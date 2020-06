Guido Süller no tiene paz. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria el mediático protagonizó varios escándalos que preocuparon a sus miles de fanáticos. Primero se conoció que quedó encerrado en un camping de Zárate luego de que el propietario del lugar cerrara el predio. Sin embargo el ex azafato pudo regresar a salvo a su hogar con un permiso especial y luego continuó el aislamiento con su amiga Claudia Morelli.

Pero ahora el actor volvió a preocupar ya que el 28 de mayo abandonó el domicilio de su compañera y desde hace cuatro días que no contesta el teléfono. Así lo manifestó Federico Acosta, un joven acusado por Tomasito Süller de mantener un romance con el artista.

"Guido desapareció de su casa y de donde estaba haciendo cuarentena con su amiga Claudia. ¡Desapareció, nadie sabe donde anda!", expresó con preocupación el supuesto novio de Süller en diálogo con DiarioShow.com.



A su vez manifestó que la última vez que conversó con Guido expresaron sus deseos de verse cuando finalice la cuarentena y poner en marcha asuntos personales: "Pensábamos en hacer cuarentena juntos, pero él estaba haciéndola con Claudia, su amiga de Aerolíneas Argentinas. De la nada me llamó ella y me dijo que desapareció y que no está en ningún lado. No contesta el teléfono nada, tampoco sube nada a las redes".

Federico es amigo de Guido desde hace dos años.

"Estoy preocupado por si le paso algo o si se fue, pero a dónde se habrá ido. Un día de la nada desapareció.... Podría estar conmigo pero ahora no se donde está, con algún familiar no creo están peleados. Solo en pocos lugares podría estar", continuó.

"Hablé con su arquitecto y le pregunté si estaba en su casa que está construyendo y me dijo que no estaba. Hablé con sus amigos que tengo en WhatsApp y tampoco está con ellos. ¡A nadie le contesta!", comentó.

"Puede ser que esté solo y aislado por la señal. Tendría que ir a buscarlo a un lugar pero no estoy seguro si está ahí o no. Es en una isla, en las tejas donde él y yo hicimos cuarentena... Pero no me responde y no estoy seguro si esta ahí", concluyó Acosta y declaró que de no tener respuesta alguna, el lunes realizará la denuncia correspondiente por desaparición.