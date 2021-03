@sofinabias

El éxito de las tiras juveniles producidas por Cris Morena es indudable, y después del éxito por la vuelta del mundo mágico de " Floricienta" en la pantalla de Telefe, protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y otras figuras destacadas, nuevas generaciones se siguen sumando a la ola del fanatismo por la tira juvenil.

Acompañados por los seguidores de distintas edades que continúan disfrutando de la ficción, algunos de los actores de " Floricienta" crecieron y continuaron su carrera bajo el ala protectora de la productora. Mientras que otros decidieron distanciarse del mundo del espectáculo como Diego Child, conocido por interpretar a "Facha", y Poly Sallustro, recordada por ser "Maia" en la tira.

No obstante, hubo casos donde decidieron meterse de lleno en la actuación. Este es el caso de Micol Estevez, recordada por su papel de Dominique, la pequeña de trenzas que solía ser muy amiga de Robertita (Lali Espósito) y Tomás (Yeyo de Gregorio). Comenzada su carrera a muy temprana edad, la artista qu ahora tiene 25 años sigue apostando por su faceta actoral en producciones como "Esperanza Mía", "Solamente vos" y "El Marginal 2".

Micol Estevez se destacó por interpretar a Dominique en " Floricienta".

En diálogo con DiarioShow.com, la actriz habló de su carrera como periodista deportiva, analizó su personaje en la tira infantil y confesó que no intenta "despegarse" de la ficción con la que comenzó su carrera actoral.

"Lo sé y he leído. En mi caso, no. Yo estoy agradecida y no me molesta. Soy consciente de que nuestro trabajo va de la mano del público y que sin la atención o reacción de ellos, nuestro trabajo no existiría. Por lo cual, siento que nunca nos pegamos a ningún papel", manifestó.

Micol es actriz, periodista deportivo y modelo.

Y agregó: "¡Porque eso es una de las mejores cualidades que tiene la profesión! Poder crear personajes nuevos todo el tiempo, según nos toque. Lo que si sucede es qué hay personajes que llegan más al público o generan mayor atracción y perdura en el tiempo".

Además, Micol analizó su personaje en " Floricienta" y reveló cómo fue su relación con el público en esa etapa: "¡Fue un amor/odio! Recién pude entender el mensaje que venía a dejar, ahora. Es una nena que en realidad comienza siendo odiada por un caparazón que trae 'por las dudas' porque anda sola buscando afecto. Y cuando encuentra el afecto (en la mansión) deja verse tal cual es, y comienza a ser querida".

El trío de pequeños en " Floricienta": Lali Espósito, Yeyito de Gregorio y Micol Estevez.

En retrospectiva, la periodista admitió que no comprendía el alcance que tenía la producción de Cris Morena: "En absoluto. No. No tenía en cuenta la llegada que teníamos. Si bien sabíamos y sentíamos el apoyo constante de la gente, a la salida de los estudios o agotando venta de CDs, figuritas y hasta vestimenta en donde todo innovábamos; solo teníamos en cuenta que teníamos llegada por el solo hecho de ser un producto de Cris Morena que venía con su público de éxito en éxito. Pero no, en aquel momento no tenia en cuenta la magnitud".

En la misma línea, Estevez relató que ingresó al mundo de la actuación sin tener en conocimiento todo lo que implicaba esa decisión: "Yo entre sin tener conciencia de qué hacía o lo que podía suceder. Mi mamá me llevo cuando tenía cuatro años al casting de 'Agrandadytos', que conducía Dady Brieva, y post casting salían y decían quien había quedado o no (nunca se manejan así) y fui convocada. Después empecé a ver a mis compañeros (Cande Vetrano, Rodrigo Noya, etc.) en la revista 'Genios' y yo le pedí a mi mamá aparecer ahí como ellos. Entonces averiguó y era mediante agencia de publicidad o representante y le pedí que me anotara. Y así comenzó todo...".

Micol con Yeyo de Gregorio.

Muchas veces el mundo de la actuación puede ser un camino arduo para quienes lo transitan, y Micol enumeró lo bueno y lo mano de su pasión: "En cosas positivas como saber desde muy chica a administrar horarios, a asumir responsabilidades y descubrir qué era lo que me gustaba. Y en otras quizá no tan buenas, como el haber quemado etapas; yo no tuve la niñez clásica de ir a jugar a la plaza. Pero no me arrepiento, porque así lo elegí yo, y sinceramente lo volvería a elegir porque es lo que amo".

LA ACTUACIÓN: SU PASIÓN

El 2020 fue un año muy difícil para todos, incluída Micol. Sin embargo, la artista superó las dificultades y sigue adelante con sus proyectos laborales: el modelaje para campañas de ropa, la incursión en un programa de radio llamado “Basta de amores de mier..." junto a "El Pela" Gonzalo Romero, su trabajo como periodista deportiva en "ESPN" y su protagonismo en un cortometraje inspirado en Quentin Tarantino llamado "MIA".

"Un año raro. Con más cosas negativas que positivas. Fue un año duro, sobre todo para los artistas por el parate laboral y en lo personal se dio también la mala racha de tener que atravesar situaciones personales difíciles. Acompañados de la sorpresa e intriga constante de vivir en una pandemia, como nos pasó a todos", reflexionó sobre su 2020 en pandemia.

Micol participó en "Esperanza Mía", "Solamente vos" y "El Marginal 2".

En cuanto a la idea de algunos colegas de que "la actuación es una forma de hacer catarsis", Estevez se diferenció de ellos y opinó: "Cuando estoy en set lo único que puedo decirte con certeza es que mi cabeza está ahí y nada más que ahí, que de la puerta para afuera hay otro mundo. Pero porque soy muy consciente de que a pesar de ser una agradecida de poder hacer lo que amo, es mi trabajo y debo ser responsable por eso mi atención y concentración es plena".

"Sigo actuando y creo que lo haré hasta el día que me muera. De manera intermitente, como dicta y es la profesión, pero con la misma pasión", concluyó convencida.

