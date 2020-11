@Antoravinale

Durante muchos años, Dany Martins supo hacer reír y entretener a miles de televidentes en el famoso canal infantil “ Disney Channel”. En la actualidad, el conductor sigue siendo recordado por aquellos jóvenes y adultos, que en su momento supieron ser niños, que lo veían por la pantalla chica: “Muchos me dicen que fui parte de su infancia, que me miraban mientras tomaban la chocolatada. Es un placer que todavía sigamos estando en la cabeza de la gente. Disney es maravilloso, todo el mundo quiere trabajar ahí”.

Hoy el presentador vive sus 40 y con mucho trabajo. Si bien la pandemia supo frenar con algunas actividades, al recordado conductor de "Zapping Zone" se les triplicaron sus labores. “Fue todo raro, de golpe te meten en tu casa y no podías ni sacar a pasear al perro pero tenía fe que iba a ser pasajero. Pero es el día de hoy que vivimos con barbijo y distanciamiento. Desde lo laboral hago la Copa Conmebol Libertadores en Facebook Watch. Hace rato que me quería pasar al deporte. Además me llamó un amigo y organizamos fiestas por Zoom, ahí le digo: ‘¿Qué es el Zoom?’”, le señaló divertido Martins a DiarioShow.com.

Su nombre es Daniel Rodrigo Martins pero todos lo conocen como Dany Martins.

A su vez fue tenido en cuenta para integrar la nueva plataforma vía streaming de Disney y, de esta manera, se mantiene firme en la emisora líder infantil.

Pero, ¿cómo fueron sus comienzos en el canal de Mickey Mouse? “A los 13 empecé con publicidades y a partir de ahí arranqué a meterme en castings. Antes cuando ibas estaban Mariano Martínez, Nicolás Cabré y eran siempre la misma gente, no es como ahora que son multitudinarios. Era muy distinto. A los 15 estuve en 'Chiquititas', hacía de novio de Agustina Cherri, y todos se acuerdan de cuando se quedó ciega porque se cayó del caballo que le regalé. Y a los 16 hice 'Caramelito en Barra' y fue una época muy linda”, recordó alegre sobre los programas que integró.

Fue a sus 19 que realizó el casting que le cambió la vida. “¡Siete tuve que hacer! Ya en julio de 2000 comenzamos con 'Zapping Zone', estuve del primer al último programa, fueron 5.500 programas, ¡12 años! Y con Caro Ibarra fueron siete años”, manifestó.

Junto con Caro Ibarra eran los famosos conductores de "Zapping Zone".

En sus más de diez años de "Zapping Zone" hubo muchas anécdotas y buenos momentos, aunque también, algunos complejos: “Tuve más discusiones cuando se fue Caro que cuando estábamos con ella y Diego. Después entraron los chicos de High School Musical y estaban acostumbrados a una cosa y yo a otra. Yo venía del trabajo de 9 am a 12 pm. Ellos venían con que necesitaban el mejor maquillaje y digo ‘acá hay que arremangarse, esto es Zapping Zone’. Y lo entendieron muy rápido y los guié. Los junté a todos y les dije que tenían que hacer el ridículo. Clari Alonso fue la primera que lo entendió y el mismo día se estaba pintando un diente de negro. La gente se ríe cuando hacemos el ridículo, no cuando nos ponemos la mejor ropa. Yo aprendí de ellos y ellos de mí”.

Pertenecer al canal infantil más importante a nivel mundial no es tarea fácil ya que hay ciertas pautas que hay que considerar. “Creo que mostrar que uno es sano, que cuida la imagen y que no se mete en líos tiene mucho que ver para que el chico pueda tomarte como ejemplo y para que el padre te vea como ejemplo. Nos enseñaron a ser respetuosos y educados para que siga siendo ‘El Maravilloso Mundo de Disney’. Si querés trabajar para chicos, lo mejor es tener una buena imagen”, reveló.

“En mis redes, no hablo de política, tampoco me gusta mucho, pero no me gusta ser partidario de algo. Mantengo esa postura y no hablo de política ni religión. La gente está cansada de todo eso, quiere relajarse”, continuó.

A mediados de octubre, el conductor cumplió 40 años.

Queda en claro que para ser parte de Disney es necesario llevar ciertas normas generales de buen comportamiento. Aún así, ¿qué sucedería en el caso de ser convocado a una ficción completamente opuesta a lo acostumbrado? “No me gusta hacer un personaje que no soy ni sería, no sé si puedo hacerlo. No sé si es algo que quiero mostrar, un drogadicto, un alcohólico. Hay que ver también el guión y el contexto, pero tengo tan pegada la buena imagen de Disney y es difícil sacarme de ahí”, finalizó.

