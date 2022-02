@eugeaiello

Daniela Aita, conocida como Dakyta en redes sociales, se hizo conocida gracias al personaje que interpretó en la exitosa serie de Cris Morena, "Casi Ángeles", en 2008. 14 años han pasado del estreno de la ficción y la vida de la actriz cambió completamente ya que triunfa con su carrera en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles. En diálogo con DiarioShow.com, Daky contó cómo son sus días en el país número 1 de las producciones cinematográficas y sus inicios en Argentina.

-¿Qué recuerdo lindo tenés de “Casi Ángeles”?

-Es todo lindo, todo fue muy repentino también. Fue la primera vez que la actuación pasó a ser un trabajo. Una cosa era hacer una obra de teatro en Morón donde te iba a ver tu familia, como cuando lo hacía a los 14 años, y otra es estar en una serie que se vende a todo el mundo y con Cris Morena. Fue como pasar de no hacer casi nada a estar en una serie de lunes a viernes, los fines de semana teatro y giras, no podés salir a la calle porque te conoce todo el país… fue una experiencia intensa, hermosa y ¡en la que aprendí tanto! Eso es lo que hoy me hizo estar preparada de la forma en la que estoy preparada. Todo lo que me pasó después de “Casi Ángeles'' fue gracias a eso.

Daniela Aita en "Casi Ángeles".

-¿Por qué te mudaste a Estados Unidos?

-Llegué a un momento de mi carrera en el que quería más y necesitaba que el desafío fuera más grande. Siempre quise vivir en otro país. De repente estaba por cumplir 29 y sentí que tenía que tomar la decisión de mi vida. Quería aprender, la idea inicial era venir a tomar clases de actuación pero cuando llegué tuve ofertas de trabajo reales y eso me motivó un montón. No fue fácil pero lo conseguí.

-¿Con qué dificultades te encontraste?

-Los dos primeros años fueron difíciles. El estar lejos de tu familia y de tus amigos ya es difícil y a eso sumale que es una cultura distinta, un idioma distinto y una industria que se maneja totalmente diferente. Tenés que encontrar tu lugar para vivir, amigos nuevos, un trabajo. ¿Un mes no trabajaste? No podés llamar a tu papi a que te rescate, ni irte a vivir con una amiga.

Dakyta, en pleno trabajo en Estados Unidos.

-¿Y ahora qué propuestas de trabajo tenés?

-En marzo me voy a grabar un corto a Oregon, de una directora argentina, y es la historia de una argentina también. Lo grabamos en diciembre y ahora hay que regrabar un par de escenas más. Es una experiencia hermosa. Y acá no hay historias de argentinos, solo de latinos colombianos, mexicanos, todo relacionado al narcotráfico. Los argentinos no tenemos un lugar en esta industria porque no lucimos como mexicanos.

-¿Sentís que trabajando en Estados Unidos rompés con los estereotipos?

-Sí, es lo que a todos los argentinos nos pasa trabajando acá, sobre todo si tenés ojos claros o el pelo medio clarito. Para los estadounidenses ya no les entrás en ninguno de los esquemas, para ellos lucimos como europeos. No saben qué cajita ponernos, por eso para nosotros como actores es difícil este mercado. A veces hacés una audición y ni siquiera te miran porque tenés ojos claros y siempre la ganan los mexicanos, así se puede vender en México porque es un mercado más grande. Yo no crecí teniendo una actriz argentina en una película de Tim Burton.

Dakyta disfrutando de su nueva vida en Estados Unidos.

-¿Y aspirás a eso, a ser el modelo a seguir de las latinas que no cumplimos el estereotipo?

-Obvio, yo aspiro a todo. Yo estudio desde los 10 años y me sigo formando. Hago miles de audiciones. Hice más que nada audiciones para series de HBO, Netflix. También he hecho algo para Nickelodeon, Disney, series de Warner. Saber que estando acá tengo estas oportunidades te da ganas de darlo todo. Me invitan a red carpets y premieres de películas de Warner, de series de Amazon, de Sony Pictures. Y me invitan porque soy una actriz argentina que está acá. También me dan entrevistas para hacer. Como ya trabajé tanto en Argentina al estar en Estados Unidos se me abren puertas espectaculares.

-¿Te sorprendiste al trabajar con algún compañero de trabajo famoso?

-Hace poco le hice una entrevista a Ed Sheeran y fue normal para mí estar sentada charlando con él sobre su nuevo tema con Elton John. Y yo pensaba ‘¿Es joda?’, mis papás escuchaban a Elton John cuando era chica.

Dakyta entrevistó a Ed Sheeran a fines del 2021.

-¿Sentís que “llegaste”?

-Es que no, nunca sentís eso porque siempre querés más. Te decís: ‘Valoro mucho todo lo que conseguí pero esto recién empieza’. Yo lo siento mucho así.

-¿Cuál es el origen del apodo “Dakyta”?

-Me dieron un perro a los 13 y yo le puse de nombre Dicky Luqui Chucky Lucky, re normal (risas), y entonces me empezaron a decir Dicky, después fue un mix con Dani, y quedó Daky. Y cuando hubo que escribir mi nombre en el buzo de egresados y también cuando creé Twitter, Daky quedaba muy corto y lo fusioné con mi apellido, y quedó Dakyta y me pareció cute. Ahí empecé a trabajar en los 40 Principales y me decían Dakyta y quedó.

Por E.A.