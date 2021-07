@perez_daro

El 9 de abril, el equipo de "Nosotros a la mañana" se despidió del aire, ya que debía ceder su lugar por cambios en la programación. Mariana Fabbiani arrancaba con un nuevo programa y aunque al ciclo conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi le iba muy bien, El Trece decidió "sacrificarlo". Quiso el destino que, tan sólo tres meses después, "Lo de Mariana" no encontrara la vuelta y como el rating no acompañó, como si casi nada hubiera pasado, "Nosotros..." regresa este lunes a las 9.30.

En charla con DiarioShow.com, el Pollo cuenta su alegría por el regreso y analiza los vaivenes de la TV. "Fue una sorpresa para todos, si bien yo lo sabía un poco antes que cuando se comunicó, no mucho tiempo atrás. Estaba hablando con la productora para hacer otro programa y de repente me llamaron y me dijeron 'pará, porque volvemos con Nosotros. Sorpresa total y alegría, obviamente", admite.

"Nosotros a la mañana" finalizó el 9 de abril y regresa tres meses después.

Luego, Álvarez explica que el envío tiene un lugar especial en su corazón, porque "la gente siempre me escribe diciendo que éramos su compañía, y esa era la idea principal. Es un programa con actualidad, pero también es mi bandera a la hora de la conducción para pasarla bien, para distendernos, que la gente se divierta y encuentre un momento de acompañamiento. Que eso suceda es hermoso, es un mimo al corazón".

Tras el final en abril, en las redes y los programas de espectáculos se debatió mucho al respecto porque había una sensación general de injusticia. Al respecto, opina: "Más allá de que nadie quiere que termine su programa, no hay nada justo o injusto en la televisión. La tele es así, todos los que laburamos en la tele lo sabemos. Los programas empiezan y terminan".

"Mi política es siempre mirar para adelante y agradecer al que me dio el trabajo el tiempo que sea, yo soy así. Este programa estuvo siete años al aire, es mucho para un programa, por lo tanto, aunque me hubiese encantado que siga, todo para agradecer", continúa.

En declaraciones recientes, el conductor dijo que el ciclo escapaba a la "dinámica del conflicto" presente en muchos programas, y que la gente estaba empezando a elegir otras cosas. "Esa frase quedó fuerte, porque cada uno hace lo que quiere con su programa y con su formato. Lo que yo quiero es que sea lo más ameno posible, con la menor cantidad de conflictos posibles, a mí no me gustan las peleas. Yo les escapo en la vida y en la televisión, por lo tanto no me creo el dueño de la verdad", aclara ahora.

"A mí no me gustan las peleas. Yo les escapo en la vida y en la televisión, por lo tanto no me creo el dueño de la verdad".

Acerca de cómo imagina que será el reencuentro con la audiencia, revela: "Yo lo voy a plantear como un programa más, de hecho va a arrancar como si lo fuera, como si nos hubiésemos despedido el viernes y es el lunes de esa misma semana. Hay veces que no hay que aclarar ni hablar mucho".

"Hay que tener cuidado porque mucho de lo que decís puede molestar a alguien. Vuelve el programa y termina otro, entonces aquí tenemos mucho cuidado, no necesitamos tantas palabras, sino más acciones", prosigue.

.

También en los medios trascendió que estaría Horacio Cabak en el panel, personaje muy polémico desde hace un tiempo. Álvarez aclara: "Lo de Horacio se filtró, no sé por qué ni cómo, y él iba a estar, pero no había firmado, así que no estaba confirmada su participación. Yo hablé con él, tenía ganas de estar, pero tiene radio a esa hora, no sé exactamente el horario, pero no pudo coordinarlo. A mí me hubiese gustado tenerlo. Él llamó y dijo que la verdad no podía, así que la mejor con él".