@perez_daro

Nos hizo reír siempre, pero quizás producto de los tiempos difíciles que vivimos, de cuarentena, aislamiento, pérdidas irreparables, hubo espacio para redescubrir la alegría más genuina. "Yo solo quiero sacarle una sonrisa a la gente", dice Pachu Peña al hablar de los diferentes proyectos para los que lo llaman.

Peña fue bendecido con un talento que no mucha gente tiene: puede lograr ese objetivo sin siquiera hablar. Pachu ríe y todos reímos. Pachu se ríe con todo su rostro así que no hay barbijos que lo contengan. Su sonrisa, su risa y sus tentadas delatan honestidad, que se esparce en el público que lo ve.

En charla con DiarioShow.com, el humorista que más cerca está de la gente habla de su gran presente y su forma de llegar a todos, sin mayores pretensiones que llevar un poco de alegría en momentos duros.

"Una vez dije en una nota cuál era mi comida favorita y me dijeron que era muy aburrido. A mí me gusta la comida sencilla, me gustaba mucho el arroz con manteca, queso rallado arriba y mandarle dos huevos fritos. La periodista me dijo que no daba con la nota y me pusieron que comía salmón con, no sé, alcaparras. Me quería morir", comenta y aclara -o, mejor dicho, declara- que es un hombre de gustos simples y que incluso en las vacaciones no se va muy lejos de su hogar porque extraña su cama y su control remoto.

Con esa misma sencillez conecta con la gente en las redes, donde es normal ver que interactúa con cada persona que lo nombra e incluso saluda como si fuera un tío, si es que se lo piden. "No sé si es mi público específicamente, pero yo me debo a todos. No me cuesta nada comentar una foto como si fuese el tío de un chico si me lo pide, ayer hice un par de esas. Les escribo 'grande sobrino, qué facha'. No cuesta nada. Tampoco tengo un millón de seguidores, ni me interesa subir cosas para captar seguidores. No pasa por ahí lo mío, sino por la televisión. Mi trabajo es en la pantalla, o la radio, o el teatro y el cine, y no necesito captar seguidores".

Tiene propuestas para proyectos fuera del humor. (Diario Crónica/Nahuel Ventura).

-Pero las redes son una fuente laboral ahora...

-Soy agradecido a esa gente que me pide cosas y lo hago desde la buena onda. Soy distinto, hago cosas de canje si es gente amiga y quiero darle una mano. Me dicen 'te mando pizzas si me subís una foto', pero si puedo pagar, lo pago, prefiero eso. No me gusta manguear. El otro día mi hija quería comer sushi, y cuando mando el pedido, con los datos, ven mi foto y no me cobraron. Les agradecí con una foto, pero no vivo del canje. Pero prefiero hacerlo para ayudar, no quiero que piensen que digo "no" por creerme una estrella.

-¿Notás que aumentó tu popularidad en el último año?

-Puede ser, ahora con las redes, y los videos de Youtube mucha gente me descubrió. Soy muy agradecido de las oportunidades que me da la gente que me abre las puertas y a Dios también, por darme salud y trabajo. Disfruto mucho de lo que está ocurriendo y es lindo que la gente te quiera.

"En 'Peligro' teníamos dos pelucas o tres y nos la cambiábamos a cada rato, nos llevábamos nuestra ropa. Los que estuvimos ahí amamos hacer el programa y lo seguimos amando"

-¿Las propuestas de trabajo son una consecuencia de esa aceptación?

-Todo tiene que ver, pero no me preocupa mucho entenderlo. Lo disfruto, aprovecho las oportunidades, como lo de "Corte y confección", porque a pesar de no saber nada de costura me gustó el desafío y fui a tratar de divertir un poco la tarde, darle alegría. Eso también hizo que el Chato y Fede se fijaran en mí para " La Academia", y el programa de humor de Tinelli. También sigo en "Polémica", muy agradecido a Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich.

Su carrera comenzó en Rosario junto a Pablo Granados y conoció la fama con "VideoMatch". "No hay dos sin tres", y "Peligro sin codificar" fueron otros grandes logros que llegaron después, lugares en los que volvió a trabajar como en sus inicios, con más cabeza que presupuesto. "En 'Peligro' teníamos dos pelucas o tres y nos la cambiábamos a cada rato, nos llevábamos nuestra ropa. Los que estuvimos ahí amamos hacer el programa y lo seguimos amando. Ahora hay menos espacio para programas de humor pero Marcelo (Tinelli) también apostó este año a eso, lo que es genial".

"Peligro sin Codificar", un clásico que se extraña.

Sobre aquel clásico conducido por Diego Korol, indica: "Esperamos que vuelva en algún momento. Era un programa hecho con mucha alegría, somos amigos. Era como ir a un club a jugar a la pelota y divertirte un rato".

