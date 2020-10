@Antoravinale

"¡Y a jugar con Hugo!", ¿se acuerdan de esta frase? De ser afirmativa la respuesta quiere decir que son parte de aquella generación entre 1996 y 2005 que pudo disfrutar del inolvidable programa de "Magic Kids" en el que Gaby Roife era su conductora.

La ex presentadora infantil supo marcar una parte importante en la infancia de miles de jóvenes y adultos, que en su momento supieron ser chicos y divertirse por horas con aquel mítico espacio en la televisión. "¡Era otra época, me acuerdo y me río sola! Todavía me reconocen en la calle", admitió Gaby con DiarioShow.com.

"A jugar con Hugo" era un programa novedoso para la época ya que para aquel entonces eran muy pocos los que tenían consolas de juegos y ¡apenas había internet! Los televidentes llamaban al ciclo y, como bien dice el nombre del programa, jugaban con Hugo, un simpático dibujito que reaccionaba a las indicaciones de cada participante que con su teléfono fijo marcaba distintos botones: con el 5 comenzaban el juego, con el 2 saltaban y con el 8 se agachaban, entre otras variantes.

"A jugar con Hugo" finalizó en 2005 tras estar casi una década al aire.

"En aquel momento llamaban chicos grandes y el límite era de 15 años. El juego los cautivaba, para la época era muy moderno", destacó Roife. Y agregó sobre el formato del juego: "¡Era así! Apretabas los botones del teléfono y Hugo se movía. Hay un gran mito con eso y era muy sencillo, tocabas una tecla y jugabas. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso! Ahora hasta sería más sencillo que aquel momento".

A más de dos décadas del comienzo de aquel mágico ciclo infantil, Gaby comentó: "Terminó Hugo y solo tenía a mi hija mayor y como quería tener más hijos quedé suspendida en el tiempo. Me dediqué a la familia. En 2016 se cumplieron 20 años del inicio de Hugo y un grupo de chicos fanáticos empezaron a pedir que vuelva el Magic".

"A partir de ahí me empezaron a llamar, y no entiendo de dónde sacaron mi número. En todo este tiempo en el que también se dijo que me morí y hasta que era la mujer de Pancho Dotto", declaró entre risas. Y continuó: "Empecé a ir a eventos retro y gamers, y recibo un cariño increíble. 'A quién le va a interesar; no deben ni acordarse', decía, pero me demostraron todo lo contrario".

Los primeros dos años del programa, Gabriela trabajaba como maestra jardinera y, como se imaginarán, todos los pequeños del colegio la querían tener como docente: "Era muy gracioso. Me veían con las madres y me llamaban en la tele. Después se me hizo bastante complicado con los horarios y dejé el colegio para seguir con Hugo".

"Me divertía mucho, siempre decía que el día que se dieran cuenta que iba a jugar no me iban a querer pagar más. Amaba hacer el programa", recordó con una sonrisa en su rostro la conductora. En ese sentido, se le preguntó por sus ganas de volver a la pantalla chica y ella contestó segura: "Sí, me encantaría. Cuando empecé a ir a eventos ahí me doy cuenta que agarro el micrófono y me apasiona. Hoy pensándolo a la distancia me hubiese encantado seguir en la tele. Me alejé y me dormí".

A 24 años del inicio de "A jugar con Hugo", a Gaby la siguen recordando en la calle por su conducción.

"Solamente fui maestra y me aboqué al programa. Pero después estaba muy convencida de la presencia maternal con mis hijos. Me lo planteé en ese momento, pude hacerlo y no me arrepiento. Me dediqué a criar a mis hijos. Hoy me planteo y no sé si tendría que haber sido una decisión tan radical, podría haber sido compatible la maternidad con algún otro trabajo", finalizó reflexiva.

