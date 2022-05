@sofinabias

Si bien " Okupas" siempre fue considerada una serie de culto argentina que visibiliza temáticas como la marginalidad, drogas y la delincuencia, como un claro retrato de la vida durante la crisis, su relanzamiento en Netflix durante 2021 la hizo llegar a nuevas generaciones de fanáticos.

Casi 22 años después de su estreno en la TV Pública, ex Canal 7, la serie de 11 capítulos dirigida por Bruno Stagnaro fue reestrenada en la plataforma de streaming con gran calidad de imagen y una nueva banda sonora a cargo de Santiago Motorizado, cantante de “El Mató a un Policía Motorizado”.

Fruto de la exitosa producción saltaron al estrellato cuatro jóvenes actores que tenían poca y nada experiencia en el mundo de la fama. Rodrigo de la Serna, el más conocido de todos en su momento, junto a Ariel Staltari, Diego Alonso Gómez y Franco Tirri conformaron el elenco que quedaría en el ideario público para siempre por el éxito que fue " Okupas".

El exitoso relanzamiento de " Okupas" en Netflix.

Tras la finalización de la renombrada producción, mientras que hay actores que continuaron con sus carreras en los medios, Franco Tirri, quien interpretó el papel de "El Chiqui" en la ficción, siguió actuando y dirigiendo por el camino del anonimato.

En diálogo con DiarioShow.com, el artista reveló que la propuesta del proyecto que fue " Okupas" llegó a su vida a través de su amigo Matías Stagnaro, con quien estudió la Licenciatura en Guión de la Universidad del Cine (FUC).

"Fui parte de la primera camada de la universidad con el hermano mayor de Bruno Stagnaro, Matías. Así conocí a Bruno. Teníamos de compañeros a Juan Taratuto, Pablo Otero y mucha gente del ámbito. De la camada siguiente salió Andy Muschietti, el director de ´IT´", detalló sobre los grandes directores argentinos con los que compartió su formación académica.

Tirri fue el primero en ser elegido para el elenco: "Me llamó Matías y me dijo que Bruno me quería para una serie suya que producía Marcelo Tinelli con Ideas del Sur. Tinelli tenía la opción de pagar impuestos o producir ´ Okupas´, y así eligió. La razón por la que fui seleccionado es porque Bruno me había imaginado como El Chiqui".

El Chiqui, uno de los personajes más recordados de " Okupas".

Su Licenciatura en Guión le permitió trabajar tanto detrás como delante de cámara y recordó el sorpresivo terror que vivió durante uno de los tantos ensayos: "Primero fui el planillero de los castings. ¡Cuando llegó ´El Negro Pablo´ para la audición dio un miedo! Rodrigo (de la Serna) tenía un sustituto que estaba provisoriamente y con él actuaron la escena del intento de violación y se vivió un momento de tensión y angustia. El actor se puso a llorar, Bruno paró la práctica y Dante Mastropierro lo tranquilizó".

Previo a su rol en " Okupas", Franco nunca había pensado en actuar: "Yo no estaba seguro porque sabía que a raíz del papel protagónico de El Chiqui se iba a acabar el anonimato. Entonces Bruno me dio el guión para que lo leyera y ahí le dije ´¿Cuánto tengo que pagar para trabajar en esto?´".

La nula experiencia en el mundo de la actuación le permitió aventurarse en la "creación" de su personaje: "´Okupas´ era un juego. Aunque el guión estaba perfectamente escrito, nos daban mucha libertad para ´mandar fruta´, y así salieron muchas frases icónicas. Improvisabamos y surgieron cosas hermosas. Yo le sumé el surrealismo a mi personaje. ´No hay nada que sea ni absolutamente malo, ni absolutamente bueno. Si vos te comés un kilo de azafrán seguramente también te va a hacer mal. Si te tomás un kilo de merca, ni te digo´ es mi frase. Bruno le sumó la inocencia, la ternura y su inmadurez de niño grande".

Si bien muchos sostienen que Franco era parecido, en sus años de juventud, a su recordado personaje, el actor se despegó: "Aunque hay muchos rasgos de él en mí, El Chiqui era más ingénuo y más bueno que yo".

" Okupas es la entrada de un chico de clase media a las aventuras, como en unas vacaciones extrañas, de la marginalidad, la delincuencia y las drogas, que a partir de tener que cuidar una casa con tres amigos, sale todo mal", definió Franco "El Chiqui" Tirri a este medio.

El antes y después de los protagonistas de " Okupas"

Tanto fue el éxito de la serie que hasta Marcelo Tinelli, productor de " Okupas", pidió una segunda temporada, algo que nunca se cumplió: "Bruno había tirado toda la carne al asador con la primera y lo rechazó porque no tenía más ideas. Me gustó que haya sido solamente una porque las series ahora son maratónicas y pierden el sentido".

"El final de El Chiqui es un arquetipo, es como Cristo. Fue perfecto para plantear que el más bueno siempre es el que termina pagando por los demás. Es un final trágico, lo que es ideal desde el punto de vista de lo dramático", observó sobre el destino de su personaje SIN DAR SPOILERS...

Respecto el sorprendente éxito que tuvo el relanzamiento de la serie en Netflix, Franco agradeció la devoción de los más jóvenes: "Me sorprendió que haya gustado tanto en las nuevas generaciones porque es como un disco que escuchás muchas veces. Para muchos adolescentes fue una obra que los marcó para siempre, el inicio de su transformación".

La vida de Franco Tirri después de " Okupas": adicciones, indigencia y nuevos proyectos

Si bien " Okupas" fue el puntapié de Franco para poder meterse de lleno en el mundo de la actuación, una de sus pasiones, también fue una entrada a un submundo de drogas y malas experiencias: "Hubo un paralelismo entre lo que yo hice en ´ Okupas´ y mis problemas de adicción. Yo viví en la calle después terminar la serie. Pude pasar todo esto con muchos años de tratamiento".

No obstante, Tirri nunca dejó de actuar y crear nuevos contenidos, ya sea en la Feria de Mataderos cuando su mamá la dirigía, como cuando participó de algunas películas y cortos publicitarios junto a Ana Katz, Érica Rivas y otras figuras. Otro aspecto por el que convocan a Tirri es por su distintiva voz para hacer doblajes en publicidades.

Además, el actor está en medio del proceso creativo del guión literario para una película que espera crear con un amigo. Hasta su hermano, el famoso mediático Nino Dolce está pensado para participar de la ficción: "A Rómulo hay que empujarlo, él me dice que lo llame para cuando salga el film".

