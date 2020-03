@AntoRavinale

Si le preguntaban a Marina Calabró cómo iba a ser su 2020 ella estaba segura que continuaría en la radio con Jorge Lanata y por qué no algún que otro proyecto laboral en la televisión. Pero este año le trajo una gran sorpresa que la dejó enmudecida: la convocaron para conducir “ Confrontados” en la pantalla de El Nueve y, como era de esperar, aprovechó la oportunidad.

"Estoy feliz y todavía sorprendida porque surgió de la manera menos pensada, ¡no estaba en mis planes! Con nervios también, no voy a mentir", comenzó a contar la periodista en diálogo con DiarioShow.com ante semejante noticia.

Llegar a la conducción de un programa de espectáculos no estaba en sus planes, sin embargo, entiende que se “había relajado bastante en cuanto a la búsqueda”. "No es que estaba obsesionada con tener un programa propio, pero el hecho de conducir uno lo vive como un pasaje hacia adelante y, a veces, llega cuando menos lo esperas y cuando tu cabeza estaba formateada para otro año. Pero que el medio te sorprenda está bueno. Mágicamente se movieron todos los hilos para que se de todo de esta manera", confió Marina quien recibió ofertas laborales de América, pero tras el cambio de horario de su columna de espectáculos en “Lanata Sin Filtro” para las 13 horas, no tuvo más remedio que decir que no.

Marina Calabró es la nueva conductora de " Confrontados".

Aún así, no todo fue color de rosas. Buscaron a Calabró para que esté al frente del ciclo de Canal Nueve luego de que Rodrigo Lussich abandonara la conducción del programa tras no poder adaptarse a los nuevos horarios: "Venía siguiendo el tema de ' Confrontados' y, además, porque soy amiga de Rodrigo hace 16 años. Me cuenta que le pasaba eso y que no podía dejar la ‘Pop’ después del gran esfuerzo que venía haciendo ahí. Él tenía pactado el relanzamiento del programa para el lunes (la semana pasada) y cuando le cambiaron de horario en ' Confrontados', no lo podía creer. Pero me parece que habla de Rodrigo haber empeñado la palabra con la radio y priorizado su convicción profesional. Habla de lo convencido que es".

"Rodrigo fue el primero en decirme que había una lista de posibles conductores y me dice: ‘Me encantaría que seas vos, ojalá que se te de amiga’. Y yo: ‘callate, dejá de decirme que me querés dar tu programa’", recordó.

Además, destacó la calidez que tuvieron los dos presentadores al enterarse que ella quedaría al frente del ciclo: "Tengo un mensaje de él de cuando me dan la noticia, lo cuento y se me eriza la piel, Rodrigo es un sol y nuestra amistad está siempre. Pero que él me diera su bendición y también Carla (Conte) fue muy importante. Fueron tan amorosos conmigo, pero en especial Rodrigo porque es un amigo. Si me pedís que te nombre a tres amigos del medio, Rodrigo está en esa lista, ¡al lado de (Adrián) Pallares!"

Marina debutó el lunes en la pantalla de Canal Nueve.

En la misma línea, manifestó que a Carla también le mandó un mensaje tras su salida. "Uno sueña con una oportunidad como está, pero acá me pareció que correspondía. Entendió el cambio de horario y la situación de Rodrigo, pero también a ella está situación la perjudicó. Uno no puede ser indiferente porque además venimos del final de 'DDM', pero cuando te toca encarar el final y más nosotros que lo encaramos desde octubre cuando Mirtha (Legrand) dijo lo que dijo (N. de R.: que el programa estaba levantado mientras ellos seguían en el aire), cómo no voy a entender cuando te quedás sin laburo en el mes de marzo y te cambian las reglas del juego", aseguró sobre los cambios abruptos en la programación de los canales.

Hasta el momento se desconoce cuáles son los proyetos de la ex conductora de " Confrontados". No obstante, Lussich recibió propuestas de América y Marina lo hizo saber: "Rodrigo me pidió reserva, está convocado para 'Intrusos', para el programa va a ser un golazo, le va a sumar otro color y su perfil no tiene nada que ver con el resto del equipo periodístico".

¡Nuevo equipo para Confrontados!

Marina Calabró es periodista, conductora, madre y novia. Entonces, ¿cuando tiene un tiempo para ella? "¡No tengo!", lanzó entre risas. "Lo llamo tiempo para mi cuando paso con Mía (su hija) y con Martín (Albrecht). Es el tiempo que me nutre y me hace bien, es el famoso cable a tierra que no cambio por nada. Las noches tirados con él en el sillón a ver Netflix o con Mía cuando me cuenta cómo fue su día en el cole, eso es para mi lo que te hace pensar que todo lo demás tiene sentido", concluyó.