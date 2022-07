@perez_daro

El uruguayo Pekeño 77 se hizo conocido de este lado del Rio de la Plata gracias a su hit "Pistola II" y una gran sesión con Bizarrap. Gracias a esos temas el público argentino comenzó a prestarle atención y vino varias veces a nuestro país. Uno de sus primeros grandes shows fue en el Festival Buenos Aires Trap, pre-pandemia, donde compartió escenario con grandes exponentes del género urbano.

Conocido como un artista con calle, Facundo Cedrés, tal es su nombre verdadero, se convirtió en un nombre conocido dentro de la nueva generación latina. Con 23 años se posicionó en la movida del trap pero en lo que sería una nueva etapa en su carrera, ahonda en el reggaeton y esta semana publicó "Si me llama", un tema bailable pero con letras explícitas y un flow muy duro, en el que "Peke" demuestra su identidad a la hora de componer.

En charla con DiarioShow.com, el uruguayo habló de este nuevo single, segunda de las 5 canciones que planea editar Pekeño 77 en lo que resta del año, continuando en esta misma línea. Sobre el reciente lanzamiento, se encuentra feliz y asegura: "Fue todo muy espontáneo la verdad nos encontramos en el estudio con Letan e invitamos a Jairo. El productor puso un beat que nos gustó a los 3 y empezamos a componer la canción desde cero. Los tres le pusimos onda y salió en el momento".

Comienza hablando de espontaneidad, pero el single, al igual que el anterior, "Ta' conmigo", es un reggaeton y parece no escapar a la tendencia actual de la música urbana. Se trata de un acercamiento porque podría "pegar más", y en ese sentido parece haber una presión grande sobre los nuevos artistas para llegar al éxito con cada lanzamiento.

Al respecto, el cantante asegura: "Es un género más dentro del género urbano y me pareció buena idea probar en hacer un par de temas de reggeaton. También porque es el género actual que más suena, pero no va ser lo único que haga a futuro. Se puede considerar como una etapa de prueba en incursionar en algo nuevo. Sé que la letra puede ser explícita, pero fue creada por gusto propio y porque me siento identificado".

El uruguayo suele ser llamado como "el artista que cambió la calle por la música", ya que por algunos temas del pasado, él siente que la música lo salvó de alguna manera. En sus sus palabras, Pekeño explica certeramente: "La verdad es que hace ya varios años que no ando en la calle, antes era mi casa, ahora me acostumbré a otro estilo de vida. Pero yo creo que me ven de esa manera, callejero, por mi forma de ser, directa y sin filtros".

En los últimos tiempos tuvo un crecimiento notable, no solo en lo musical, sino en cuanto a cifras y repercusión, con conciertos cada vez más masivos y colaboraciones que lo posicionan en la escena, como la ya famosa sesión con Bizarrap y dúos con Duki, Neo Pistea y Homer El Mero Mero.

Con la idea de que algunos artistas uruguayos suelen ver Argentina como un paso hacia la masividad, habla de lo que siente que ocurre en este momento especial de su carrera: "Lo tomo naturalmente y sigo tratando de crecer como persona y artista, creo que eso es esencial, y estar enfocado siempre. Veo Argentina como un próximo paso, porque Uruguay es un país con poca población y, como compartimos muchos principios y costumbres, estando tan cerca, es un mercado que quiero conquistar".

Al hablar de conquistas, también se adentra en los sueños, que quizás algunos estén cumplidos y se renovaron. Pero viéndolo desde otro punto de vista, exclama: "Los sueños siguen siendo los mismos, lo que se cumplieron fueron metas".