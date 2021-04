@AntoBaldi_

Más de 90 kilos bajados y casi once años pasaron desde la primera vez que Fran Mariano apareció en " Cuestión de Peso". Entró al reality por un picante cruce con Moria Casán en la tribuna de "ShowMatch", pero no sabía que aquel episodio de bullying sería su pase a un cambio de vida completo.

Como espectador en vivo en el programa de Marcelo Tinelli por ser un destacado fanático de Graciela Alfano, el joven no escatimaba en comentarios y opiniones sobre el jurado del "Bailando por un Sueño", hasta que uno de sus gestos contra Aníbal Pachano enfurecieron a la lengua karateka quien, fiel a su estilo, le respondió al grito de: "¡Andá a ' Cuestión de Peso'!".

.

En ese momento, el fan de Alfano se puso a llorar por el tono peyorativo de las palabras de La One. "No me sentí discriminado por lo que dijo, pero en ese momento pensé en todas las burlas y el bullying que me iban a hacer en la calle al día siguiente y me puse a llorar", recordó el mediático en comunicación con DiarioShow.com.

"Ese bullying que me hizo Moria fue positivo porque me llamaron de ' Cuestión de Peso' y fui participante cinco años. El reality me dejó dos cosas positivas: bajé 92 kilos, me enseñó a comer, porque después de eso no volví a engordar; y también me dio el don de no sufrir por la opinión del otro", reflexionó optimista.

Sin embargo, durante los años de tratamiento, no todo fue color de rosa, sino que como participante del programa de salud sufrió polémicos maltratos como parte del formato del programa. El ciclo conducido en temporadas por Andrea Politti tenía el objetivo que sus participantes adelgacen todas las semanas hasta alcanzar su peso saludable, pero para ello los sometían a pruebas muy duras e incluso hoy pueden ser consideradas hasta crueles.

Fran Mariano contó que la parte favorita de su cuerpo es su cara.

"En su momento fue muy difícil. Nos hacían correr sobre cintas y nos caímos a piletas con fuego", contó el ex participante. Y recordó: "Nos hacían dormir cuatro horas cuando los médicos nos recomendaban dormir ocho. También nos obligaban a comer en cámara nuestro permitido cuando no lo queríamos por miedo a engordar".

"Me encantaría volver a ' Cuestión de Peso' a acompañar a los nuevos participantes". Fran Mariano

Hasta las consultas médicas eran grabadas y en ese sentido, Fran cuestionó: "Nos filmaban con los doctores, con el psicólogo, el nutricionista y ahora me doy cuenta que no hay nada menos ético que eso".

Si bien Fran no lamenta su paso por el ciclo, contó que hasta tuvo un conflicto legal con Sergio Verón. "Yo elegí quedarme con lo bueno, pero hubo muchos malos tratos de parte de uno de los integrantes del programa. Tuve problemas judiciales con el profesor de educación física porque recibí muchos malos tratos de su parte. Me suspendía las consultas psicológicas como un modo de castigo", reveló indignado.

Además, lamentó que luego de su salida del programa, la producción no lo haya vuelto a convocar como invitado en las siguientes temporadas. "Me encantaría volver, porque uno a su casa vuelve siempre. Pasé cinco años de mi vida, pude cambiar mi vida ahí adentro y me siento preparado para acompañar a nuevos participantes", reconoció.

Consultado sobre cuál sería su consejo para los jóvenes que participen por primera vez de " Cuestión de Peso", expresó: "Les diría que se fijen en lo que hacen ellos y no lo que hacen sus compañeros y que sean conscientes de que es un programa de televisión, sino, ' Cuestión de Peso' te arrasa".

SU ASPIRACIÓN A SER COMO RICKY MARTÍN

Luego de alcanzar su peso ideal, Fran Mariano se sometió a varias cirugías estéticas para modelar su figura, pero luego su objetivo fue mayor: ser parecido a Ricky Martín. "Bajé de peso, me vi delgado, conseguí mi objetivo de mi peso acorde, y después quise ser una bomba, ser lindo", aseguró sobre cómo tomó la decisión de aspirar a ser como el cantante.

"Pensé en alguien que le guste a todo el mundo y se me ocurrió Ricky Martín, además ya me decían que me parecía a él", reconoció. En cuanto a sus varios pasos por el quirófano, contó: "No tengo nada mío, es todo operado, pero me siento mucho más yo ahora que antes cuando no estaba operado. Nunca me sentí tan yo como ahora, con un cuerpo y una cara que yo elegí".

Fran Mariano se operó para parecerse a Ricky Martín.

De todas formas, también reveló cuánto le costó aceptarse como es: "Entendí que si no me aceptaba yo no iba a estar conforme nunca. Fue un camino muy largo, recién ahora me empecé a aceptar, después de diez años, es un camino muy largo y ya no quiero parecerme a Ricky Martín sino ser yo mismo".

Así mismo confesó que la parte favorita de su cuerpo es su rostro. "Adoro mis labios, la nariz, mi mentón... No se notan las cirugías porque están muy bien hechas, fueron hechas con amor", manifestó honesto.

EL PRESENTE DE FRAN MARIANO

El joven de 32 años comenzó la carrera de coaching ontológico y luego de estudiar por dos años obtuvo su certificado. Ahora busca especializarse en coaching sexual porque "la sexualidad tiene muchas caras y el general de la gente no conoce mucho y se queda en lo superficial", explicó.

Fran Mariano confesó que sigue trabajando sobre su cuerpo ya que va al gimnasio

También se volcó a las neurociencias y comenzó un curso para aprender chino ya que quiere ser políglota. Además trabaja en una empresa multimedia ligada a la televisión, pero en el detrás de cámaras. Sin embargo reconoció que su destino "es estar en la pantalla chica".

"Si me llaman Santiago del Moro o el Chato Prada dejo todo y voy corriendo", sentenció ante una eventual convocatoria para "MasterChef Celebrity" o "La Academia". Por ahora se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde reúne a más de 28 mil seguidores en su cuenta de Instagram @FranMarianook.

Por A.B.