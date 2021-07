@Rfilighera

Creció en El Palomar, partido de Morón, y allí forjó sus raíces de vida. Su abuelo generó en Gabriel "Puma" Goity el amor hacia la actuación ya que lo llevaba a ver películas y obras de teatro. En esa etapa de su vida, se encontraba indeciso acerca de lo que quería para su futuro laboral hasta 1977, cuando en el Teatro General San Martín vio la monumental obra "Cyrano de Bergerac" con Ernesto Bianco y ya no hubo nada que pensar. Hoy es uno de nuestros intérpretes más considerados en el mercado de producciones nacionales y extranjeras, y en diálogo con DiarioShow.com cuenta su visión sobre estos tiempos raros para el mundo.

"En lo que a mí respecta, yo trato desde mi lugar de ser siempre buena gente. Con esto no alcanza para provocar cambios en el mundo pero sí creo que desde las pequeñas cosas podemos realizar un aporte sustancial para que, el día de mañana, se puedan modificar varias cosas. Insisto, ser solidario, educado, respetar a los mayores. Pero, me parece que el empezar por el hecho de ser solidario nos va a conducir a otro tipo de sociedad, a un mundo mejor" explica el Puma sobre este siglo de cambios y desafíos.

Hace poco estuvo en México filmando para Disney+ la serie "Viaje al centro de la tierra", basada en la obra del legendario Julio Verne, a quien personifica. Sobre esta oportunidad el actor señala: "Es muy positivo desde todo punto de vista que nos contraten desde afuera y con un proyecto de estas características, yo lo considero un verdadero premio. Y mucho más cuando viene de una plataforma como Disney. Esta miniserie se basa en la extensa producción de Julio Verne y cómo sus descendientes, teniendo como hoja de ruta su pluma literaria y enormes aventuras plasmadas en el papel, toman ese legado y exploran sus grandes misterios. Cada capítulo está basado en una de sus producciones".

Así lo veremos como Julio Verne en "Viaje al centro de la tierra".

Acerca de si extrañó nuestro país durante estos meses, aseguró que "se lo extraña, en todo sentido. Pase lo que pase, más allá de todo, mi país es Argentina y se encuentra arraigado en lo más profundo de mi corazón". Pero es cierto que la situación general dista de ser óptima. "Veo con mucha tristeza cómo la pandemia hizo mella en el espectáculo también. Pero sabemos que esta emergencia sanitaria azota a todo el mundo y a todas las actividades. Un día que pasa teniendo como marco estas condiciones, es un día menos para poder llegar a la mentada normalidad".

Sin embargo, el camino recorrido rinde sus frutos. Goity disfruta de tener un proyecto tras otro, y en breve arranca el rodaje también con Disney, pero para la plataforma Star+, de "El Encargado". "Es una producción de 13 capítulos" cuenta. "Después de 20 años vuelvo a trabajar con Guillermo, algo que me tiene muy contento y movilizado. En unas semanas también voy a filmar una película que se llama 'La mira', dirigida por Ricardo Hornos y en la que estará, precisamente, Nicolás Francella. Me falta únicamente hacer algo con Johanna y ya estaría con la familia Francella, a full" detalla, contento, sobre el proyecto que también incluye a Gastón Cocchiarale.

Sabido es que el Puma usó parte del tiempo de cuarentena para meterse en "nuevos mundos". "Es verdad, la pandemia me llevó al mundo del Instagram. Te soy sincero, no sé si está bien o está mal; te puedo acotar que yo no creo en las redes pero que las hay, las hay, jaja".

De todos modos Goity no abona a la teoría de que esta era va a generar cambios decisivos en las relaciones humanas. "Pero no dejo de ser un idealista. Como escribió José Ingenieros: 'El ideal es un gesto del espíritu hacia la perfección'. Ojalá que esta circunstancia que transitamos pueda generar algo nuevo en la condición humana, que no es eleve. Es un deseo. Y sigue habiendo gente muy buena, por lo que vale la pena levantarse, cada mañana, con una gran sonrisa".

Por R.F.