Sin embargo, desde hace varios años hubo una revisión del humor, de qué hacía reír a los argentinos, y muchos paradigmas se modificaron o rompieron. Al respecto, reflexiona: "Hay que repensar todo, evolucionamos, hay humor que no va más, aunque haya un público que lo sigue consumiendo. Ahora estamos tratando de buscar la vuelta y que la gente se divierta quizás más sanamente, sin ofender a nadie".

En la actualidad también se lo puede ver en "Playboy games", un programa de la señal para adultos en donde es comentarista de los juegos que realizan las conejitas (ver aparte). Evidentemente, su carrera se extendió a diferentes ámbitos y Peña lo entiende así: "No sé si es que los planetas se alinean, como suele decirse, el universo, pero recibo propuestas de todo tipo. Es un lindo momento que estoy pasando y también hay proyectos fuera del humor".

-Eso sería novedoso.

-Ojalá se dé, no se puede adelantar nada pero es un lindo desafío, acepto cosas en las que me puedo meter, puedo dar algo de mí, si siento que no puedo sumar, brindar algo, no me meto. Ojalá se dé porque tengo muchas esperanzas, nunca hice nada por fuera de esto y también quiero probarme.

-La gente se ríe con apenas verte, ¿es difícil que apuesten por vos en otra cosa?

-Salvando las distancias, que son kilométricas, cuando Guillermo Francella empezó a hacer cine la gente de ese palo se reía, pero él hizo un papel del carajo en "El secreto de sus ojos". Y también le sucedió a Jorge Porcel en "Carlito's way", que la gente se quería reír con el gordo y era completamente distinto lo que hizo. Sé que la gente me conoce de una forma, y sé que es lo que la gente espera de mí, la risa es natural, auténtica.

-¿Es parte de la aceptación esa autenticidad?

-La otra vez quisieron hacer algo conmigo, un pnt (publicidad no tradicional) para Instagram, y me decían que me ría. Pero yo les respondía que eso me salía natural, no lo puedo falsear, me tiene que salir de adentro y eso lo demuestro siempre, siendo yo. Es genuino, me pasaba mucho en "Corte y confección", cuando me tentaba por lo que estaba presentando, porque no podía creer lo que estaba diciendo. Yo no le puedo mentir a la gente y queda demostrado con mi risa. Es un juego, pero me tentaba porque sabía que estaba engañando a la gente diciendo que el vestido era así, el corte era asá, cuando realmente no sé de eso. Eso me vende, es genuino. A la gente le gusta eso.

"Soy muy tranquilo fuera de cámara, pero cuando se prende me siento respaldado por el personaje, como un escudo"

-¿Tiene que ver con la timidez entonces?

-Soy muy tímido. Hace poco estuvimos grabando el sketch de "Los tangueros" y en un break unas chicas que participaban me dijeron algo y me puse colorado, me daba timidez y me cargaban por eso. Para mí es un trabajo y lo disfruto, salgo de ese lugar de vergüenza y soy otra persona. Me divierto cuando tengo confianza con el que está al lado mío. Soy muy tranquilo fuera de cámara, pero cuando se prende me siento respaldado por el personaje, como un escudo.

-Siendo tímido, ¿tuviste que lidiar con tanta exposición que tuviste estos tiempos?

-Para nada, es una buena señal que la gente te pida una foto, te agradezca porque lo hiciste reír, disfruto mucho de eso, me tendré que preocupar el día que no me reconozcan y no me saluden. Disfruto cuando me piden, ya sean saludos por video, trato de complacer a todos aunque a veces no me da el tiempo o no llego a ver todas las menciones que me hacen.

Comentarista en “Playboy games”: desafío sexy

En "Playboy games" se divierte como loco.

En mayo, Playboy TV y Hotgo.tv estrenaron “Playboy games”, un nuevo y sexy reality rodado íntegramente en Argentina. Se trata de un programa de entretenimiento en el que seis hermosas participantes deben afrontar distintos desafíos.

Las chicas, divididas en dos equipos, deben superar una serie de desafíos de manera individual y grupal en diez divertidos episodios que están disponibles para todos los usuarios de Playboy y Hotgo.tv.

En la conducción del ciclo está Osvaldo Príncipi, y contará con los comentarios de Pachu Peña. Curiosamente, el programa sirvió también como un reencuentro entre dos ex "VideoMatch".

Sobre el proyecto, el humorista dijo: “Acepté la propuesta porque me gustó, también está Osvaldo que relata, y yo comento estos juegos de las chicas. Son muy divertidos y lo llevamos de buena manera y nos divertimos mucho haciéndolo. La gente que consume Playboy nos disfruta en otro ámbito pero haciendo lo que ya sabemos hacer”.

Por D.P.