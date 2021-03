@AntoBaldi_

"Agrandadytos" es uno de los programas más recordados de la televisión argentina gracias al carisma de Dady Brieva y las ocurrencias de sus pequeños entrevistados que con su simpatía, elocuencia y frescura cautivaban a toda la audiencia. Una de las duplas favoritas del ciclo eran los hermanos Agustina y Rodrigo Noya que dejando la timidez de lado, se mostraban como grandes compañeros y cómplices.

Alejada de los medios desde hace más de diez años, la menor de la dupla volvió a tele en los últimos días con una insólita aparición en "Bienvenidos a Bordo", el programa de entretenimientos conducido por Guido Kaczka, y luego de unos minutos en cámara fue reconocida por su pasado estelar.

Su repercusión fue tanta que Agustina se entusiasmó con sus ganas de regresar al ruedo televisivo. "Las ganas siempre están, me copa la idea. No me asusta volver, pero tendría que analizar un montón de cosas", reveló en diálogo con DiarioShow.com.

Tras su exitoso paso por "Agrandadytos", los hermanos Noya fueron convocados para protagonizar diferentes campañas publicitarias y hasta un serie junto a Boy Olmi, "Doctor Miniatura". Tantos eran los proyectos laborales de los pequeños que su familia debió dejar su hogar en Chascomús e instalarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero manejar la fama en la infancia no es algo sencillo y Agustina comenzó a padecer la burla de sus compañeros y otros nenes de su edad. "El niño a esa edad, tipo 10, 11 años, es medio cruel. Yo soy más tímida, me cuesta romper el hielo y me pasaba de volver a Chascomús y algunos nenes me burlaban y me empezó a afectar, entonces le dije a mi mamá que no quería seguir más con esto porque por mi personalidad me afectaba", recordó acerca de por qué decidió bajar su presencia mediática.

Agustina y Rodrigo Noya.

"Para estar en el medio tenés que bancarte muchas cosas. El problema es la posexposición. Y me acuerdo cuando a los 12 les dije a mis papás que no quería estar más en la tele. De chica me re afectaba la opinión del otro", contó. Mientras que Rodrigo, dueño de un carácter más fuerte y una personalidad desinhibida continuó con su carrera y hoy protagoniza "La Mentirita" en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, destacó que luego de aparecer en ciclo de El Trece con su amiga y su mascota recibió muchos comentarios positivos en las redes sociales de sus seguidores. "No fui con la intención de que me reconozcan. Surgió de mirar la tele con papá en casa y decir que con mi perra podía hacer el juego y mi papá me anotó. Después la producción me llamó para invitarme", contó.

CUENTA PENDIENTE

La primera vez que Agustina pisó un estudio de televisión fue cuando tenía solo 2 años. De la mano de un hermano "sobreprotector" y gracias a la química que había entre ellos se compraron a todo el público con sus pícaras sonrisas. Pero luego de sufrir por la exposición decidió dejar la fama de lado.

Sin embargo, ahora con 25 años reconoció que Rodrigo siempre le remarca que la actuación es algo pendiente en su vida. "Yo nunca lo voy a admitir, pero él dice que lo tengo súper pendiente. La verdad es que me encantaría volver a hacer algo juntos", aseguró.

"El mundo artístico es medio un altibajo, hoy podes pegarla y mañana te puede ir mal y yo soy más de pensar a futuro. Es algo que me re gustaría, pero se tendrían que dar muchas cosas", advirtió. De todas formas anticipó que junto a su hermano están delineando un proyecto para lanzarse otra vez como una dupla actoral.

Agustina Noya tiene 25 años y vive con su novio en Uruguay.

Así mismo comparó: "Teatro nunca hice y en la tele soy más desenvuelta, se me da más. El teatro es otra adrenalina, tiene otros ritmos si quisiera hacer teatro me tendría que preparar más. En cambio si es algo por tele sería solo ir y listo. Pero no hay un punto de partida de decir 'por esto arranco', se tiene que presentar la oportunidad".

EL PRESENTE DE AGUSTINA NOYA

Luego de conocerse por Instagram, Agustina comenzó una relación a distancia con un joven uruguayo, José Bermudez, de 23 años. Sus primeros encuentros eran entre Argentina y Uruguay con viajes constantes, pero luego decidieron mudarse juntos del otro lado del charco.

Antes del incio de la cuarentena por coronavirus, la joven se instaló en Uruguay y ahora cumplió un año de novia y de convivencia con su amor. Con demoras por la pandemia, pudo tramitar la residencia y la ciudadanía uruguaya para poder conseguir trabajo en el país vecino.

Agustina Noya y su novio uruguayo.

"Lo único feo es que estuve un año sin poder ver a mi familia por la pandemia. Pude volver a Argentina recién en febrero, estuve un mes y disfruté un montón de mis amigas, de mi sobrino Bauti, de mi abuelo, de mis papás. Pude ver a Rodri en la obra de Córdoba", valoró.

Y admitió que con su hermano guarda una excelente relación: "Podemos estar enojados mucho tiempo porque él tiene un carácter súper fuerte, pero si nos necesitamos no hay rencor alguno. Nos miramos y nos entendemos todo. Somos muy compinches".

La familia Noya.

Por A.B.