Acostumbrada a sugerirle productos de diverso tipo en sus redes sociales, More Rial recomendó esta vez un método alternativo para bajar de peso y generó polémica por el desafortunado mensaje que transmitió a quienes la siguen. A través de sus redes sociales, la mediática promocionó un producto para adelgazar "100 por ciento natural". Sin embargo, éste no respeta las normas médicas.

"Tengo una súper recomendación de unas gotas naturales para bajar de peso que a mí me súper funcionaron. ¡Las estoy usando hace cinco meses!", alentó la hija de Jorge Rial en sus historias de Instagram y a continuación posteó una imagen del producto en cuestión y arrobó a la página que se encarga de comercializarlo.

En otra publicación, la mediática contó: "Una amiga vendía productos para bajar de peso, pero solo a conocidos. Los empecé a tomar y son tan efectivos que le dije que ya se haga una página, que iba a súper vender".

Las polémicas historias de More Rial.

Lo que promociona la joven influencer es un complemento dietario natural compuesto por especies que "acelera la digestión, ayuda a la eliminación de la celulitis, reduce la absorción de grasas y disminuye la ansiedad", afirma el sitio de venta desde la misma red social.

Según pudo conocer DiarioShow.com, los componentes de este brebaje son: hisopo, pezuña de vaca, hinojo, cola de caballo, fucus, alcachofa, menta y vainilla. El precio varía entre 1200 y 2900 pesos, según el tamaño del frasco a adquirir y las promociones vigentes.

Vienen en goteros de 30 o 60ml.

Pero a la hora de bajar de peso y cuidar la figura "no existen los métodos alternativos", advirtió la nutricionista Andrea Purita (MN 1420) en comunicación con este portal. "Es muy peligroso jugar con estas cosas, imaginate si tenés una patología que vos no sabes, te puede afectar tu organismo", remarcó.

"El riesgo está en que los tratamientos no son para todos los pacientes iguales. Hay que atender a cada persona de manera particular, ver el exceso de peso que tiene...", aseguró la profesional y destacó: "Mucho más si no es un método avalado científicamente".

Las gotitas recomendadas por More no especifican si cuentan con el aval médico o científico para su producción, por eso, la especialista en nutrición destacó que cuando salen al mercado ese tipo de bienes "hay que tener cuidado". "La gente tiene que entender que esas cosas no curan la obesidad ni el sobrepeso", subrayó.

La polémica promoción de la mediática.

Según la especialista, "la única forma de bajar de peso es aprender a comer, la educación alimentaria, cambiar el hábito. Hay que aprender cuál es la función del alimento en el organismo, por qué comemos demás, por qué la gente tiene sobrepeso, por qué se une la emoción con la comida y sale de las dietas".