Es una de las bandas de mayor crecimiento en los últimos años. Su nuevo álbum, "2020", salió este fin de semana, y Las Pastillas del Abuelo lo presentará el próximo 20 de noviembre desde el Movistar Arena, en su primer show en vivo vía streaming. El líder de la banda, Piti Fernández, habló en exclusiva con DiarioShow.com sobre el flamante álbum, la presentación y cómo lleva la cuarentena.

"Hicimos cuatro ensayos. Protocolarmente ha cambiado mucho. Antes estábamos los siete en una sala. Ahora estamos separados en cuatro salas, y todos con pacheadas (conexiones de audio) que se han modificado por toda esta locura. La verdad que está difícil, pero es lo que hay que hacer por seguridad y de alguna manera uno se adapta", reveló sobre la preparación del lanzamiento de la reciente placa de Pastillas.

Ante la consulta de le experiencia inédita de tocar sin público y vía streaming, el músico comentó: "Espero que no sea la nueva normalidad. Espero que en algún momento podamos tocar, aunque sea en lugares para cientos de personas, ya no miles. Pero sí en lugares de cientos. Supongo que en algún momento retomaremos el camino del vivo y en directo, y en persona".

Sobre la diferencia de los shows con gente y la situación actual opinó: "Es mucho más frío todo, no se disfruta tanto, es bien diferente. Como un ensayo, una especie de show televisivo. Muy, muy frío. Se extraña mucho, la verdad que era todo un ritual en el que participaban muchas más personas que nosotros siete". Y luego destacó que "por más que no tengamos la conciencia o no conozcamos a todos las miles de personas, sí conocemos a varios cientos de seguidores. Y la verdad es que no verlos es como no estar tocando".

PRODUCTO DE LA ÉPOCA

A la hora de describir su último lanzamiento, Piti explica que "2020 es un disco un poco apocalíptico, como el año que estamos viviendo. Un disco teñido de pérdidas, como el año que estamos viviendo; de lo que atrás de ello tiene muchas enseñanzas", ejemplifica el cantante haciendo énfasis en lo tenebroso de estos meses.

Fernández considera que "tiene también de dónde agarrarse (la temática del disco); la vida hasta en los malos momentos siempre deja ver a trasluz lo milagroso de estar vivo". Sobre los temas y el trabajo de composición para la placa cuenta: "Es todo muy heterogéneo. Me enorgullece pertenecer a una banda que compone heterogéneamente. El disco tiene diez canciones y hay cuatro compositores. Alejandro Mondelo hace uno, Santiago Bugisich hizo dos, Bochín Bozzalla hizo tres y yo hice cuatro", enumera.

Piti Fernández: “’2020’ es un disco un poco apocalíptico, como el año que estamos viviendo, teñido de pérdidas. Pero también tiene muchas enseñanzas”.

Más tarde destaca con orgullo que "está bueno ver una banda en la que haya más de un compositor y todo sea Pastillas del Abuelo". Sobre la duración prevista del show cuenta: "Hay un tiempo estimado. Al cambiar toda la mecánica, cambia también la percepción, parece que hay estudios y estadísticas que dicen que a la gente le cuesta estar más de una hora prestando atención a cualquier tipo de monitor con cualquier tipo de cometido".

De todas formas, admite: "Nos vamos a estirar de esa hora seguramente, pero no sé si llegaremos a las dos horas o lo que se podría vivir en Pastillas del Abuelo". "Vamos a hacer un show que va a tener los clásicos de siempre más los adelantos de este disco 2020, y seguramente vamos a tener ahí unos popurrís". Antes de despedirse se ríe y dice: "Espero que no se corte, esta vez sí, que no se corte".

