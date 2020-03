@AntoRavinale

En épocas donde hay incertidumbre y descontento social por el coronavius, Pampita hizo su esperado retorno a la pantalla chica. La conductora de “Pampita Online” reconoce que no deja que el pánico social la asuste, sin embargo entiende que debe tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio del virus que atemoriza al mundo.

"Nos estamos acomodando, somos un programa de actualidad y lo que pasa en la actualidad nos atraviesa, pero siempre tratando de mantener nuestro formato. Es un programa muy alegre, buena onda y teníamos ganas de volver a esta altura del año, ya estábamos muy ansiosos por empezar y nos tocó empezar así, pero nos adaptamos a lo que toca", confió la modelo en diálogo con DiarioShow.com.

Para cumplir con la regla de no generar aglomeraciones, la artista manifestó que al ser un equipo grande decidieron dividir a los panelistas por días. Además, también tomaron algunas medidas preventivas como venir listos de casa, desinfectar todo lo que usan, estar a una distancia prudente unos con otros y no abrazarse ni besarse.

La conductora regresó con "Pampita Online" a Net Tv

Por su parte, puertas adentro también respeta el aislamiento, aunque reconoce que no es tarea sencilla. "Mis hijos estan sin invitar a amiguitos, que les cuesta bastante pero entendiendo que nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás", comentó la madre de Beltrán, Bautista y Benicio. Y agregó convencida: "Creo que si todos somos responsables unos con otros, que los que llegan de viaje se cuidan, tomamos las precauciones necesarias de lavarse las manos y de tratar de estos días no reunirnos con nuestros seres queridos y seguimos las normas que tenemos que seguir, podemos estar bien".

Pampita, una generadora de noticias

En el transcurso de los años Pampita se convirtió en una de las mujeres más importantes de la farándula argentina. Su impronta y trayectoria hicieron que se gane un lugar especial en los medios y, todo lo que haga o pase a su alrededor, también.

"(A las noticias que hablan de mí) hay que darle la importancia necesaria, son cosas que realmente a mí no me importan y no hay que darle atención. Solo presto atención cuando es algo que si me importa mucho pero sino, como es algo que es todos los días, trato de no enfocarme en eso y no leerlo o no contestar", aseguró.

La modelo es madre de tres hijos y no descarta agrandar la familia con Roberto García Moritán.

"No miro nada de lo que dicen, tiene que ser algo muy importante para que preste atención porque con dos trabajos, tres chicos, una familia nueva, no puedo prestarle atención a cosas que no son importantes", sostuvo firme.

"Con dos trabajos, tres chicos, una familia nueva, no puedo prestarle atención a cosas que no son importantes"

De todos modos, Pampita está más allá del qué dirán. El 2019 fue un año importante para ella ya que tras conocer a Roberto García Moritán y entablar un romance de dos meses, dio el “sí, quiero” con una importante celebración. A más de cinco meses del casamiento, existe un deseo generalizado de sus fanáticos para que de el siguiente paso.

La modelo se casó en noviembre pasado con el empresario tras dos meses de amor.

"Estoy re contenta, nos vino re bien las vacaciones para estar tranquilos y para estar todos juntos en familia ¡Ahora ya arrancamos el año! Hay una expectativa generada por si algún día viene un bebé, pero nosotros estamos muy tranquilos. Así que no tenemos novedades con ese tema", detalló.

"Las ganas están pero no es algo inminente, no por ahora. No lo descartamos para más adelante, pero hay mucha más expectativas del afuera con eso que en nosotros", concluyó la jurado del “Súper Bailando”.