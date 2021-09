@Vivianaromano

Paulo Kablan transita un excelente momento profesional, debido a que encontró un lugar en la televisión para hablar de las crónicas policiales en otro tono, como es "Flor de equipo", el programa de Florencia Peña que se emite por Telefe. "La verdad es que estoy encantado con todos mis compañeros y además de lo mío, puedo participar de un ciclo que es muy divertido. Respetan a la crónica policial en sí y todo fluye naturalmente".

Acerca de su especialidad como periodista, recuerda que en los comienzos le encantaban los temas internacionales, "pero cuando entré a una redacción a los 20 años, me mandaron a policiales, me encantó y ahí me quedé".

¿Qué caso te llevó más tiempo investigar?

- Por una cuestión generacional los casos de los 90 en adelante: Barreda, Ángeles Rawson, Nora Dalmasso y María Marta Belsunce. Éste último lo recuerdo como si fuera hoy porque lo desarrollé por primera vez en televisión. Y el de Ángeles lo cubrimos juntos con Mauro Szeta, pero ya llevábamos más de una década de amistad.

Cuando balearon a Chano Charpentier ¿tuviste acceso al expediente?

- No conozco a su mamá, pero trabajamos mucho con el equipo de Telefe. Además, tenía contactos propios porque viví muchos años en Exaltación de la Cruz con mi familia.

Te contagiaste Covid-19 en julio del año pasado y luego en enero. ¿Cómo lo transitaste?

- Espero no contagiarme más, ya tengo las dos dosis de Sputnik V. La primera vez fue medio sorpresiva, me generó mucho miedo y en un control de rutina, salta que soy positivo. Fui asintomático, me dolió un poco la espalda y perdí el olfato, no mucho más; la segunda vez me pegó fuerte, se contagiaron mis hijos y mi señora. Pero pasó y estamos todos muy bien.

El periodista, con su mujer y su nieta.

Con Edith Garibotti, tu mujer, son padres de cuatro varones. ¿Buscaban la nena?

- Llevamos casi 29 años de convivencia sin habernos casado, queremos llegar a los 50, y ahora pensamos que si nos casamos, podemos separarnos. Entonces, seguiremos así. Pero volviendo al tema, si llegaba la nena, bien, pero no tuvimos cuatro hijos por ese motivo.

Facundo, uno de tus hijos, es chef y periodista. ¿Te enseña a cocinar y vos lo orientás en el periodismo?

- Facundo estudió en San Sebastián, volvió a trabajar conmigo y de verdad une muy bien sus dos pasiones; y Edith, mi mujer, es muy buena pastelera.

¿Será por ese motivo que te convocaron para "MasterChef 3"?

- Seguramente, jaja, ellos saben que me gusta cocinar. Pero tengo un problema, algo que sucede en el fútbol: si tenés una familia que lo hace bien, no te dejan hacer y es lo que me sucede, en casa no me dejan cocinar porque ellos lo hacen más que bien.

Diego, otro de tus hijos te convirtió en abuelo, ¿Cómo estás en tu nuevo rol?

- Con mi mujer estamos enamorados de Paulina, es un regalo de la vida. Tiene nueve meses y es todo amor. Vino para cambiarnos la vida a todos.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Periodista.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy buen amigo.

- ¿UN DEFECTO?

- La obsesión.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Mi familia.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- La injusticia.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Soy un enfermo de la pesca, pesco dónde sea, en una laguna, el río o el mar.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

-Manejar, soy muy buen conductor.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con agasajos, me gusta recibir gente en mi casa.

- COMIDA FAVORITA.

- Kibbeh con Tabulé

- ¿UNA SERIE?

- "Un gallo para Esculapio"

- SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Seguramente algo dedicado al campo.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- El Indio Solari.

- UNA CANCIÓN

- Todo de Los Redonditos y algunos temas de Frank Sinatra, como "A mi manera".

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- El respeto.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mis hermanos

- ¿UN MIEDO?

- La vejez.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Ir a Europa con mi mujer.

- UN PLACER CULPOSO.

-Comer, comer y comer.