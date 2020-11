@sofinabias

A 25 años de la exitosa tira juvenil " Chiquititas", producción de Cris Morena que marcó la infancia de varias generaciones, los protagonistas ahora son adultos con vidas completamente distintas. Este es el caso de Catalina Artusi, quien debutó a corta edad en la novela "Ricos y Famosos", pero su salto a la fama fue de la mano de la ficción infantil.

Además, participó de varias ficciones como "Verano del ´98", "Don Juan y su bella dama", "Floricienta", "Mi hermano es un clon" y protagonizó campañas publicitarias. A pesar de su gran trabajo, Catalina decidió dejar de lado su carrera a sus 18 años y dedicarse por completo a su familia junto al ex futbolista Juan Manuel "El Chaco" Torres, con quien tuvo a su único hijo Bacco.

Catalina Artusi comenzó su carrera de actuación en "Ricos y Famosos"

En diálogo con DiarioShow.com, la actriz, que también fue novia de Ariel Diwan, habló de sus comienzos en el mundo del espectáculo: "Empecé en 'Ricos y Famosos' por una amiga de mi mama que era fotógrafa y justo ella tenía una amiga en una agencia. Pasé a ' Chiquititas' y de ahí no paré, hasta mis 18 años que dejé todo para irme a vivir afuera. Me encantaba y para mí era un trabajo pero también un juego".

Estuvo con Ariel Diwan después de su separación de Gisela Bernal.

Pero no todo es color de rosas y la joven madre habló sobre el momento en que "dejó la actuación por amor". "Fue un gran cambio que hoy no volvería a hacer, lo único que a mí me deja tranquila es que tuve al amor de mi vida y nunca entra el arrepentimiento. Fue lo mejor que me pudo haber pasado tener a mi hijo, pero esta experiencia me ayudó a darme cuenta de lo importante que era mi carrera y lo que me gustaba. Todo porque empecé de chica y cuando llegué a los 19 tenía ganas de tener otro tipo de experiencia".

Artusi dejó la actuación para acompañar a su pareja en el exterior

"Llega un momento que ya no querés que te reconozcan, ya no querés más nada y ya tenía ganas de vivir otros momentos. Me topé con una persona súper celosa. La mayoría de los futbolistas necesitan el acompañamiento de familia o pareja, así que yo a los 6 meses de estar de novia me quedé embarazada y dejé todo", manifestó.

"Mi cálculo mental fue ´tengo a mi hijo y después vuelvo´ pero yo tuve una persona al lado que fue muy absorbente y eso no sucedió. Además a mí me mató lo de mi hijo, que le hicieron una traqueotomía. Me cambió la vida al 100 por ciento y te cambia la cabeza. Cuando quise volver yo había desaparecido muchos años justo cuando estaba comenzando a hacer mi carrera", contó sobre la razón que la llevó a hacer un parate de su pasión.

Catalina Artusi en "Floricienta"

"Mis 19 no son los 19 de ahora y las mujeres están más empoderadas. En mi época era otra cosa, pasaron más de 10 años, una década y las cosas que se hablan ahora antes eran tabú. Yo estoy orgullosa de las cosas que viví porque fueron experiencias, pero no sé si hubiese tomado las mismas decisiones. Yo deposité mi vida en mi pareja, dejé de tener mi vida para tomar la del otro. Uno pasa lo que tiene que pasar", concluyó sobre su vida en pareja.

El antes y después de la actriz

En la actualidad, la ex " Chiquititas" tiene un nuevo emprendimiento de ropa y trabaja codo a codo con la empresa de su familia: "Además de trabajar con mi familia que me adora estoy con mi emprendimiento llamado 'By Catalina' que es mi marca de remerones. Lo empecé hace 4 meses y recién ahora estoy terminando de organizar todo".

Sobre su vuelta al mundo de la actuación, Catalina se replantea: "El querer volver siempre está porque es algo que yo sé hacer desde que soy muy chica y parece fácil, pero no lo es, y actuar es un don. La gente famosa y los actores están en la lupa todo el tiempo y no sé si estoy para eso, creo que hoy uno está donde tiene que estar y creo que yo hoy no puse todas las energías para volver ni me moví".

La actriz junto a su hijo Bacco

"Cambió mucho la tele, ya no es lo mismo. Creí que yo estaba para esto pero si te ponés a ver ya no hay ni ficciones. Ahora está todo súper frenado, me encantaría pero está difícil en todos los sentidos", concluyó.

¡Mirá a Catalina Artusi en " Chiquititas"!

