@Antoravinale

A los 24 años, Emanuel Ntaka hizo su gran salto a la fama. Dejó de ser un cantante amateur para convertirse en uno de los artistas más populares del momento. Gracias a su participación en el reality “PopStars”, y a su talento, pasó a formar parte de “ Mambrú” y desde ese entonces hubo un antes y un después en su carrera musical.

A partir de 2002 brilló en los escenarios junto a Germán Tripel, Pablo Silberberg, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo con clásicos como “A Veces”. Sin embargo, tres años después la exitosa banda llegó a su fin y ya nada fue igual. Desde entonces cada uno de los cantantes continuó con su carrera y muchos de los fanáticos perdieron conocimiento de ellos. Es por eso que DiarioShow.com se preguntó qué es de la vida de este artista y recordó viejas épocas.

“Cuando terminó el grupo en 2005 empecé mi carrera solista y mi primer disco se llamó ‘No pares’ que salió en 2009. A la par empecé a trabajar en producción. Cada uno de los de Mambrú tomó caminos distintos después de lo que fue el final abrupto del grupo”, señaló Ntaka.

Y continuó en referencia al quiebre de la banda pop: “De alguna manera se venía venir por algunas cuestiones internas que sucedían y fue abrupto porque se terminó de un día para el otro. Cuando terminó, el teléfono dejó de sonar. No sé si tanto el final fue brusco pero la situación sí. Lo mismo que el inicio. Dejamos de ser los pibes del barrio para ser muy populares. La televisión en esa época era lo más importante y nosotros nacimos de ahí. Cuando quedamos en Mambrú no sabíamos lo que pasaba afuera con la gente. En esos meses estábamos haciendo demos, fue todo muy rápido y el final también, de repente se apagó todo. ¿Y ahora qué hacemos?”

“Te preparan para estar ahí arriba pero no para el final, no nos acompañaron cuando se apagó todo”, dijo el cantante quien después agradeció al apoyo que le brindó su familia en aquel momento “Siempre me mantuvieron con los pies en la tierra. No se me subió la fama a la cabeza”, sostuvo.

“Mambrú me permitió crecer muchísimo y aprender, fue lo más importante. Después de terminar con el grupo seguí con lo mío, mejor dicho, continué con lo que dejé en pendiente. Mi carrera empezó antes de Mambrú. Terminé hace cuatro años con el conservatorio y me incliné por el lado de la producción. Me convertí en el arquitecto de otras propuestas y acompañé a artistas a iniciar su carrera”, puntualizó.

.

Emanuel realizó el año pasado la comedia musical “Hair” y descubrió un mundo nuevo. “Fue nuevo para mi carrera. Tenía un personaje que tenía que ver con lo que soy, con el activismo antiracista y llevaba el mensaje de los afroamericanos”, manifestó el ex integrante de “Mambrú”.

Los cantantes continúan en contacto y tienen un grupo de WhatsApp.

También tiene un grupo llamado Boehmi Afroflamenco en el que interpretan música flamenca con africana. “Mi padre era sudafricano y me acompañó con ese tipo de canciones en toda mi infancia. Así que las reformulamos”, indicó y también anunció que hace música electrónica y house con otra agrupación llamada Amaqwati House Music.

Consultado por el peso de "Mambrú" es su carrera, el artista declaró: “No me molesta, sí tal vez si hubiese sido algo malo. Fue un curso acelerado de aprendizaje, con lo bueno y lo malo. Con esto no quiero decir que fue todo bueno. Quizás lo malo fue no tomar precaución en el acompañamiento del final".

"Con los chicos convivimos un montón por las giras, a veces tal vez había alguna rispidez, pero nos divertíamos muchísimo. Mi recuerdo es que nos reíamos de todos, eramos adolescentes de viaje de egresados. Pero conversábamos todo, lo que nos afectaba, lo que sentíamos, pero conectados con la música”, agregó.

Si bien la agrupación finalizó hace más de una década, los ex integrantes de “ Mambrú” siguen teniendo vínculo y ¡hasta tienen un grupo de WhatsApp! “Estamos los cinco y conectados. Cada uno sabe de la carrera de los demás, nos ayudamos. Estamos para sumar, hace un tiempo nos juntamos a comer un asado”, comentó Emanuel. Y concluyó emocionado: “Cada vez que hablamos es como si el tiempo no hubiese pasado, el destino nos quiere unir y que estemos juntos”.

Por A.R.