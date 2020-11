@perez_daro

El mundo de Patricio Arellano estuvo muy movilizado este año debido su participación en el " Cantando 2020", como pareja de Laura Novoa, y su reciente renuncia. Para averiguar cómo es la vida post-reality, el protagonista de la obra "El regreso del joven príncipe", que se realiza por streaming, charló con DiarioShow.com.

-¿Les quedan algunas funciones de la obra?

-Sí, es un espectáculo hermoso que hacemos con un gran elenco. Es una obra musical que, si bien parece un infantil, es para toda la familia, lo van a disfrutar tanto niños como adultos. Nos quedan funciones el 14 y el 21 de noviembre.

.

-La trama muestra al protagonista haciendo una gran introspección. ¿Está conectado a tu renuncia al "Cantando 2020"?

-Definitivamente, pero no solo en este caso, creo que todo llega por algo, y de alguna manera tu trabajo se conecta con tu realidad. El personaje que hago viene apesadumbrado, con pesadez de la vida -y en el "Cantando" había algo que me robó la alegría de la cara-, pero luego tiene un despertar espiritual para vivir hoy.

-¿Te arrepentís de algo?

-No, tiene un saldo súper positivo mi experiencia, más allá del final abrupto. Lo viví con mucha ilusión desde el primer llamado que recibí para participar, aunque ya en el programa esas ganas fueron menguando, y llegó un momento en el que dejé de sentirme cómodo. Y yo desde hace mucho tiempo decidí ser feliz como sea, no me permito pasarla mal aunque tenga que renunciar a ciertas cosas.

-¿Existe el miedo ante esos exabruptos?

-Los artistas siempre tenemos miedo a quedarnos sin trabajo y no tener un ingreso. Pero en este momento me puedo dar el lujo de hacer algo así. Nunca me imaginé terminar renunciando. Pero estoy muy orgulloso de lo que hice, de los códigos que tengo y del coraje que tengo para saber decir "basta".

-¿Qué pasó con Laura?

-Siempre van a haber un montón de preguntas. Hay cierto morbo por conocer la intimidad de nuestras charlas, los ensayos, y la verdad es que no sucedió algo puntual, fue un cúmulo de cosas. Tendría que tomarme demasiado tiempo para explicarlo y enumerar las situaciones que me fueron llevando a renunciar.

-¿Te sentiste señalado por dejar el programa?

-Nunca me dejé de guiar por las máximas del medio, como "el show debe continuar" o "los éxitos no se dejan", siento que uno debe seguir su corazón y su intuición. La vida siempre te exige un acto de arrojo y valentía y yo soy un kamikaze, y cuando la vida me pide eso, yo doy el salto.

Patricio Arellano con Laura Novoa antes de renunciar al " Cantando 2020".

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS?

-Un apasionado.

-¿UNA VIRTUD?

-La sinceridad absoluta.

-¿Y UN DEFECTO?

-La sinceridad absoluta.

-¿TENÉS UN OBJETO FAVORITO?

-Mi guitarra.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”Bohemian Rhapsody”, de Queen.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Freddie Mercury.

-¿UN TALENTO QUE NO CONOZCAMOS DE VOS?

-Soy bueno en la cocina.

-¿TU COMIDA FAVORITA?

-Las pastas.

-¿Y BEBIDA?

-Limonada.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Hago ricas pizzas.

-¿UN EJEMPLO A SEGUIR?

-Mi papá.

Patricio Arellano en su paso por los estudios de "La Flia".

-UN MIEDO

-A permanecer inmóvil en la vida.

-¿Y UNA FORTALEZA?

-La conexión.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-La comida.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La mala comida.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-En Salvador de Bahía. En esas playas sentí mucha paz.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En el destino.

-ALGO QUE BUSQUES EN UNA PAREJA.

-El buen humor.

-UN PLACER CULPOSO.

-El chocolate en exceso.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”La historia sin fin”.

-UNA SERIE.

-Soy muy clásico, así que digo “Friends”.

Por D.P.