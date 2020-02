@Rfilighera

Como en sus mejores momentos: la vida le sonríe a Arturo Puig; dos nietos, 40 años de matrimonio con Selva Alemán y actualidad laboral con desafíos, siempre, de primer nivel como su presente artístico en calidad de director general de la emblemática comedia musical “Hello Dolly”. A los 75, la estrella del cine, el teatro y la televisión charló con DiarioShow con agenda abierta y se refirió, entre otros tópicos, a este trayecto especial que cursa con energías renovables para la profesión y su mundo doméstico.

"Mi actitud frente a la vida es de permanente agradecimiento. Se me han brindado diferentes oportunidades; como actor he tenido la posibilidad de transitar todos los géneros y estar en ciclos que me posibilitaron generar un vínculo fuerte con el público; en cambio, ahora, mis caminos están relacionados con mi faceta de director, rol que asumo con mucho amor y con la máxima responsabilidad posible".

Por esas paradojas del destino, Arturo vuelve a formar parte de “Hello Dolly”, en esta ocasión como realizador integral, 53 años después de aquella versión que lo tenía como actor y a Libertad Lamarque como figura central. "Volver a este texto tan movilizador en el género, con una Lucia Galán estupenda, de la misma manera que todo el elenco, y ahora, como director, ha sido y es para mi una enorme alegría; una circunstancia, de la que, te soy honesto, no me la esperaba".

Siempre en búsqueda del éxito (Nahuel Ventura/ Crónica)

En relación a sus perfiles de realizador, destacó: “Soy un tipo práctico, no dilato demasiado una escena y resuelvo, en definitiva, sobre la marcha. Me manejo con intuición y obro en función de esto. Por otra parte, me encanta vincularme con mi elenco; soy de la clase de directores que comparto inquietudes de trabajo con los actores; entiendo que ellos llevan a cabo un aporte decisivo en esta materia y, si bien la última palabra la tengo yo, la opinión de ellos también pesa y tiene particular relevancia”.

Puig hizo hincapie en el coraje en abordar un emprendimiento de estas características: “Este espectáculo te demanda un esfuerzo en todo sentido: el movimiento de gente arriba del escenario encierra un engranaje de piezas donde no se deja el menor detalle librado al azar. Tenés que estar muy atento y ser preciso en cada una de las caminos argumentales que transitás. Todo me demandó, en consecuencia, un poder de observación tremendo. Ojalá se me presenten, en forma tan asidua, propuestas de esta jerarquía; me permiten estar a la altura de las circunstancias y comprometerme con el rol del director, desde lo temático hasta lo filosófico”.

Arturo confiesa que “esta profesión me ha dado todo: en teatro tuve la suerte de trabajar con textos fundamentales de la dramaturgia universal; en televisión empecé a colaborar con un genio de la ficción como lo fue Alberto Migre y, luego, vino Grande Pa, esa gran creación de Gustavo Yankelevich que me brindó la posibilidad de protagonizar una historia reconocible, muy afectiva, de buenos sentimientos y que logró una empatía sustancial con el televidente. Soy un tipo muy agradecido a mi profesión”.

De actor a director (Nahuel Ventura/ Crónica)

Una y otra vez, el intérprete hizo énfasis al afirmar que “siempre trato de que el próximo trabajo me brin- de otra página laboral, que me posibilite ingresar en una apuesta de mayor riesgo y q u e pueda evolucionar. Esta es la filosofía que me gusta; ‘Hello Dolly’ fue, siempre, una labor que quise plasmar desde el rol de director y entiendo, en cuanto a los resultados, que lo logré. Esta felicidad vale para mí más que cualquier tipo de premio”. ¿Qué perfiles estéticos emplea en el trabajo de la puesta en escena? Arturo Puig lo define en estos términos: “Antes de pisar una sala de ensayo hacemos, varias veces, una lectura completa del texto con todo el elenco. De esta manera, entre todos, agregamos cosas y corregimos; todos tenemos una visión amplia del texto. Es una manera de no quedarnos con ninguna duda y observa, la posición que cada uno tendrá en el territorio de acción. Por otra parte, como director, siempre estoy muy atento a cada una de las inquietudes del elenco”.

Escuela de realizadores

“De joven fui dirigido por directores carácter muy fuerte que lindaban, a veces, con cierto tamiz autoritario, no obstante, uno siempre se alineaba a esa dirección y había que hacer, en definitiva, lo que ellos te marcaban; en cambio, ahora, existe otra camada como Luciano Suardi que apelan a otra filosofía de puesta en escena y, en el trato, son realmente amorosos. Me identifico con esta línea de realizadores”. En relación al significado que el artista aplica como perfil de su actividad, nos dijo: “Lo que busco siempre en cada trabajo que asumo es el desafio; la posibilidad de indagar en mecanismos de la profesión que me permitan apostar a nuevas posibilidades artísticas”.

Puig afirma que el rol del actor debe modificarse en relación al género que le toque abordar. “A modo de ejemplo, la actitud del cine cobra para el interpréte una valor existencial profundo. Es decir, el pensamiento tiene una categoria profesional de enorme magnitud a tal punto que puede cambiar una instancia decisiva en la historia de una película; en televisión, en cambio, impera una labor más de equipo, donde tu aporte va a tener correlato con otra área. En el teatro, no tenés red, pisás el escenario y te encontrás solito con tu alma, no hay manera de volver a hacer una determinada escena. Además, dependés tanto de tu compañero, que si no te llevás bien con él es imposible coordinar un buen trabajo. Una y otra vez, como una manera de instalar al escenario con valiosas propiedades, Puig no tiene ninguna duda en afirmar que “el teatro es sanador; podemos venir con preocupaciones, mal de ánimo y con dolores y, en el momento de salir a escena, nuestra vida se transforma”.

AMARSE CONTRA VIENTO Y MAREA

Una vida con Selva Almán

Lleva 40 años de convivencia junto a Selva Aleman. Para Arturo Puig no existe fórmula fundamental ni secreto en especial. “Transitamos la vida de la mejor manera posible. Se construyó una relación y la pudimos mantener, en el tiempo, contra viento y marea. Por sobre todas las cosas, nos amamos y respetamos; disfrutamos los mejores momentos y pudimos superar las circunstancias menos queribles. Yo creo que es muy importante apelar a la comprensión y también a la tolerancia”.

Un amor de cuatro décadas.

EL HITO IRREPETIBLE

El recuerdo de "Grande Pa"

De la misma manera que la emblemático sitcom “Casado con hijos”, cuyas repeticiones constantes, año tras año, generaron un éxito arrollador y que posibilitó que, a mediados de 2020, vuelva en una serie de funciones especiales en el teatro Gran Rex, le consultamos a Arturo Puig si le interesaría volver a plasmar aquellas famosas historias de “Grande Pa”, superadoras de convocatoria y rating y que marcó, para el actor, un antes y un después en su trayectoria.

“No tengo dudas de que volvería a generar un verdadero éxito; todos hemos crecido y estamos mas grandes, sin embargo se trata de una historia que tiene que ver con vínculos familiares, en consecuencia, el interés persiste como siempre”. Cabe señalar que cuando le ofrecieron llevar a cabo “Grande Pa”, Arturo no lo aceptó de movida ya que, en ese momento, se encontraba haciendo el ciclo de ficción “Atreverse”, con la dirección de Alejandro Doria. Se trataba de historias dramáticas de fuerte contenido y Puig quería seguir, desde lo actoral, en esa línea. No obstante, Gustavo Yankelevich, “viejo lobo de mar” en el arte de las negociaciones, convenció al actor para que se metiera en la piel de aquel simpático personaje de padre de familia.