@AntoRavinale

Tras el éxito de "Bake Off Argentina", llega a la pantalla chica un nuevo reality de cocineros: "MasterChef Celebrity". El programa cuenta con la participación de 16 personalidades de la farándula argentina y con la conducción de Santiago del Moro. Pero claro está que al mencionar dicho segmento, a miles de personas se les viene a la cabeza el nombre de Elba Rodríguez, la primera ganadora del concurso en 2014 y, ¿qué piensa ella sobre la nueva apuesta televisiva?

"Estoy súper contenta porque me encanta el formato. Los famosos le van a dar un tinte distinto, si bien es totalmente opuesto al nuestro, el hecho que sean personas que ya sean del medio le da más chispa al programa. En mi edición eran todos amateurs así que en ese sentido hay similitudes", sostuvo la cocinera en diálogo con DiarioShow.com.

.

Teniendo en cuenta que los participantes no son profesionales de la cocina, la chef les brindó un consejo. “¡Sean cautelosos, hay que tomarlo con mucha responsabilidad! Lo que es la comida en sí es muy sensible en el día. No me imagino a alguien amateur tirando la comida ni mucho menos ¡y que los platos que elaboren tengan conciencia para que sean accesibles!”, recomendó.

La cocinera fue la primera ganadora de MasterChef en 2014.

Con respecto al jurado del certamen, Elba opinó sobre la presencia de Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular: “Tuve la posibilidad de compartir con Donato y Germán y me parecen súper profesionales, sé que todos van a estar para darles una mano a aquellos que les cueste un poco más”.

Consultada por la posibilidad de integrar nuevamente un concurso de cocina, la ganadora de “MasterChef” disparó: “¡No, la verdad que no volvería a participar! Ya pasé por esta etapa y me parece justo que otra persona tenga la posibilidad. Como jurado sí, o lo que es la parte de degustaciones. Me falta un montón por recorrer para estar a la altura de Donato, Germán o Christophe (Krywonis), que no nos acompaña en este formato, pero como participante ya no”.

.

Después de consagrarse victoriosa hace seis años en el certamen, Elba se capacitó en el área gastronómica e hizo un curso de chef. Pero, ¿qué hace en la actualidad Elba Rodríguez? “Genero contenido para redes, en donde por la cuarentena hice cambios en las recetas, hago recetas ricas y económicas”, reveló la cocinera.

“Estaba con mi emprendimiento de catering que por el coronavirus tuve que dejarlo de lado por cuestiones de cuidado personal y de mi familia. Me encargaba de hacer las compras, ¡todo! Pero ahora trato de salir lo mínimo por mi papá que está con problemas de salud, le diagnosticaron un linfoma que le ataca a todo el sistema inmunológico. Al principio nos destruyó a nivel anímico, pero lo encaramos como pudimos”, relató sobre los cambios y las dificultades que atravesó durante la cuarentena.

Elba se preocupa por llevar recetas sencillas y económicas a sus seguidores en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Elba continúa con su trabajo en una guardia hospitalaria como administrativa y, si bien tiene obligación de ir por su compromiso social y laboral, intenta evitar al máximo sus salidas para preservar a su padre.

Como referente en el área gastronómica, Rodríguez brindó su mirada con respecto al cierre de los locales de comidas a causa de la cuarentena obligatoria. Si bien con el tiempo muchos pudieron adaptarse y en la actualidad algunos lograron su reapertura en CABA con mesas al aire libre, Elba sostuvo: “Tengo opiniones compartidas. Por un lado soy gastronómica y por el otro trabajadora hospitalaria. A nivel económico la gente necesita laburar, con locales cerrados, hay gente que se queda sin laburo, que hagan la reapertura es una manera de tener estabilidad de a poco después de todo lo que perdieron. Lo que no comparto es que la gente vaya a un lugar llenísimo. ¿Por qué no elegir un lugar donde no haya tanto confinamiento? Ofertas gastronómicas hay un montón”.

La cocinera sueña con tener su propio programa de cocina.

La ganadora de MasterChef llega a diario a decenas de personas con sus encantadoras y deliciosas recetas que publica en sus redes sociales. No obstante, su sueño es poder compartir su pasión por la cocina en un programa propio. “Me propusieron en su momento formar parte de Cocineros Argentinos, pero quedé embarazada y no pude. Lamentablemente lo que es la parte televisiva son solo invitaciones. Programa propio me encantaría. Se podría llamar Elba Cocina, como mi marca”. Entonces, ¿podremos ver pronto a Elba en la pantalla chica cumpliendo su sueño?

Por A.R.