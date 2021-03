@Antoravinale

Arrancaron hace diez años a componer sus canciones en un "Piso 21" de Medellín, Colombia y desde entonces decidieron escalar hasta el cielo. Sus sueños se hicieron realidad y en la actualidad son una de las bandas pop latino más renombradas de la industria. Ahora, Dim, El Profe, Pablito y Lorduy lanzaron su nuevo álbum y lo llamaron "El Amor en Tiempos de Perreo" para reflejar sus historias y pasión en la música.

"Es un álbum que planeamos hace por lo menos tres años. El último disco que lanzamos antes de este fue 'Ubuntu' y cambiaron muchas cosas, desde uno de sus miembros (Llane, quien dejó la banda en 2019) y el primer álbum…Queríamos que no fuera un cambio abrupto sino que la gente lo tomara muy natural. Hay canciones que encierran todo lo que queríamos mostrar. Creo que es el disco más honesto de Piso 21, hasta ahora", expresó Dim en diálogo con DiarioShow.com.

Sobre el nombre del disco, Pablito reveló que lo creó en uno de sus sueños: "Un día me levanté con eso en la cabeza. Los sueños de muchos son muy claros y los míos muy incoherentes, y alguien dijo ahí una frase y me desperté en el momento. Me levanté más para escribir una canción con ese concepto. Pero pensando con claridad lo consulté para que sea el nombre del álbum, porque tiene que ver con lo que es Piso 21".

"El amor se ha transformado, lo vivimos diferente, el sexo tiene menos tabú, las mujeres son más libres y nos decimos las cosas de frente. Pero en el amor vemos todas sus facetas, desde la carnalidad hasta las tristezas. Creemos en eso y nuestra música habla de eso", profundizó el cantante.

Mientras que El Profe adhirió sobre la composición de los temas: "Muchas cosas que escribimos nos han pasado. El amor tiene tanta tela por cortar que una historia es materia prima para una canción. Todas fueron muy fluidas en ese aspecto y nos caracterizamos porque nuestras letras son muy dedicables y románticas. Le cantamos al amor y al desamor. También tocamos la parte más sexual que hace parte de las relaciones".

"Metemos un poquito de cada uno e historias personales. Ya no somos unos niños, cada canción tiene un pedacito. Cada frase tiene alguna cicatriz o experiencia buena", explicó Pablito.

En su nuevo material hay colaboraciones con Myke Towers, Feid, Zion & Lennox y hasta Maluma. Pero con el que más disfrutaron componer un tema fue con Black Eyed Peas, con quienes lanzaron "Miami". Al respecto, Lorduy contó: "Con todos nos hemos sentido a gusto, son parceros y amigos, los respetamos como artistas. Pero la mejor experiencia fue con Black Eyed Peas, una banda que hace muchísimos años son leyenda. Fue una experiencia increíble".

Consultados por otros artistas con los que les gustaría tener una colaboración musical, el grupo mencionó a Bruno Mars, Justin Bieber, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Dua Lipa y Karol G, entre otros. De todos modos, Dim anticipó: "Se viene una canción con una española increíble pero no puedo contar mucho". "Ya lo con lo de española dijiste mucho", disparó El Profe entre risas.

SOLO PARA ENTENDIDOS

-¿De qué tuvieron que "Tomar Distancia"?

Dim: De la mala vibra, veníamos con un ritmo de trabajo muy pesado. Esta pandemia nos hizo dar cuenta de todo eso y que amamos la música. Volvimos al estudio con una guitarra y nos explotó el amor por la música que siempre llevamos en el corazón. Amamos el arte de hacer música.

Pablo Mejía Bermúdez (Pablito), Juan David Huertas Clavijo (El profe), David Escobar Gallego (Dim) y David Lorduy Hernández forman "Piso 21".

-¿Qué fue lo que "Dejaron que Vuelva"?

El Profe: La buena vibra y los shows. Las ganas de seguir haciendo música. A veces el trabajo se convierte en una carga y esta etapa que vivimos como grupo es muy bonita, la estamos disfrutando. Dejamos volver el amor al trabajo.

-¿Qué dejaron en "Puntos Suspensivos"?

Pablito: Con Karol G dejamos dos temas que no pudieron salir y con Seach también.

El Profe: La gira de 2020 también quedó en puntos suspensivos.

-¿Cuál fue la vez que corrieron "El Riesgo"?

Dim: Esta mañana me levanté a las 3:50 para ir a Bogotá y que me negaran la visa de trabajo para Estados Unidos.

El Profe: Corrimos el riesgo de no llegar a las entrevistas pero aquí estamos.

Pablito: Todos los días con las canciones que queremos sacar, con el álbum, pero siempre felices y muy seguros.

Por A.R.