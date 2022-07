@sofinabias

"Verano del ´98" fue un antes y un después en la vida de muchos adolescentes que crecieron en la década de los ´90. Si bien llegó a la pantalla de Telefe con la idea de cubrir un espacio de pocos meses, la serie juvenil argentina creada por Cris Morena se terminó quedando por tres temporadas más.

Como consecuencia del prolongado tiempo al aire, algo bastante inusual para una novela diaria, el reparto fue variando pero algunas de las estrellas del programa fueron Nancy Dupláa, Tomás Fonzi, Fernán Mirás, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer, Dolores Fonzi, Juan Ponce de León y más, quienes conmocionaron a los jóvenes de la época con la historia de la novela.

Muchos actores y actrices tuvieron participaciones especiales muy importantes durante toda la tira juvenil. Uno de los invitados más recurrentes de la producción fue Augusto Di Paolo, que al igual que la novela, "ingresó por cinco capítulos y se quedó cinco meses".

Su rol como Gastón, el psiquiátra de Darío, no fue casualidad ya que el papel fue creado especialmente para él: "Gustavo Marra, el productor, me invitó a trabajar en ´Verano del ´98´ y creó el personaje para mí. Fue muy fuerte sumarme al elenco, aunque ya conocía a muchos como Agustina Lecouna, Juan Ponce de León o Dolores Fonzi".

Augusto Di Paolo en "Verano del ´98" como Gastón.

"Es increíble que un productor te llame exclusivamente y diga que tiene un personaje para vos, sobre todo en un proyecto en el que todos querían participar. Incluso lo creó en torno al personaje de Agustina Lecouna porque sabía que era mi amiga. Llegar a trabajar entre gente conocida y con mucha confianza fue perfecto", aseguró en diálogo con DiarioShow.com.

Si bien ya había tenido participaciones en otros programas como "90-60-90 modelos", "Señoras y Señores" o "Desesperadas al Aire", la exposición que tuvo con "Verano del ´98" estuvo en otro nivel: "Cuando me incorporé al proyecto ya era un éxito asi que fue duro no poder caminar por la calle al tener gente encima todo el tiempo. Fue abrumador pero me ayudó a entender el medio y cómo se hace televisión".

A raíz de de la popularidad de todos, una asistente de dirección lo sorprendió con una reflexión que en su momento lo lastimó, pero ahora en la actualidad reconoce que fue positivo: "´Tené presente que esto no es por vos, sino que por el programa´. En el momento me dolió porque pensé que estaba minimizando mi personaje pero después entendí que se crea una vorágine en torno al programa en el que estás y una vez que termina, además del efecto residual, todo vuelve a la normalidad".

"Entendí cómo funciona el medio: de la noche a la mañana te suben o te bajan. El medio tiene poca memoria. Fue muy curioso lidiar con eso. Nunca tuve el sueño de ser famoso, tampoco me interesa. Tengo el ego muy acomodado. Me interesa que reconozcan mi trabajo, y que eso me consiga más trabajos", razonó sobre sus objetivos personales.

En la actualidad, Augusto Di Paolo, vive y trabaja en México.

"Al principio sentí un poco de presión para estar a la altura. Fue una escuela en la que pude aprender de todo. Cuando tuve éxitos en México ya sabía cómo lidiar con eso. Cuando estás en la cresta de la ola es maravilloso pero cuando baja hay que saber manejar el vacío", agregó al respecto.

Si bien Di Paolo ya lleva casi 26 años de carrera de actuación, en sus comienzos debió recibir un empujón determinante para comenzar a dedicarse profesionalmente, y quien lo ayudó no fue nada más y nada menos que Cris Morena.

"Cris Morena me dio la confianza y fue decisiva porque me dijo ´Vos vas a llegar a dónde vos quieras llegar pero tenés que confiar en la pasión que llevás adentro´. Es una carrera difícil y cuando lo escuchás de alguien con ese nivel de carrera, disciplina, brillantez y calidad de trayectoria es porque algo está viendo. Cuando yo hice ´Drácula´, Pepe Cibrián también me dio un voto de confianza. Fue fundamental que gente de su talla me ayudara", recordó sobre sus inicios.

¡Mirá a Augusto Di Paolo y Romina Gaetani en "Verano del '98"!

El presente actoral de Augusto Di Paolo en México :

Tiempo después de su participación en la novela, el actor decidió armar las valijas y mudarse a México, una decisión que le cambió la vida y la carrera: "Yo vivo acá hace 20 años. Tengo el neutro súper incorporado, involuntario y automático. Si no hablás en neutro no trabajás. Participé en todas las televisora como ´Televisa´, ´TV Azteca´ o ´Telemundo´. Extraño mucho trabajar en Argentina, pero entiendo que está difícil ser actor allá y no hay muchas producciones".

"En el día a día, el 95% del tiempo, estoy hablando en neutro. No es solamente la tonada, sino que es un vocabulario, un todo. Muchos hacen una imitación de lo que ellos creen que es hablar en neutro, incluso con palabras que no se usan, y es lo peor que le puede pasar a un actor. Más allá de una tonada es como hablar en otro idioma. Estructurás tus oraciones de otra forma y empezás a pensar en neutro. A mí se me pegó muy fácil como con los acentos", explicó.

Augusto Di Paolo participa en exitosas producciones mexicanas.

Entonces, Di Paolo desarrolló los motivos que lo llevaron a mudarse al extranjero: "Amo Argentina, son mis raíces y es mi familia, pero en México se maneja menos neurosis. Muchos actores y modelos creen que es llegar y que se abran puertas mágicamente, pero no, no es tan fácil. Hay competencia feroz de todas partes del mundo, especialmente de habla hispana. No fue fácil cuando llegué pero logré ganarme un lugar en el medio por mi trabajo, perseverancia y más. No es fácil el desarraigo e igualmente sigo eligiendo México".

Consolidado en el mundo del espectáculo mexicano, Augusto reveló que se encuentra en sus últimos años de carrera profesional: "La actuación es una profesión hermosa pero también te va erosionando, y no sé si tengo ganas de jugar con las extrañas reglas que tiene. Yo me puse un plazo y lo voy a disfrutar hasta el final. Cuando sienta que cumplí un ciclo, que será pronto, después veré".

Y cerró sobre su futuro profesional: "Me invitaron a participar del área creativa de algunos proyectos, desde el punto de vista de producción o guión. Seguiré vinculado a la cámara desde otro lugar".

Por S.N.