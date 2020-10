@Antoravinale

En tiempos de cuarentena donde el público se acostumbró a ver todo a través de una pantalla, Paula Morales se sumó . “Herman@s”, una propuesta teatral completamente atípica a lo establecido. “Es algo distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver. Es un mismo texto con dos obras de teatro”, resumió a la perfección la actriz en diálogo con DiarioShow.com.

Fabián Vena, su pareja, es el director de la versión que interpreta la actriz junto a Barbie Vélez, mientras que Valeria Ambrosio dirige la de odrigo Noya y Santiago Caamaño. “Los dos directores tienen una impronta distinta y es mostrarle al público cómo de un mismo texto pueden salir cosas tan pero tan diferentes. De hecho nosotros no sabemos nada de lo que hacen ellos y viceversa. ¡Va a ser una sorpresa!”, expresó emocionada.

Esta no es la primera vez que Morales trabaja junto a su pareja. De hecho se conocieron en la tira “Somos Familia” y con el transcurso del tiempo encabezaron otros proyectos como “Niní” y “Perfectos Desconocidos”.

Hoy la vida los vuelve a unir en “Herman@s” y para ellos el trabajo es una gran experiencia: “A nosotros nos encanta trabajar juntos. Siempre fue como actores pero esta vez me dirige y es súper importante, porque siempre en algún proyecto mío lo hice partícipe, le pedía consejos, su mirada y siempre me sumó un montón. Confío mucho en él como director y para mí es un placer, me siento súper tranquila con él dirigiéndonos”.

Los actores iniciaron su romance en 2013.

Más allá de compartir el mismo espacio laboral, no hay que olvidar que Paula y Fabián conviven desde hace años y, sumado a la cuarentena, su tiempo juntos incrementó aún más. Sin embargo, eso para ellos no es un problema. “Estamos acostumbrados, no es la primera vez que trabajamos juntos. Estamos muy a la par. Nos había pasado también antes de tener mucha carga horaria juntos y compartir hasta los tiempos libres. Pero en ese sentido no nos costó, es algo que disfrutamos, no nos pesa. También buscamos eso, por ejemplo en Carlos Paz, más allá que la obra estaba buenísima nos incentivó poder mezclar trabajo con placer y familia”, reveló.

Hace siete años que los actores viven una historia de amor y hasta ahora el casamiento no llegó a sus vidas. Pero, ¿piensan en la posibilidad de sellar su romance en el altar? “No sé, no es algo que nos desvele en absoluto. No es una prioridad para nada. Quizás en algún momento lo podramos hacer o quizás no lo hagamos nunca", sostuvo Paula y concluyó: “Tenemos otras prioridades en este momento, pero no es por nada, no surgió la idea y está perfecto así. Podríamos hacerlo pero no es algo que necesitamos”.

Actuar en cuarentena

Nazarena Vélez le propuso hacer la obra antes de que comience la cuarentena, por lo que debieron adaptarla a los tiempo que corren: “Es una obra actuada en un teatro, sin público y no se puede perder la teatralidad. Es una obra vía streaming pero con tres cámaras. Buscamos un producto de muchísima calidad”.

“La mayoría de los ensayos fueron por zoom y en el teatro comenzamos no hace mucho. Pero es muy loco todo esto y no deja de ser una experiencia que siempre son bienvenidas”, agregó la artista.



Consultada por cómo llevó a cabo la cuarentena los primeros meses, la actriz contestó: “Si bien no te digo que pude rescatar muchas cosas positivas de todo esto, porque lo que pasa es tremendo, dentro de todo si me pongo a pensar qué es lo que pude capitalizar fue poder estar con los chicos al 100%. Pude estar muchísimo más presente que en un año de trabajo común y corriente”.

El rubro artístico fue uno de los más golpeados por la cuarentena obligatoria y, pese a eso, muchos en el sector vieron las adversidades económicas. No obstante los actores demostraron que pudieron aggiornarse a los cambios y una vez más se reinventaron. “Todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. Hacemos obras vía streaming y se hace lo que se puede dentro de lo que hay. Nos tenemos que adaptar constantemente a los cambios”, indicó Paula.

