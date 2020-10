@AntoBaldi_

Eduardo Rodríguez ganó popularidad con el ciclo gastronómico que conducía con Mauricio Asta, que fue tildado como "el primer programa de cocina gay" de Utilísima. Sus pícaros comentarios en la pantalla y la divertida química que tenían logró consolidarlos como una de las parejas más recordadas del mundo culinario.

"La cocina de Mauricio y Eduardo" se emitió por primera vez en 2004 y fue una revolución para la época. No solo por ver a hombres en la cocina sino por la atracción que demostraba entre sí esta chispeante pareja masculina a modo de juego durante sus recetas.

Ahora alejado de aquella exposición mediática, en comunicación con DiarioShow.com Eduardo recordó su pasado televisivo: "Fue también bastante revelador porque fue promocionado como 'el primer programa gay de cocina', algo que nosotros no esperábamos que fuera así en un principio".

Incluso destacó que se trató de un "avance" en materia de género y diversidad para el rubro de cocina y específicamente en la pastelería: "Ningún otro pastelero, ni programa se mostró tan abiertamente como nuestro ciclo".

A doce años de la última temporada en Utilísima del recordado ciclo de cocina sofisticada, el pastelero valoró que "fue una época buenísima" ya que junto a su inseparable compañero se divertían mucho.

Pese a que muchos televidentes sospecharan de una relación amorosa entre ambos conductores, Rodríguez lo descartó: "Es un mito. Siempre jodemos con eso, pero nunca pasó nada. La gente pensaba que éramos pareja, pero nada que ver, somos como el agua y el aceite. Daba esa idea y nosotros jugábamos con eso, pero nada que ver. Él siempre ha tenido su pareja y yo la mía".

Eduardo Rodríguez con Mauricio Asta en una participación en "Gourmet".

Luego de su éxito como pastelero, Eduardo armó su propio camino en el mundo gastronómico y se dedicó a la enseñanza. "Cuando terminó mi aparición constante en la televisión, me dediqué exclusivamente a la docencia", contó.

Hace más de diez años que el chef da clases y comparte sus secretos a centenares de alumnos a nivel internacional. "Me encanta estar en contacto con gente y transmitir todo lo que pueda de conocimiento. Me permitió viajar, di clases en Chile, en Brasil, participé de congresos de gastronomía, es lo que más me gusta y le pongo foco", reconoció.

En 2006 salió un libro del ciclo televisivo.

Consultado por el boom de gastronomía como "El gran premio de la cocina", donde se desempeña como jurado su ex compañero Mauricio Asta, "MasterChef Celebrity" o "Bake Off", el pastelero criticó: "No son programas de cocina, son realities. Noto que hay menos programas de cocina que antes. El formato es más de reality, no tanto de cocinar, de hacer recetas".

En ese sentido reveló: "A mí los realities no me gustan, no los veo". De todas formas reconoció que estaría dispuesto a participar en alguno de los ciclos para no despreciar la invitación y más si estuviera con Mauricio. "Si fuera con Mauricio capaz sí porque ya nos conocemos un montón y lo haríamos desde otro punto de vista".

Cocina vegana

Hace seis años que Eduardo se volcó al veganismo y explotó esa veta en la cocina. A través de su página de Instagram (@veganosapiens_cocina) comparte alguna de sus preparaciones y trucos para preparaciones fáciles y otras con más técnica.

"No es solo cocina vegana sino concientizar a la gente en cuanto al no consumo de animales", manifestó y reconoció que antes "el veganismo era muy incipiente acá en la Argentina, pero ahora no hay excusa porque productos veganos se encuentran en todos lados".

Además lamentó que la pandemia de coronavirus afectó su trabajo porque ante se dedicaba al asesoramiento y a la cocina especializada en domicilios particulares, pero ahora solo se mantiene con las clases de cocina en modalidad virtual. "Espero que todo se arregle pronto y volvamos a la normalidad", deseó.

Por A.B.