El reestreno de " Floricienta" se hizo esperar, pero desde su vuelta a la pantalla chica logró cautivar a sus fieles admiradores y a un nuevo público infantil que se sumerge por primera vez en la historia protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.

La reaparición en Telefe del mágico mundo de hadas y niñeras creado por Cris Morena no solo significó abrir el baúl de recuerdos de toda una generación que creció marcada por las ficciones de la productora sino que también fue la vuelta de muchos actores que comenzaron sus carreras junto a ella.

Uno de los personajes más reconocidos hasta la actualidad y que una vez más se ganó el cariño del público es el de Facha, uno de los amigos de Flor e integrante de la banda musical del barrio. Sus escenas son de las más divertidas y, sin ánimos de espoilear, su historia de amor con Maia es de las más románticas de la tira.

Facha y Maia en " Floricienta".

Quien está detrás del aquel papel es Diego Child, actor que diálogo con DiarioShow.com y reconoció que a partir de la euforia que generó la vuelta de la tira juvenil decidió abrirse una cuenta de Instagram y así mantener el contacto con sus fans.

Child dio sus primeros pasos en la actuación de la mano de Cris en "Rebelde Way" a los 20 años, pero ganó mayor protagonismo años después en " Floricienta" junto a Benjamín Rojas, Lali Espósito y Yeyo de Gregorio, donde tuvo hasta su propio repertorio musical al interpretar "Kikiriki", canción que se baila hasta hoy.

"Lo que más me gustó de esa época, son los amigos que me quedaron. Con algunos tengo más relación que con otros, pero puede pasar siete u ocho años sin vernos con alguno de los chicos y nos encontramos y todo es como el primer día, la mejor, nos divertimos mucho", reconoció. Además destacó que mantiene un muy buen vínculo con sus ex compañeros Mica Vázquez, Muni y Coco Maggio.

Diego Child: "Hay un público nuevo que viene con otra cabeza, mira ' Floricienta' y se enamora igual de la historia y de los personajes".

Instalado en Chile reveló que el elenco de " Floricienta" planea hacer un asado de reencuentro a fin de año. "Surgió la idea y creo que hay muchos que van a venir porque era un grupo muy lindo", destacó.

Así luce hoy Diego Child, Facha de " Floricienta".

Sin embargo, el artista se alejó de la exposición mediática en 2007 luego de una participación en "Son de Fierro". En cuanto a cómo tomó la decisión contó: "Después de pensar y madurar mucho qué es lo que quería para mi vida, para el futuro... Yo siempre tuve la ilusión de tener mi familia y me hacía preguntas de cómo sería tener dos hijos y mantenerlos, mandarlos al colegio... Porque cuando estás laburando haces plata pero cuando no estás laburando no. Cómo sería la exposición, cuánto tiempo estaría sin trabajar... Eran muchos puntos con los que me veía que era muy difícil convivir con mi proyección".

Luego reveló que continuó con sus estudios de actuación por cinco años más y participó de varias obras en el teatro under. Incluso aseguró que sus deseo es volver a estar sobre el escenario pero que no quiere dedicarse de lleno a la actuación.

"Yo soy actor en el living de mi casa, el actor es actor. El artista es artista aunque puede trabajar o no", consideró. "¿Si volvería hacer teatro? Obvio que volvería porque me encanta, no tengo dudas de que lo voy a hacer, pero de forma completamente amateur", aclaró.

.

El ex "Floricienta" está instalado en Santiago de Chile con su esposa y sus dos hijos, Benjamín, de nueve, y Candelaria, de siete años, desde el 2018 y se dedica a la administración hotelera. Dejó Buenos Aires en 2016 para mudarse a Tucumán como empleado del Hotel Hilton y luego le surgió una oportunidad laboral en el país vecino.

Sobre si sus chicos son fanáticos de la ficción que lo tuvo de protagonista confesó: "Saben que soy actor pero no se copan tanto con la novela. Yo les mostré imágenes, videos y todo pero no entienden el contexto. Me encantaría que lo vean porque ' Floricienta' es un programa muy lindo, tan sano y familiar".

El detrás de escena durante las giras de " Floricienta".

Además reflexionó sobre los cambios sociales a la hora de mirar ficciones: "' Floricienta' es tan lindo que hoy nadie dice nada. Hay cosas que sí chocan un poco pero no hay una controversia, hay chicos que se siguen enamorando con Floricienta, hay un público nuevo que viene con otra cabeza y se enamora igual de la historia y los personajes".

Por A.B.