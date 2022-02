@VivianaRomano

Instalado con su familia en Villa Carlos Paz, Pedro Alfonso una vez más decide trabajar en la ciudad turística que desde hace una década lo recibe con los brazos abiertos, ya que se convirtió en uno de los artistas preferidos de los cordobeses y los turistas que visitan la zona en plan de descanso y diversión.

En diálogo con DiarioShow.com, el protagonista de "Una noche en el hotel" habló de su balance de la temporada hasta el momento: "Nos va muy bien, dentro de un contexto pandémico bastante difícil, pero la segunda quincena de enero se normalizó un poco y llevamos la situación bien. Tuvimos que suspender una semana porque tuve coronavirus, Rochi Igarzábal también, de modo que del 1ero al 7 de enero suspendimos las funciones y ahora hay una cierta normalidad, el público se divierte, la pasa bien, y por supuesto, todo el elenco celebra. Hay noches que actuamos a sala llena, pero no hay una relajación, la gente se cuida, viene con el barbijo, es respetuosa con las fotos a la salida del teatro y eso está bueno".

-¿Cómo valorás esta década consecutiva en las sierras?

-Viví momentos muy lindos y pensé hacer un gran festejo, pero lo postergué por razones obvias. Hice diez comedias diferentes con diez elencos nuevos y siempre estuvo todo muy bien en lo artístico y en lo personal.

-¿Te gustaría romper la racha y el verano próximo hacer temporada en Mar del Plata?

-Alguna vez lo hemos pensado con los productores, pero hay una realidad y es que acá estamos cómodos y felices, mi familia disfruta mucho. Hace unos días Paula (Cháves) fue con los chicos a Villa General Belgrano, paseamos por toda Córdoba y además tengo todos los lugares donde voy a comprar las cosas, me conocen y no siento la necesidad de cambiar de plaza.

-¿Siempre alquilas la misma casa?

-No, cambiamos de casa porque la familia se va agrandando.

-¿Cómo nace "Una noche en un hotel"?

-Hacemos un trabajo en conjunto con Martín Guerra que es el autor y desarrollamos el guion pensando que el público que nos sigue es el que viene al teatro desde la primera obra, para que se sigan sorprendiendo. El director, Carlos Olivieri, también aporta lo suyo con color, humor en las escenas con el elenco.

"Una noche en el hotel", la obra que hace este verano en la sierras.

-¿Estás asociado con Dabope, la productora?

-Soy contratado como actor todos los años, no soy productor, pero tengo injerencia en lo artístico.

-¿De todas las obras que participaste, cual provocó el batacazo?

-Las dos primeras las hicimos con Paula porque veníamos del "Bailando". Todas tienen algo especial, son comedias de enredos, algo muy familiar, después hicimos "Misión imposible" con mi gran maestro, Emilio Disi.

-¿Te gustaría volver a la tele como productor?

-En 2019-2020 cuando hicimos "Atrapados en el museo", teníamos la gira programada y la tuvimos que suspender por la pandemia, no me darían los tiempos para hacer tele porque pensamos hacer esta obra en Buenos Aires y salir de gira. Tengo buenos recuerdos de mi paso por el programa de Marcelo Tinelli, era como estar en mi casa, arranqué en el 2003, después vino todo lo que se generó frente a cámara. A Marcelo lo quiero mucho, fui muy feliz y cuando me invitan para hacer algo, siempre estoy. No bailaría por el tema de la rodilla, y porque ya bailé mucho. Estoy un poco más viejo, estuve en la pista cinco años, ya no hay sorpresa conmigo.

En "Showmatch" se convirtió en figura popular de la tevé.

-¿Qué es el rating y el éxito?

-No sé, es muy relativo, son dos cosas diferentes en estos tiempos televisivos. Terminan siendo números que pueden definir un laburo.

-¿Marcelo “te eligió” a la mujer que hoy es la madre de tus hijos, Paula Chaves?

-Siempre me gustó Paula y con ella comenzó la cuestión del enganche antes, en el programa que conducía Mariano Iúdica, "La cocina del show". Él fue quien me deschavó primero.

-Hace poco ella declaró que “se había casado con un productor que ganaba 1.800 pesos por mes”. ¿Te cayó mal?

-No lo recuerdo -se ríe-. Es verdad, yo era uno de los asistentes con sueldo más bajo, igualmente, en esa época se manejaban otros montos. Con lo que ganaba vivía bien, después pasé a productor de piso, éramos tantos que había que ganarse el puesto y encontrar un lugar mejor. Debo admitir que no soy el mejor para los números y los contratos, me gusta más lo creativo, el humor y los contenidos. Cuando me puse de novio con Paula mi mamá me prestaba el auto y estaba bastante roto.

-¿Te daba vergüenza?

-A Paula no le importaba, ni se fijaba, era mi cabeza la que pensaba que ella se iba a sentir incómoda. Inclusive, a veces no sabía si me iba a alcanzar el dinero para llevarla a un buen restaurante. Pero ella era feliz si paraba con el auto en un lugar de comidas rápidas. Cuando la conocí me di cuenta de su simpleza, es una mujer muy de barrio. Vivió en Olivos y en Lobos, iba de acá para allá. Es más de Lobos que de Olivos.

Con Paula Cháves formó su familia soñada.

-¿Volvés a José Mármol, el barrio donde naciste?

-Mamá falleció, papá se mudó al centro, pero allá quedó mi hermana, en la casa donde vivimos toda la vida. Cuando voy, ese es el lugar de encuentro de toda la familia. Olivia y Baltazar se quedan a dormir, les encanta ir a Mármol.

-¿Quién lleva la economía en la casa, Paula, o vos?

-Siempre fui muy desbolado con la plata, y eso que me compro lo necesario. Tratamos de organizarnos entre los dos, pero Paula es más prolija que yo.

River y las emociones

Pedro es fanático de River a tal punto que los nombres de los personajes que interpeta en el teatro, siempre son de jugadores del club millonario. "Tengo buena onda con muchos futbolistas, sigo al equipo adnde jueguen, y si no puedo viajar por algún motivo, miro el partido por la tele y me emociono. También me emociona el barrio, ver a mis hijos, abrazar a mi mujer...Llorar es algo cotidiano para mí y no tengo problema en hacerlo, inclusive se me caen las lágrimas en el escenario. Pau también es llorona en el buen sentido, y mis papás lloraban siempre. Lo tomamos en la familia como algo natural".

Pedro Alfonso es loco por River Plate, llora con los partidos.

-¿Qué haces cuando no trabajás?

-Una vida es en Buenos Aires, y otra acá. Allá es más organizada por el colegio de los chicos, en Córdoba paseamos, no encendemos ni la tele; me gusta generar juegos con los chicos, que se diviertan a pesar del calor, la semana pasada fue un infierno, es más llego al teatro bastante temprano y todavía es de día. En nuestra casa de Buenos Aires no me engancho con ningún programa, pero miro todo al menos para saber de qué se trata, hago zapping y me entero lo que está pasando. En "La 1-5/18" hay amigos como Esteban Lamothe, y en "MasterChef", Tomás Fonzi, me divierten, los quiero.

-¿Te cae bien Cachete Sierra, la revelación de "La Academia" y que está en tu obra?

-Sí, me habían hablado bien de él y lo comprobé, es simple, cariñoso, hacemos una buena dupla, en todas las escenas estamos prácticamente juntos y nos divertimos muchísimo. Es tranquilo como yo, relajado. Una vez nos quedamos en el camarín como una hora hablando de la obra y de la vida, tomando un fernecito.

