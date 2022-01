@perez_daro

De su amistad con Armando Manzanero, anécdotas con Juan Luis Guerra, su relación con Valeria Lynch, Los Palmeras; hasta emocionarse con el cantante de música urbana Tiago PZK y el recuerdo de su colega Mercedes Sosa con un vínculo que incomodó a su entorno.

La vida y la experiencia del Paz Martínez en estos 50 años como artista, especialmente como compositor, que es lo que celebra, está llena de canciones clásicas que quedarán en la memoria de todos los argentinos, y otras que sólo están en su cabeza. Es que el cantautor asegura que los temas más importantes de su vida nunca los grabó. Todas estas declaraciones y más de este romántico y talentoso músico, lo más parecido a "Funes el memorioso" que podemos encontrar en nuestro país, en charla exclusiva con DiarioShow.com

En 2021 celebró sus 50 años como compositor de cientos de éxitos, en su voz y en la de muchos colegas exitosos. "Una lágrima sobre el teléfono", "Qué par de pájaros", "Amor, donde hubo fuego", "Y qué", "Entre la tierra y el cielo", "Qué ironía", "Piensa en mí", y la lista sigue y sigue. A sus 73 años, Martínez podría dedicarse a descansar. Sin embargo, atiende el teléfono para charlar con este medio diciendo "acá estoy, entre unas partituras". Esos papeles pentagramados que lo acompañaron toda su vida aún le exigen que siga llenándolos de melodías y versos.

-¿Cómo hacés para mantener esa energía tras tantos años?

-Es parecida a la que tienen todos los seres humanos, alguien dijo alguna vez que la única tragedia de envejecer es que uno por dentro siempre tiene 20 años. Te puede doler un poco un hombro, la rodilla, pero hasta ahora yo sigo con la misma energía. Por supuesto no juego al fútbol como jugaba hasta hace cuatro años, pero sigo bien.

-¿Tenés alguna fórmula?

-Un día escribí una canción que dice que ojalá nunca me abandone el niño que vino de Tucumán. Es importante que esa esencia, esa llama, también siga viva. Además hay cosas que tienen que ver con lo físico. Yo sigo cantando en la misma tonalidad en la que he grabado mis canciones hace 30 o 40 años. Me he cuidado mucho y también tengo una cierta formación a través de ejercicios que tiene que ver con la foniatría, el yoga. Eso es una mezcla. Eso me permite relajarme, porque si cantás con una contractura en el dedo gordo del pie, te va a incomodar y perjudicar tu modo de cantar.

Paz Martínez sigue trabajando con la misma energía que el primer día.

-Debe de ser un récord tantos años sin perder esa capacidad...

-En muchas cosas tengo récords; por ejemplo, soy un récord en tener mi misma novia desde que tengo 18 años. Es muy difícil para un artista y mucho más para uno que canta en la línea de lo que yo canto.

-¿Todas las canciones de amor son para ella?

-No, porque hay canciones que me piden para una telenovela. Pero cuando me piden una canción quieren que sea inédita y, por supuesto, que les garantice cierta posibilidad de éxito. Pero para que se produzca un éxito necesitás una mesa de tres patas. Que el artista esté en su momento de plenitud, un gran trabajo de apoyo al artista, con marketing; y una gran canción. Ahí tenemos un hit.

El Paz Martínez lleva junto a Marta casi toda su vida. Se entienden y acompañan.

-¿Te arrepentiste de haber entregado una canción para otro?

-No me pasó, porque cuando escribo para otro, lo pienso en esos términos. Lo cual no invalida que cuando se grabe, funcione, y dentro de unos años la cante yo. Armando Manzanero es el ejemplo más cercano que se me cruza. Le pedían canciones que se transformaban en éxitos, y después él las cantaba, porque eran suyas. Yo no las canto por un tiempo prudencial, unos cuatro o cinco años.

-¿Por qué?

-Para no subirme a la ola del éxito del artista. Pero después sí, lo hago con libertad, por eso no me da envidia, además, si es un hit, uno es parte de ese suceso. Me pongo muy feliz, me da mucha alegría que me convoquen, porque significa varias cosas. En primer lugar, que te consideran, y es un desafío: sé que no debo fallar. Hasta ahora creo que no fallé nunca, lo cual también es algo raro.

Una canción de trap

Todo el tiempo la industria de la música va cambiando. El amor es un tema universal, pero la forma en la que llega a la gente y las composiciones van cambiando. Ahora está de moda la música urbana; el hip hop, el trap y el pop urbano. Aunque Paz podría estar ajeno a esa ola, reflexiona sabiamente al respecto: "La esencia es la misma, el disparador es el mismo, las emociones. Los seres humanos somos pura emoción. Yo no voy a ponerme a componer música urbana, no me sale, no me saldría, pero respeto a quien lo hace".

"Juan Luis Guerra es un compositor de los más grandes e importantes de Latinoamérica. Él ha estudiado música, armonía, composición y dirección de orquesta en la Universidad de Berkeley, una de las escuelas de música más importantes del mundo. Y un día la hija escuchó que estaba escuchando reggaeton. Y le preguntó si él no había estudiado en la Berkeley, haciendo un chiste por cómo podía ser que escuche reggaeton. Son distintas expresiones, distintos modos", prosigue.

