@sofinabias

Es indudable el éxito que tuvo Cris Morena con todas las producciones juveniles que llevó a cabo a lo largo de su carrera. Si bien ella fue la cara principal de muchas de las novelas que realizaba, siempre estuvo acompañada por actores y actrices que pudieron abrir sus alas artísticas y crear su propio camino en sus respectivos ámbitos.

"Chiquititas", "Rebelde Way", "Floricienta" y "Casi Ángeles" fueron algunas de las famosas ficciones que se destacan del repertorio de la mamá de Romina Yan. Sin embargo, una de las tiras infantiles que vio nacer a muchos artistas argentinos, ya sea Lali Espósito, China Suárez, Gastón Soffritti, Cachete Sierra o "Yeyito" de Gregorio, fue "Rincón de Luz".

Con Soledad Pastorutti y Guido Kaczka como los protagonistas de la serie infantil, de entre todos los jóvenes actores, Flor Padilla cumplió su sueño al ser seleccionada para interpretar el personaje de "Carola" en la ficción.

Flor Padilla en "Rincón de Luz": el comienzo de una carrera exitosa en la actuación.

Si bien ya había participado en otros programas de la época como "Agrandadytos" junto a Alfredo Casero, "099 Central" o "Máximo Corazón" en los que "pudo romper el hielo de su carrera", la actriz vio las estrellas al destacar frente a la productora.

En diálogo con DiarioShow.com, la artista detalló su experiencia al comenzar en el mundo de la actuación a tan corta edad y cómo se asoció a Cris Morena: "Me llamó y me dijo que estaba convencida que yo tenía que interpretar a Carola, entonces me cumplió uno de los grandes sueños que tiene cualquier chico".

"Era una niña muy fantasiosa y extrovertida que le gustaba interpretar distintos personajes imaginarios. Mis papás me llevaron a una obra de teatro interactiva, y con mi personalidad me puse a a hablar con todos. Había unos productores de la revista Billiken y le preguntaron a mis papás si quería hacer unas fotos. Yo les dije que quería ser modelo con la gran ilusión de los chicos a esa edad. Ese mismo día me anotaron en una agencia para niños", recordó con nostalgia.

Flor Padilla agradeció el apoyo constante que tuvo de su familia durante su infancia.

"Al principio era como un juego por la corta edad que tenía pero siempre lo tomé con responsabilidad y disfruté cumpliendo mis sueños. Mis papás y mis abuelos siempre me ayudaron. Agradecida por los valores que me inculcaron y la disciplina que me enseñaron", reconoció el apoyo incondicional de su familia.

Respecto al trabajo infantil, la actriz de 31 años reflexionó sobre las dificultades a las que se enfrentó: "En la vida hay que tener un orden para todo y al ser tan chica tenía bien en claro qué quería hacer. Siempre me consultaban mis papas para no perderme etapas de mi vida. En retrospectiva, estoy muy contenta de todo lo vivido ya que aprendí a valorar todo mucho más. Esta profesión me dio la posibilidad de viajar para conocer lugares y vivir experiencias distintas".

El presente laboral de Flor Padilla: entre el fitness y la actuación

"La pandemia nos golpeó un poco a todos y me pude reinventar estudiando, haciendo coaching. Me recibí de personal trainer e instructora de funcional", reveló a este medio sobre su nueva pasión.

Padilla contó que imparte clases de fitness a distintos alumnos: "Quise estar más conectada con mi mente y cuerpo y cambié muchos hábitos.Nadie te limita, hay que hacer todo lo que uno tenga ganas. Creo mucho en las energías y hay que cuidarlas teniendo buenos hábitos y mucha conducta y disciplina para poder lograr los objetivos que uno se proponga".

"Siempre me gustó motivar a las personas y ayudarlas en sus procesos de cambios. Me encanta que confíen en mí para mejorar su salud porque ante todo siempre está la salud y luego los beneficios estéticos. Uno tiene que amarse primero para poder mejorar su calidad de vida", destacó de su labor

Sobre su futuro personal y profesional, la actriz especuló: "Trato de vivir el día a día, intensamente y que me vaya sorprendiendo aunque genere incertidumbre. Formar mi familia y seguir creciendo como persona y artísticamente para seguir perfeccionándome y estar siempre lista para recibir nuevos desafíos".

Flor Padilla comenzó a dar clases de gimnasia tras la pandemia del coronavirus,

Además de su lado más físico, Flor continúa abocada a su primer amor: la actuación. La ex "Soy Luna" protagoniza la obra de teatro "Casa Duarte", que ya se encuentra en su tercera temporada, de la mano del creador Salomón Ortiz, y otros actores como Carolina Di Tonto y Dana Vázquez.

Y cerró emocionada por el éxito de su obra teatral: "Lo que nos pasa con ´Casa Duarte´ a nivel artístico y personal es tremendo. Seguir convocando gente para que venga a reírse y olvidarse de sus problemas es algo que nos llena el corazón".

Flor Padilla durante su rol en "Casa Duarte".

Por S.N.