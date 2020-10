@sofinabias

"Patito Feo", producida por Ideas del Sur y Televisa, fue una de las tiras juvenilas más exitosas ya que después de su éxito en la televisión argentina, Disney Channel la emitió en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia, creando así un éxito a nivel mundial. A pesar de tener solo dos temporadas, el programa rompió todo tipo de records y quedó marcado en la infancia de muchos jóvenes.

Belén Berecoechea, quien interpretó a una de las gemelas Démini junto a su hermana Sol, recordó su experiencia al participar de una producción de tal calibre y se refirió a sus planes y aspiraciones actuales.

Las hermanas Berecoechea

En diálogo con DiarioShow.com, la joven de 28 años contó los mejores momentos que vivió con "Patito Feo": "La gira por Latinoamérica fue una de las experiencias más lindas de mi vida porque me dio la oportunidad de conocer lugares que jamás creí que iba a conocer y viajar te abre mucho la mente. Ver a tantos fans a kilómetros de tu casa, que saben tu nombre, fue muy lindo y no me lo voy a olvidar jamás. Y creo que a partir de esa experiencia me di cuenta que si bien la TV me gustó mucho, creo que la magia del escenario es algo que me llena por completo y por eso me incliné más por el teatro".

La actriz protagonizó varios proyectos artísticos, como la película "Malón" junto a su hermana Sol, que aún no se estrenó, o la obra de teatro "Si te veo perdés" que estaba estimado que se reestrene en 2020. Durante la pandemia también tuvo la oportunidad de comenzar la obra musical "Terapia allá voy".

La actriz contó cómo comenzó en el mundo del espectáculo y reveló una divertida anécdota: "Desde chiquitas con mi hermana siempre veíamos las novelas de Cris Morena y soñábamos con actuar con ella. Mi mamá, que es con quien vivíamos, no estaba muy de acuerdo con que ingresemos en el mundo artístico, pero mi abuela que tenía su lado artístico muy arraigado, nos apoyó y fue quien nos incentivó para que vayamos a castings o hasta nos llevaba ella a escondidas de nuestra mamá. Sé que no está bien pero fue quien nos ayudó siempre. La actuación fue un deseo genuino nuestro desde la infancia".

A pesar de que ambas hermanas protagonizaron "Patito Feo", su gemela Sol decidió ponerle un freno a la actuación: "La verdad que con mi hermana me cuesta, porque muchas veces hay búsqueda de gemelas pero ella no quiso seguir por ese lado, aunque para mí es muy buena actriz. Ella está por recibirse de Diseñadora de Imagen y Sonido, así que sigue interesada en el tema artístico, pero más detrás de cámara. Si surge alguna oportunidad que le tiente mucho, quizás dice que sí, pero la mayoría de las veces no está muy interesada en continuar con su carrera de actriz".

Thelma Fardín

La ex Patito Feo también reflexionó sobre el caso de su amiga Thelma Fardín, quien denunció a Juan Darthés, compañero de elenco de la tira, por violación durante una gira en Nicaragua cuando ella era menor de edad.

"Lo sorpresivo fue la magnitud que tomó. Antes de que se haga público, yo no había dimensionado que podía hacerse tan mediático el caso, con justa razón obviamente. Me parece que estuvo bien cómo se actuó. Yo sí sabía sobre la situación antes de realizada la denuncia, entonces en ese sentido no me sorprendió, pero sí el impacto que tuvo. Creo que fue un antes y un después, y hubo un despertar de muchas mujeres que se animaron a hablar después del caso y si pudo colaborar con esa causa, me parece genial".

Las dos hermanas y Thelma Fardín en Patito Feo

"Respecto a Actrices Argentinas, creo que la acompañaron muy bien a Thelma y apoyaron el caso con la seriedad que merece. Creo que fue algo necesario que se haga a conocer, sobre todo porque había una compañera, Calu Rivero, que anteriormente había denunciado y fue señalada y no se le creía. Entonces este caso ayudó para que de una vez por todas se le crea a las mujeres", concluyó.

El elenco de "Patito Feo" se reunió para apoyar a Thelma tras su denuncia.

Trabajar en cuarentena

Además de actriz, Belén también es profesora de canto y contó las dificultades que atravesó con su trabajo por la pandemia: "Fue difícil adaptar todo a la modalidad virtual. Es difícil mantener incentivados a los alumnos hasta el día de hoy, que depende de la realidad de cada uno, se hace más o menos llevadero estar en casa. Lo positivo de la virtualidad fue que me conectó con personas de otros lugares que por ahí quería tomar clases conmigo y no podían".

Así está Belén de "Patito Feo" ahora.

La actriz reveló que tiene alumnos de todas las edades que atravesaron distintos momentos para adaptarse a la nueva normalidad: "Para los niños más pequeños sucedió con más naturalidad, porque los chicos ya vienen con un chip de tecnología que nos enseñan a nosotros, a sus padres o a sus abuelos. Los que si se resistieron un poco más a la tecnología fueron alumnos más grandes".

La actriz de 28 años protagonizó la obra de teatro "Si te veo perdés"

Berecoechea también se refirió a su vida cotidiana en pandemia y puso en retrospectiva lo que hacía antes de la cuarentena: "La realidad es que me ayudó a bajar muchos cambios y cuestionarme si es realmente necesario vivir a las corridas. Siento que conecté un montón conmigo misma e hice cosas que tenía pendientes".

