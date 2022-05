@sofinabias

Tras la confirmación de un nuevo " Gran Hermano" con Santiago del Moro como conductor, los fanáticos del histórico reality comenzaron a repasar las distintas ediciones que quedaron grabadas en el ideario público, ya sea el debut de la mano de Tamara Paganini, las batallas entre Marianela Mirra y Nadia Epstein o la sexta temporada, considerada por muchos una de las mejores.

Si bien " Gran Hermano" tenía muchos ingredientes que hacían a la calidad del reality, uno de los aspectos que atraía a los espectadores era Cristian U y sus continuas peleas con sus compañeros, entre los que se encontraba Emiliano Boscatto, semifinalista y uno de los participantes más recordados por todos debido a sus rulos al viento y esa inconfundible tonada cordobesa.

.

"Yo no toleraba el maltrato y la agresión que nos ejercía quien ganó nuestra edición. Yo puedo ser muy polémico y quizás me voy de boca, pero no va conmigo todo lo que tenga que ver con violencia, ni física ni verbal", comenzó contundente el mediático en diálogo con DiarioShow.com.

El ex " Gran Hermano" aseguró que su edición destacó por el mal comportamiento de Urrizaga: "No solo las peleas de él conmigo; sino que todos los dias había algún conflicto, la mayoría eran vinculados con el pero con todos. El que menos discutía con él era yo porque le tenía miedo".

La tensión entre Emiliano Boscatto y Cristian U en " Gran Hermano".

Después de acusaciones de algunos exparticipantes de que la competencia estaba "arreglada", Boscatto se refirió al comportamiento de la producción ante los maltratos: "No puedo decir que la alentaba; pero tampoco le ponía un freno. Como show les convenía lo que pasaba. La gente se enganchaba mucho con el programa por las peleas".

A pesar de los duros momentos de violencia que atravesó en el ciclo, el cordobés analizó la figura de Cristian U dentro de la casa: "En un primer momento les encantó el personaje y lo que generaba en la gente, en la audiencia. El casting fue muy bueno, todos dimos juego. Pero es real que al irnos él y yo, la casa perdió mucha emoción".

.

"No creo que lo eligieran a dedo; necesitaban que funcione y funcionó. Lo que pasa es que se les fue de las manos y el preferido se les fue al caraj... Ya ni la producción lo quería al final, y más con el famoso remate de ´No firmes nada con Telefe´", manifestó.

Si bien su paso por el programa fue un completo éxito, aunque atravesó episodios muy duros, Boscatto debió intentar reiteradas veces para ser llamado por producción: "Yo hice el primer casting para ´ Gran Hermano´cuando fue el de Marianela Mirra ; pero ni me miraron a la cara. Así como entré me fui. Y me volví a animar a hacerlo en el 2010; yo iba ya con otro look y mucho más suelto".

Emiliano Boscatto participó de la sexta temporada de " Gran Hermano en 2010.

Y agregó contundente sobre las diferencias entre las temporadas del reality en los distintos canales argentinos: "En los de Telefe el casting era real; no fue lo mismo que los de América que los sacaban todos de Esperanto...".

Aunque se coronó subcampeón de la sexta temporada de " Gran Hermano", con un gran apoyo y respeto del público, la respuesta de las grandes producciones y del mundo del espectáculo no fue la esperada: "Cuando termina "GH" le dan la prioridad a la productora Cuatro Cabezas de elegir entre el ganador o yo. Cuatro Cabezas me eligió a mi y él quedo para Endemol. Yo estaba en ´Zapping diario´, un programa que nació como satélite de ´GH´y el quedó para ´AM´. Al único que le dieron un contrato por un año fue a mí".

A raíz del mal rating de la temporada siguiente del reality, "Zapping diario" terminó: "Me hubiese convenido mucho más estar en ´AM´. También recibí la conducción de la trasnoche del siguiente ´GH´ pero esa edición no la vio nadie. Hice dos temporadas de teatro; una en Carlos Paz y otra en Mar del Plata. Me hubiese gustado que me llamaran de ´Animales Sueltos´ como panelista. Ya estaba todo cerrado hasta que en ultimo momento me dejaron fuera . Eso me costo superarlo. No sé lo que pasó".

La actualidad de Emiliano Boscatto como actor porno y su regreso a los realities :

Después de su paso por la farándula argentina, en la que se sintió "desechado" tras no recibir propuestas laborales, el cordobés armó las valijas y se mudó a España: "Yo ya me estaba gastando los últimos ahorros de lo que gané con ´ Gran Hermano´, entonces me puse a pensar qué podía hacer distinto pero que siguiera vinculado con las cámaras".

"Un día publico en broma un tuit mencionando a un actor porno de España dando a entender que me gustaría grabar películas XXX. El tuit tuvo mucha repercusión y el actor me escribió para proponerme hacer una escena con él. Lo dudé pero con probar no pasa nada. Ya llevo 7 años trabajando en esto y he grabado más de 30 escenas", explicó sobre su llegada al mundo de los contenidos para adultos.

Además de su incursión en el mundo XXX, que "es un extra", Boscatto tiene otra ocupación junto a su esposo: "Vivo de mi trabajo como administrador de departamentos turísticos. Lo hago junto con mi pareja Javier, lo que me permite ir a Argentina 3 meses al año ya que él me reemplaza".

Emiliano Boscatto durante su tiempo en " Gran Hermano" y en la actualidad.

Sobre su regreso al mundo de los medios, Emiliano manifestó sus ganas de inscribirse en algún reality español pero tiene un obstáctulo: "Me corta la exposición mediática acá porque mi marido es un abogado bastante conocido y seria ya mucho para el".

Aunque " Gran Hermano" dejó de emitirse en España debido a una denuncia de violación, Emiliano tiene una producción en la mira de la que le gustaría participar: "El que más me gusta es ´Supervivientes´, que se hace en una isla del Caribe. Es una especie de ´Expedicion Robinson´. Es muy duro pero sería un buen desafío".

Y cerró "Realmente es muy duro, se pasa mucha hambre y las condiciones son durísimas. Pero me veo con dotes para eso. Toda mi vida salíamos de viajes de cacería y pesca al medio de la nada con mi papá. He tenido una buena escuela".

Por S.N.