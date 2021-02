@sofinabias

Georgina Mollo es una de las actrices que supieron brillar en las tiras juveniles producidas por Cris Morena. Su carrera comenzó casi por accidente en “ Chiquititas”, la joven se presentó en un casting al que su hermana no quiso hacerlo y sorpresivamente quedó. Luego continuó en el medio al integrar el elenco de “ Rebelde Way”, allí interpretó a Luna Fernández, una estudiante que ingresa al colegio Elite Way gracias a una beca que consiguió su tía.

Georgina en su papel de Luna Fernández en " Rebelde Way", una estudiante muy sabia y generosa.

La actriz destacó muchos momentos inolvidables de su trabajo con Cris Morena, ya sean las giras, los "encontronazos" con los fanáticos y las mistades que todavía perduran en el tiempo, pero una figura que marcó la vida de Georgina fue Romina Yan, quien falleció en el 2010 debido a una descompensación producto de un aneurisma.

En diálogo con DiarioShow.com, la actirz se refirió al sueño donde se le presentó Romina y admitió que le quedaron asuntos pendientes con ellas luego de la inesperada muerte de la actriz.

Romina Yan y las queridas "chufas" de " Chiquititas".

“Yo la soñé muchísimas veces y siempre me despierto con esta sensación de que me vino a visitar. Algún mensaje siento que me deja. Tanto en el plan terrenal como en el espiritual estamos conectadas con las personas que uno siente, recuerda y quiso. Es una energía que queda en el ambiente”, aseguró Mollo en relación al vínculo sin límites que tiene con la hija de Gustavo Yankelevich.

La cuarentena permitió que Georgina comenzara a estudiar astrología y biodescodificación, lo cual pudo utilizar para analizar sus sueños: “Una vez me contó que se estaba por mudar y los primeros sueños que tuve de Romi ella me decía: ´tenés que venir a conocer mi casa´ y yo le contestaba que ´no podía porque tenía un hijo´ (estaba embarazada). Eso lo tomé como un mensaje de que nos vamos a volver a ver. Soñar con Romi siempre me deja días pensando”, confesó.

Georgina siempre mantiene a Romina en sus pensamientos.

Además, Georgina fue concreta al hablar sobre las cosas que hubiese disfrutado compartir con su amiga y compañera si estuviera viva: “Me hubiese gustado mucho que conociera a mis hijos”.

La actriz de " Rebelde Way" con sus tres hijos: Felipe, Juana y Eva.

“Con Romi tuvimos mil charlas. Ella era como mi hermana mayor. Pasábamos mucho tiempo juntas. Lo que más recuerdo es que nos mandábamos cartas semanales cuando dejé de trabajar en ' Chiquititas'. Nos mandañaamos los "chusmeríos" a través de su marido, Darío Giordano, que trabajaba en 'Trillizos'. Esperaba los viernes ansiosa porque era el día de intercambio de cartas. Siempre fuimos muy fieles”, recordó entre risas.

Grande era la hermandad que existía entre Georgina y Romina que ambas tenían los mismos sentimientos hacia otras personas, ya sean buenos o malos: “Si alguna se llevaba mal con otra persona, era como llevarse mal con nosotras también”, sostuvo.

Georgina confesó que tuvo una conexión terrenal con Romina y ahora en el plano espiritual.

SU VUELTA A LA ACTUACIÓN

A pesar de los buenos momentos en su carrera actoral y la gran calidad de personas con las que se encontró en el camino, Mollo dejó de actuar “porque se dio”. “Yo no había pensado dejar la actuación. Simplemente empecé a estudiar diseño de indumentaria en la facultad, me enganché y me costaba un montón hacer las dos cosas porque tenía mucha carga horaria en los estudios y en la actuación, así que decidí darle duro a la facultad. Igualmente no se había presentado ninguna oportunidad laboral o algún proyecto pendiente, así que se fue dando”, admitió.

Angie Balbiani, Georgina Mollo y Camila Bordonaba durante las grabaciones de " Rebelde Way".

En ese sentido, reveló: “Una vez que sentí que estaba en el anonimato me costó bastante. Me gustaba la vida de que no me reconocieran en la calle. Hacer una vida ´medio normal´ porque yo desde chica que trabaje en televisión. Ese era el mundo que yo conocía, no conocía otra cosa. Yo no sabía que era juntarse con amigas y no tener gente alrededor o que siempre me preguntaran por la televisión”.

Jaz Beccar, Georgina y Camila Bordonaba.

“En retrospectiva, pensar en salir a la calle y que te reconozcan era la única opción. Esa era mi vida. Después empecé a sentirme un poco más 'normal', pero la gente te hacía sentir que eras más, que te gritaban o que eras un referente. Entonces me gustó ese anonimato. Después fui mamá y me aboque completamente a ellos. Pensé que mis decisiones o mi trabajo podía afectarlos a ellos (sus tres hijos: Felipe, Juana y Eva), así que lo negué y lo taché de mi vida”, manifestó.

La pandemia evitó que Georgina y su familia se muden a su nuevo hogar, por lo que es su próximo desafío por cumplir.

Antes del comienzo de la cuarentena obligatoria por la pandemia, Georgina evaluó retomar la actuación y tomó el valor para emprender su regreso: “Me surgió la necesidad porque no es que yo tomé la decisión de dejar, sino que simplemente se dio, entonces me anoté para estudiar teatro. Justo cuando iba a empezar decretaron el aislamiento obligatorio, pero no lo taché de mi vida. Las ganas existen pero siempre y cuando me sienta segura para actuar ya que necesitaría un entrenamiento importante”.

Su personaje de " Rebelde Way" fue uno de los más queridos por el público, a pesar de que apareció solo en la primera temporada.

Para cerrar, destacó que le gustaría volver a actuar junto a sus ex compañeros de elenco e incluso trabajar de nuevo con Cris Morena: “Estaría buenísimo hacer algo juntos. Se lo debemos al público, que es tan fiel y cariñoso”.



