemia por esta nueva enfermedad contagiosa que en la actualidad ya se llevó la vida de más de 100 millones de personas.

"Es una ciudad muy pujante, y verla de repente en todos los titulares fue una gran sorpresa. También fue una sorpresa como evolucionó tan rápido y la escala que tomó. Nos fuimos a dormir viendo que estaba lejos, en China o en Euoropa, y nos levantamos y tuvimos que cerrar todo. La velocidad con la que pasó también fue una sorpresa", señaló sobre cómo impactó la pandemia de Covid-19 en aquella localidad.

Guillermo Santa Cruz: "Mis compañeros no entendían nada porque nunca les dije que en mi país trabajaba en la tele, uno no anda diciendo esas cosas".

Además, el ex actor y ahora economista recordó una divertida anécdota que vivió durante sus años de estudios en la Universidad de Pekín con un grupo de jóvenes de Kazajistán.

Santa Cruz en una de sus visitas a China.

"Estaba en el comedor de la universidad, como cualquier otro estudiante, donde el 99 por ciento son chinos y también había algunos extranjeros. Yo veía que había dos chicas que pasaban, miraban y cuchicheaban. Me siento a comer y de la nada se animan y me preguntan de qué país era. Cuando les digo que era de Argentina empiezan a los gritos y no lo podían creer de la felicidad. Saltaban y me abrazaban, y mis compañeros no entendían nada porque nunca les dije que en mi país trabajaba en la tele. Uno no anda diciendo esas cosas", relató entre risas.

"Yo siempre me guardé mi profesión. Mis compañeros no entendían nada y eran dos chicas de Kazajistán, que ahí el programa era un éxito, y me habían reconocido y estaban muy contentas por verme ahí en su misma universidad", agregó sobre la inesperada reunión con seguidores de las tiras de Cris Morena.

El antes y después del actor de " Rebelde Way".

En la misma línea, Guillermo se mostró muy sorprendido por al apoyo contínuo que reciben las ficciones que protagonizó en su juventud: "Me sorprende y me halaga. Los programas son de hace 20 años, y en ese momento no existían las redes sociales, entonces el contacto con la gente era mucho más indirecto. Sabíamos que eran muy exitosos pero estábamos muy protegidos. El contacto con el público masivo era en muy contadas oportunidades, ya sea en el teatro o en alguna actividad pautada".

"Ahora con las redes sociales el contacto es directo y diario. A mí me escriben de todo el mundo, de todos los países. Los mensajes son con mucho cariño y con recuerdos. Siempre me tomo un rato para responder", añadió.

El economista junto a Georgina Mollo y Felipe Colombo, compañeros de elenco de " Rebelde Way".

"Es incríble que se sigan sumando nuevas generaciones pensando que hace 20 años la sociedad era completamente distinta a como es hoy. Se puede pensar que estos programas ya son inocentes para los jóvenes de hoy. Ellos están mucho más avanzados a cómo estábamos nosotros en esa época. Aún así, hay algo en las historias que les interesa y los atrae, y eso es claramente un éxito de los creadores del programa. Es atemporal e identifica tanto a los adolescentes de esa época como los de ahora. Muchos me escriben para decirme que están viendo los programas con sus hijos, así que es muy emocionante", manifestó entusiasmado por las repercusiones en las redes sociales.

En cuanto a su carrera actoral en los medios, Guillermo concluyó: "Una cosa fue llevando a la otra y ahora no me imagino del otro lado de la pantalla. Como cualquier otra persona disfuto de la televisión, de las series y del teatro, pero como espectador y consumidor".

Por S.N.