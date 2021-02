@sofinabias

Javier Bazterrica, más conocido como “El Gigoló”, saltó a la fama en 2015, luego de que Adriana, la hermana de Flavio Mendoza, lo denunciara en la Justicia por haberla estafado tras darle 5 mil dólares que supuestamente iban a ser invertidos en la Bolsa.

Sin embargo, esa no fue la única estafa en la estuvo ligado el "Gigoló". Otras mujeres lo acusaron de ser un "seductor y engañador" que las había engañado para quedarse con su dinero. María Fernanda Vergara señaló al mediático por haberse quedado con más de 82 mil pesos. A ella se sumaron cinco casos más que se hicieron públicos en los años posteriores.

Al unificarse todas las causas, se estimó que Bazterrica podría haber recibido alrededor de 15 años de prisión, pero su abogado, Gastón Marano, consiguió una pena de 3 años de prisión en suspenso. Esto significa que no irá a prisión de forma efectiva, sino que tendrá que cumplir una serie de condiciones para evitar ser encarcelado debido a que es su "primera ofensa".

En 2019, Bazterrica fue sentenciado a 3 años de prisión en suspenso. (Diario Crónica/Fernando Pérez Re)

Consultado por DiarioShow.com sobre si tuvo nuevamente contacto con el coreógrafo o su hermana, disparó: "Nunca más la vi a Adriana o a Flavio Mendoza, pero igualmente son dos lacras y parásitos". En ese sentido, contó que habló con la ex pareja de la hermana de Mendoza y aseguró "que de haberse enterado antes de algunos detalles, no se habría 'comido este huevonazo'".

Mientras que en relación a cómo ve la condena que recibió de parte de la Justicia, declaró: "Yo creo que la Justicia argentina está muy enferma, muy corrupta y realmente muy mal. Lo que hizo la Justicia conmigo fue realmente de terror. Imputarme y procesarme sin una prueba fehaciente fue de una injusticia nunca vista. Mi abogado Gastón Matías Marano me dijo 'es la primera vez en mi carrera que veo algo así', fue algo totalmente injusto, lleno de manos negras y jueces dudosos".

"La etapa del Gigoló está llegando a su fin". (Diario Crónica/Fernando Pérez Re)

Polifacético, el mediático se animó a incursionar en distintos proyectos personales durante la pandemia: "Gracias a Dios estuve trabajando en varias cervecerías y cumpleaños cumpliendo los protocolos siempre. Estoy por sacar 'Gigo Life Night' (su disco) que es de música electrónica, también por ponerme un boliche en Castelar y ya voy por mi segundo showroom de electrodomésticos".

En la misma línea, analizó su lugar en los medios y admitió que prefiere seguir por otros caminos: "Yo creo que la etapa del Gigoló está llegando a su fin, pero me gusta llevar alegría y humor donde sea. Si bien no vivo de los boliches, ser DJ y hacer eventos, creo que a la gente le gusta lo que hago y la pasa muy bien y me pone realmente feliz".

"Creo estar a la altura de otras cosas y en lo personal ya fueron muchos años. Si bien la gente me sigue por redes, me piden fotos cuando salgo o me siguen contratando para varios eventos, creo que es hora de hacer otras cosas. Amaría hacer televisión o ser panelista, creo que si se tomaran el tiempo haríamos pico de rating", aseguró convencido.

Parece que el amor tocó su puerta ya que se encuentra viviendo un romance con una mujer que, según él, sabe toda su verdad. "Me estoy conociendo con alguien del medio, una bailarina de un programa muy reconocido. Recién nos estamos conociendo pero si pensaron que acusándome de estafa me iba a quedar sin mujeres, o 'sin ponerla', se equivocaron porque esta mujer sabe toda mi verdad. Conoce toda mi verdad, mi casa, mi causa judicial y habló con mi abogado", detalló a este portal.

"Si pensaron que acusándome de estafa me iba a quedar sin mujeres se equivocaron" . (Diario Crónica/Fernando Pérez Re)

¿Cómo definirías al "Gigoló"? "Siempre fue mitad personaje y mitad mi personalidad. Si bien 'El Gigoló' lo puso la gente boba de 'TN', siempre fui un tipo divertido con carisma y que le gustó divertir a mis amigos. Siempre fui medio showman".

