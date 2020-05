@Rfilighera

Luego de la temporada en Villa Carlos Paz con la obra "Rotos de amor", trabajo que le significó reconocimiento popular y tributo, en premios, a su trayectoria, Pepe Soriano se adelantó a todos y se abocó a realizar en su casa familiar de Colegiales la cuarentena que terminó siendo obligatoria para la mayoría de los argentinos.

El emblemático actor de "La Patagonia rebelde", en charla con DiarioShow.com, contó que "mi vida, en estos momentos, transcurre como la de cualquier hijo de vecino. Estoy metido en casa y no asomo ni las narices a la calle. Estoy en mi casa natal, que es grande y cuenta con un lindo jardín que me permite estar un rato al aire libre. Intento ocuparme de varias cosas, seguir los consejos médicos y no preocuparme".

En cuanto a si había experimentado alguna situación parecida a la que transitamos, Pepe sostuvo que "no habíamos atravesado una enfermedad de estas características a nivel mundial. Por lo menos yo no tengo memoria al respecto".

Respecto de la gente que emigró hacia la costa en la mismísima previa a la sanción de la cuarentena, el actor de 90 años dijo que "evidentemente, no podemos tener un criterio unitario en el marco general de una comunidad. Todos pensamos de manera diversa y dentro de esa diversidad, creo que los que lo hicieron incurrieron en una falta grave porque están comprometiendo la salud de la población en general".

Admitió Pepe que si la economía informal ha recibido un azote contundente debido a la paralización de actividades, "también es cierto que se han adoptado medidas muy rápidas para paliar esta crisis. Han dado una respuesta de 10 mil pesos y esto va a solucionar, mínimamente, las finanzas de aquellos ámbitos más vulnerables".

Como conclusión, reflexionó: "La bola de cristal no la tiene nadie. Esta pandemia durará lo que tenga que durar. Bajará y disminuirá y después, en consecuencia, se verá en qué condiciones queda la humanidad. No establezco diferencias entre maneras de analizar; esto es, en definitiva, lo que seguramente debe pensar toda la gente. Lo importante es que debemos quedarnos en casa, no hay otro camino posible para luchar contra esta verdadera catástrofe. Podemos arreglar un placard, retomar un libro que habíamos abandonado, escuchar una música determinada o pensar. Pensar en nuestras cosas. ¿Uno ha hecho todo lo que ha querido? ¿ Ha cumplido con todo? ¿Es capaz de llevar a cabo alguna maldad? ¿Potencialmente eso existe? Creo que son preguntas que cada uno se hará".