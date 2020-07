@RFilighera

"Estoy pasando una nueva fase de cuarentena, junto con mi esposa, con muchos cuidados; de casa, prácticamente, no salimos, ya que nuestros tres hijos se encargan de realizarnos todo lo referido a las compras, trámites y pagos de impuestos. Por suerte, la estamos sobrellevando de la mejor manera posible". El emblemático Pepe Novoa, de 82 años, transcurre los días de esta emergencia sanitaria con su particular actitud positiva y esperando la etapa pospandemia para volver, como muchos de sus colegas, a la actividad del espectáculo.

En este sentido, puntualizó que "las producciones artísticas se encuentra muy castigada en todo sentido; y si bien, la vuelta a los escenarios es una alternativa, por ahora es difícil que el público vuelva a la platea teatral o al cine".

En relación con los nuevos soportes como el teatro online, Pepe dijo que "no tengo dudas que se presenta como posibilidad que emplean varios colegas y, me parece acertado, pero yo me siento un poco viejo para hacerlo de esa manera. Prefiero esperar que el actor tenga un ida y vuelta con el público".

Y agregó: "La vuelta a los escenarios, va a estar imbuida de un sensible miedo que se va a tener que disipar con el paso del tiempo. Y esta situación va a estar centrada tanto en el artista como en el espectador. Por otra parte, este panorama, creo que también se va a registrar en la televisión, ya que nada va a ser lo mismo. Habrá cambios notorios desde los mecanismos de producción hasta en las relaciones humanas. Realmente, será una incógnita, veremos cómo proseguirá el curso de esta historia". Su deseo personal es, "hacer votos para que la situación cambie y podemos trabajar como antes, en libertad, sin miedo de contagiarnos el virus".

Con respecto a las latas extranjeras en la televisión actual, obedece según Pepe a "una cuestión de índole económico. Es mucho más barato comprar un determinado lote de latas que invertir en una ficción nacional que demanda una inversión muy importante y ésto inevitablemente, perjudica el trabajo del actor, del productor, del guionista y del técnico argentino".