"La música es salvadora, la música es todo", lanza como una máxima cuando empieza a recordar una canción que escuchó hace poco tiempo. "Vi un video de un pibe de Monte Grande que se juntaba para esas batallas (de gallos), que son como las payadas actuales. Empecé a mirar a ese chico que había escrito una canción para la madre, que era demoledora. Con su lenguaje, decía que la madre había conocido a un chabón, que es una palabra que jamás utilizaría yo. En un momento dice que el rimmel no le podía tapar las lágrimas ni los moretones. Me pareció conmovedor y muy bien hecho y escrito". El Paz habla de Tiago PZK, quien recientemente editó un remix de "Entre nosotros" junto a Nicki Nicole, María Becerra y Lit Killah y fue criticado.

Hace unos años, el artista de trap escribió "Sola", basada en su historia familiar y fue su primer éxito en la escena urbana.

Paz Martínez se conmovió con una canción de Tiago PZK.

Y cierra con más definiciones: "La música es tan generosa que te permite un género para distintos momentos del día o de tu vida. Dyango pinta en su atelier escuchando jazz, cuando su música es distinta. Si estás comiendo un asado y pinta un reggaetón, bailás un reggaetón o una cumbia. Pero de repente estás con tu pareja en un momento íntimo y es muy poco probable que elijas un reggaetón".

CANCIONES QUE MARCAN

Es un profesional, pero respeta la música como arte y al arte como emoción. Quizás por ello, con la facilidad que tiene para hacer canciones, Paz haya decidido guardar algunas de esas obras.

-¿Existen canciones que hayan marcado tu carrera?

-Las canciones más especiales no son los hits. Hay canciones que nunca he grabado, que son parte de mi universo privado y son muy fuertes para mí. De todas maneras, las canciones que eligió el público las quiero porque son una parte mía también. A todo lo que escribo le pongo el cuerpo.

-¿Por qué no grabaste algunas?

-Las canciones que más me conmueven no las puedo cantar. Me ahogan y me dominan. Yo perdí a mi hermano un lunes 20 de abril de 1981. De una enfermedad. Antes de que él se vaya de este plano, le escribí una canción y es imposible que la cante, no puedo ni siquiera delante de mi mujer.

-¿Por qué se escribieron entonces?

-En el caso de mi hermano fue una forma de exorcizar el dolor. Le he escrito a un amigo que también ya no tengo más. Recuerdo que un día estábamos desayunando con mi querido amigo Armando Manzanero, que grababa canciones mías. Me pregunta cuál era la canción más bella que había hecho, y le dije que la recordaba pero que nunca la grabé. Nunca la grabé porque es muy íntima, me dice cómo se llama y le digo "Cuando lo único que teníamos era amor". Esa la escribí para mi mujer cuando era mi novia, y cuando yo tenía solamente una guitarra y sueños. Por eso la escribí. Hasta que llegó el Paz Martínez con los aplausos y los teatros llenos hubo que recorrer un larguísimo camino. Armando me pidió que se la diera para grabarla, y yo acepté. Al poco tiempo empezó la pandemia y después, lamentablemente, Armando murió (de Covid). Esa canción está sin grabar. Hay un demo con un piano.

SU RELACIÓN CON MERCEDES SOSA

Sin falsa modestia, Martínez entiende el mundo de la fama y el éxito, pero siente que él pudo atravesar ese portal hacia un estado superior, el del cariño real. "Todos los artistas reciben admiración. A través de mi vida, he descubierto que la gente por mí tiene un cariño profundo. Una cercanía que no todos pueden sentirla. Quienes me siguen sienten que soy un tipo en el que pueden confiar", reflexiona.

-¿Qué situación recordás con especial cariño?

-Cuando Mercedes Sosa me grabó una canción que se llama "Agua, fuego, tierra y viento", que editó en "Cantora" junto con Soledad Pastorutti. Mercedes, en un libro que salió con el disco, dice "Paz Martínez me trajo una canción de amor. Y yo la transformé en una canción para Latinoamérica". Ya estamos en otro territorio.

.

-¿Tenías un vínculo especial con ella?

-Sí, pero desde otro lado, no era amiga mía. Coincidimos en lo que tiene que ver con el lenguaje de la tierra, porque los dos somos de Tucumán. Ella era amiga de León Gieco, de Víctor Heredia, gente que tenía su misma ideología. Yo tengo, por supuesto, mi ideología, buena o mala, pero mía. Pero Mercedes, generosa, le pidió una canción a un tipo que escribe canciones de éxito y canciones de novela. Esto es algo que nunca le dije a nadie. Yo sé que eso le incomodó a gente de su espacio ideológico, lo sé. No sé por qué se sintieron molestos, no voy a dar el nombre, por supuesto. Y lo último que me dijo Mercedes fue que tenía que seguir escribiendo, porque los artistas necesitamos bellas canciones. Fue una caricia para el corazón.