@Antoravinale

"Bueno, acá estoy encerrada hace días, no puedo hacer mucho porque tengo una hernia de disco que me está pinzando desde el jueves. Me pincharon cuatro veces y no se me pasa el pu... dolor", comenzó a decir Mónica Farro a través de sus redes sociales. Y expresó fastidiosa: "Ya no se qué hacer, estoy aburrida. Los extraño".

Tras sus palabras, DiarioShow.com se comunicó con la integrante de "20 Millones" e indagó por su estado de salud. Al respecto, advirtió: "No me van a operar, esto lo traigo hace años. Me hice bloqueos y ozono y no lo soluciono, convivo con el dolor desde toda mi vida pero ahora es tremendo. Ya me di cinco inyectables desde el jueves, mañana veo al traumatólogo. No entiendo qué me pasa pero me dicen que es tension nerviosa".

Desde que arrancó la temporada de Mar del Plata, la vedette estuvo en boca de todos por sus cruces con su compañera de elenco, Sol Pérez. Además, se descompensó en el escenario y tuvieron que bajar el telón para que reciba asistencia médica. "Ni idea por qué es la tensión nerviosa. Me siento muy tranquila, el cuerpo reaccionó mal con el tema que tuve y me descompensé pero esto no lo sé", aseguró Farro.

.

"Es difícil estar parada, hago un esfuerzo tremendo todas las noches en el teatro", sostuvo la mediática. No obstante, en antiguas ocasiones cuando la inyectaban, el dolor sanaba, pero "ahora no".

La actriz trabaja en la obra de Carmen Barbieri, "20 Millones".

"Desde el jueves estoy tratando de estar lo más derecha y parada posible. Este dolor no te deja estar en la una postura normal del cuerpo, te dobla y me cuesta mucho caminar. Pero bue, muerta me van a sacar del escenario", dijo entre risas.

Asimismo manifestó que todos los integrantes de "20 Millones" están al tanto de su malestar. "El cuerpo habla, hay que darle bola", cerró.