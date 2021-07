@RFilighera

Es una artista que piensa cada detalle en su carrera y su vida pública. Pertenece al Olimpo del rock y el pop argentinos, supo adaptarse a cada época y nunca se quedó afuera. "Le hago el aguante a la música, a mis colegas, a la profesión, sigo resistiendo y estaré con la música, siempre"; así Patricia Sosa explica el título de su show "Sigo aguantando" que el sábado 17 de julio, a partir de las 21, realizará, junto a su banda vía streaming.

En charla con DiarioShowcom, la artista subrayó que "en el frente de batalla de estos tiempos está todo el personal de salud, los que ponen en juego su vida, pero, en la retaguardia, somos los artistas, los que estamos sosteniendo esta pandemia con cuerpo y alma. La música les ha hecho compañía a muchísimos sectores de la población, sobre todo a aquellos que se encuentran solos. Me siento muy halagada por esto, tengo la firme sensación que estoy cumpliendo con una misión".

Ante nuestra consulta sobre si los artistas deberían recibir durante esta pandemia alguna ayuda puntual de parte del Estado, la cantante afirmó que "nosotros no pedimos ayuda ni subsidios. Solamente sostenemos que no nos deben aumentar los impuestos. Ahora, a modo de ejemplo, nos elevaron la carga a las ganancias y pido que me expliquen, humildemente, ¿qué ganancias hemos obtenido durante todo este proceso de pandemia? Aunque hay mucha gente que piensa que por el hecho de ser un artista o un músico no deberíamos cobrar. "Ustedes se presentan y cobran, con todo lo que está pasando en el país" dicen algunos. Las veces que hemos escuchado este tipo de afirmaciones nos revela una falta total de empatía. No obstante, este pensamiento, por suerte, forma parte de una minoría".

"Hay mucha gente que piensa que por el hecho de ser un artista o un músico no deberíamos cobrar. Me parece una gran falta de empatía".

Y como para reforzar su accionar, Patricia destacó: "Por otra parte, yo voy a cantar a comedores, escuelas, geriátricos, a todo tipo de lugares que nos necesitan. Insisto, yo voy a cantar a todas partes y no cobro. Además, no conozco otra actividad que lo haga como nosotros. Debido a ello es que siempre que pueda lo voy a seguir haciendo, a puro corazón".

En 2012 participó de "Soñando por cantar" con Alejandro Lerner, su marido Oscar Mediavilla y su ex amiga Valeria Lynch.

No había manera de charlar con ella y no preguntarle por los realities de canto en nuestra tevé, como " La Voz Argentina". "Yo fui jurado de muchos realities así y una cosa son los que están destinados a los famosos y otra los 'del pueblo', de los que he participado también ("Soñando por Cantar") y que son maravillosos. Lo único que nos diferencia a nosotros, los famosos, los que hemos podido hacer una carrera, de ellos, es tener una oportunidad, la posibilidad que te vean. Ahora está 'La Voz' y es un formato muy lindo que ha dado en el mundo muchos resultados en el mundo".

Acerca de cómo debe encarar un profesional esta tarea de guiar a los noveles, opinó: "Los chicos que quieren ser cantantes se encuentran bajo la exposición y una enorme responsabilidad. Están sometidos a que te juzguen y que te miren un montón de personas, y esto genera una adrenalina grande. Hay que comprender y desde la comprensión, poder evaluar. A mí me apasionan los reality de canto y Oscar (Mediavilla) en este momento se encuentra en Chile participando como jurado de un reality de talento".

.

Respecto del nuevo soporte, el streaming, que vino a salvar la emergencia en cuarentena pero hoy se consolida como opción fija, la Sosa opinó que "está bueno. Y la experiencia que tuve fue hermosa. Logré, por un lado, un poder de concentración casi impecable. Al terminar el recital me miré con mi banda y tenía los ojos llenos de lágrimas. Comprobé, una vez más, que en la música no existen las distancias, me llegaban mensajes desde los lugares más remotos e impensados del planeta. En este momento, de la misma manera que la gente, lo que yo necesito es comunicación afectiva, un abrazo virtual a través de esas canciones que te movilizan el alma. Amo todos aquellos temas que te hagan pensar y emocionar".

Pato cocinera

En relación a las sensaciones que le dejó su reciente paso por "MasterChef Celebrity", puntualizó: "Me dejó un balance positivo. Despertó en mí, por otra parte, una gran pasión por la cocina y empecé a descubrir la faceta social del mundo gastronómico y las urgencias, en materia de cumplimiento laboral que emanan de los pedidos de los comensales, es una dinámica muy intensa. Además, le aclaro al público que yo cocino mucho mejor de lo que hice en la tele, sucede que, al tener en la competencia un reloj apurándote, es inevitable que se deslicen algunos errores".

Aprendió mucho en su paso por "MasterChef Celebrity".

Finalmente, aseveró en relación a algunas versiones que arrojaron sospechas sobre el concurso: "Lo que sí te puedo asegurar es que en esta competencia, no hay trampa alguna. Todo es tan claro como el agua y así sucedió finalmente".