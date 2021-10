@Viviana Romano

Si bien hace tiempo que está en los medios, la incorporación de Paula Varela a la nueva mesa de " Intrusos", le dio la chance de ser aún más conocida por el público. Tal vez la reconozcan como la más divertida del equipo y ella, con simpatía, no evita admitirlo. En el plano personal, está casada con Leonardo Neiferete y ambos son padres de Benicio (5) y Amanda (2).

-¿Cómo son tus días?

-Nos despertamos temprano, preparo la leche para mis hijos, llevo a Beni al jardín, Amanda por ahora se queda conmigo y aprovecho la mañana para trabajar, generar notas y contenido.

-¿Se organizan con tu marido?

-Leonardo tiene una empresa de eventos y es el primero que se despierta. Mis hijos duermen conmigo y él en otro cuarto. Tenemos divididas las tareas muy naturalmente.

-¿Convivir con una periodista es difícil?

-Por suerte él me entendió desde el momento uno porque nos conocimos de casualidad en una cobertura en Mar del Plata. Estaba de camarógrafo para Telefé, y conocía un poco el rubro; es decir que nos conocimos trabajando. Es re comprensivo con lo mío, me aconseja y sabe del palo.



-En el programa se te ve muy divertida. ¿Sos así naturalmente, graciosa?

-Siempre soy así, obviamente se ve que antes no lo exprimí tanto. Estuve de notera en LaFlia muchos años, hice móviles eternos, conduje "La Previa del Show", pero esta faceta se ve mucho más ahora, tal vez porque estoy más expuesta y, tanto Adrián Pallares como Rodrigo Lussich me permiten jugar. Igual, soy naturalmente así de divertida.

-Cuando bailás malambo y haces la mímica para los egresados que van a Bariloche, ¿qué te dicen por la calle, o las mamás del jardín?

-La verdad, no me acuerdo cómo nació. Seguro que me puse a taconear y quedó, como lo de Bariloche. Soy cero baile y no tengo idea de cómo se baila el malambo, pero divierte, y eso me encanta. La gente se ríe.

En el programa de América no teme hacer "payasadas".

-¿Qué opinás del año que transita Tinelli?

-Es difícil opinar, es un producto de 20 años de éxito, entonces, me parece injusto analizar esta temporada que está más flojo. Ahora tiene menos tiempo de artística y tal vez le juega un poquito en contra y arrancó con pandemia, además. Por otra parte, creo que el nivel de baile bajó un montón, al igual que las puestas.

-¿Tenés una buena agenda periodística?

-La construí con el tiempo y con la confianza de la gente del medio. Hay muchos famosos que no te pasan el teléfono.

-¿Sos ahora la preferida de Pallares y Lussich?

-¿Parece eso? No lo creo, con Rodrigo trabajamos cuatro años y somos amigos. Pero creo que ellos nos dan lugar a todas las panelistas por igual.

PING-PONG

-¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Soy componedora y amiguera.

-¿Tu mejor virtud?

-Sé guardar secretos.

-¿Tu peor defecto?

-La impuntualidad.

-¿Qué te pone de buen humor?

-Mis hijos.

-¿Y de mal humor?

-La falta de respeto.

-Algún pasatiempo.

-Mirar series.

-¿Un talento oculto?

-Cantar un poquito.

-¿Con qué te lucís?

-Con la información que comparto.

-Tu comida favorita

-Pollo con arroz.

-Una serie

-“El juego del calamar”

-Si no te dedicaras a tu profesión, ¿qué serías o harías?

-Viajaría, viajaría, viajaría. Amo viajar.

-¿Un artista favorito?

-China Zorrilla.

-¿Una canción?

-“A mi manera”, de Frank Sinatra.

-¿Las vacaciones perfectas?

-Con mi familia en la playa.

-¿Un miedo?

-Perder a la gente que amo.

-Alguien en quien confíes ciegamente.

-En mi mamá.

-Un placer culposo

-Comer chocolates a la noche.

-¿Lo primordial en una pareja?

-La comunicación.

V.R