Si bien muchas de las personas que participaron en cualquiera de las 11 temporadas de " Gran Hermano" lamentaron su paso por el reality, y hasta llegaron a mostrarse arrepentidos de haberse anotado, este no es el caso de Diego Leonardi.

Su vida cambió de un día para el otro desde que quedó seleccionado para participar en " Gran Hermano 2007", temporada en la que ingresó a los 41 años para poder reinsertarse en la sociedad tras pasar cinco años en la cárcel por robo a mano armada.

Cuando muchos le dieron la espalda, los productores del reality fueron de los pocos que le brindaron apoyo y le abrieron las puertas a un camino de la redención e infinitas posibilidades por seguir en la vida.

Diego Leonardi reveló que los productores de " Gran Hermano" fueron de los pocos que le dieron una oportunidad tras su tiempo en la cárcel.

"Nunca me hicieron sentir mal o diferente. Nunca tuve que estar a la defensiva de nada. Esa gente fue maravillosa conmigo. No tengo más que agradecimiento hacia Marcos Gorban, Jorge Rial y todo el equipo. Las cosas que hice mal fueron decisiones mías, no del reality", comenzó.

En diálogo con DiarioShow.com, el ex participante de " Gran Hermano 2007" y ex campeón de la edición "Famosos" recordó el duro camino de prejuicios al que se debió enfrentar tras ser puesto en libertad, motivo que lo llevó a anotarse en el show: "Fue por una reinserción social. Yo buscaba que si la gente me quería o no que fuese por mí y no por lo que había pasado 10 años antes".

"Yo fui a ´Gran Hermano´ por una cuestión social. Fui a contar una historia. Mientras estuve preso yo vi todas las temporadas anteriores, entonces yo sabía que tenía una buena historia para contar. Mi ex pareja Nancy me dio una dirección porque había visto la propaganda y me fui directo a hacer el casting. Tuve que hacer siete castings".

Una de las razones que lo motivó a ingresar al programa fue la falta de trabajo por el escrúpulo de ser ex presidiario, aunque el dinero o la fama nunca fueron sus objetivos: "Cuando el empleador se enteraba me quedaba sin laburo".

En ese sentido, el ex participante defenestró al Estado argentino por la falta de apoyo y sostén al sistema carcelario: "Ni le importa, a ellos les convienen los presos. Es un montón de plata que se llevan por cada uno. El Estado le paga al Servicio Penitenciario por cada preso, para su mantenimiento, pero el preso no recibe nada. Es todo un robo. El preso vive de la familia que está afuera".

Diego Leonardi arremetió contra el sistema penitenciario argentino.

Aunque el Estado no estuvo de su lado para ayudarlo, el público del reality lo bancó en todos los sentidos: "La gente me aceptó excelente. La repercusión fue muy buena. Yo recuperé mi vida totalmente. Todos saben que estuve preso y nadie me cierra ninguna puerta por esa razón, y antes si pasaba. Yo tuve la suerte de hacerme conocido. Tuvo sus cosas lindas y sus cosas feas. Me encontré con presos que inventaban que habían estado conmigo en la cárcel".

"Hace poco pude reencontrarme con mi ex compañero de celda. Él está completamente recuperado como yo. Yo sí hice amigos adentro de la cárcel. Muchos volvieron a estar presos, pero todos aprendieron que ese no era el camino. Hoy están todos bien y me hace sentir bien porque no fui el único que quiso recuperarse", agradeció el contacto.

Además de juntarse con sus ex compañeros de prisión, Diego también mantiene contacto regular con varios de los ex participantes de " Gran Hermano 2007", a quienes considera amigos, y suelen hacer juntadas.

Diego Leonardi con sus amigos de " Gran Hermano", entre los que están Nadia Epstein, Griselda Sánchez, Sebastián Pollastro y Jessica "Osito" Gómez.

La actualidad laboral de Diego Leonardi con su emprendimiento gastronómico :

Si bien Diego Leonardi construyó su casa y se dedicó a la música, junto a su banda de cumbia, todo con el dinero que ganó en la edición famosos de " Gran Hermano", una suma de más de $66.000 pesos, con el paso de los años, el ex mediático cambió de rumbo profesional.

En la actualidad, el campeón de la edición 2007 tiene su propio emprendimiento gastronómico llamado "Kseritas Congelados":"Nació junto con mi hijo Santino, tiene casi siete años. Durante la cuarentena por el coronavirus yo era de los pocos que circulaba porque tenía permiso como gastronómico. Yo el trabajo lo hago solo, cada tanto me ayuda una amiga, pero casi todo lo hago yo".

Respecto un posible regreso al mundo del espectáculo, Leonardi se sinceró: "Si la propuesta de trabajo está buena obvio, pero para hacer puteri.... no me interesa. Estar adelante de la cámara solo por la luz roja no. Yo no vivo de los medios, entonces no me suma ni me resta. Sentarme en un panel no me sirve".

Y cerró contundente: "Cuando salí de la casa me ofrecieron trabajar detrás de cámara en Endemol, pero en ese momento no acepté porque estaba en la cresta de la ola y lo que menos quería era tirar cables. Ahora me interesaría. Aceptaría la propuesta que más me reditúe económicamente".

