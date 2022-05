@sofinabias

Si bien " Mambrú" se separó hace más de 17 años, en 2005, tan solo tres años después de su debut en el reality "Popstars", el fanatismo de sus seguidores sigue igual de vigente que hace dos décadas y no pierden la ilusión de un posible regreso de la banda masculina.

Con clásicos como "A Veces" o "Tiene que cambiar", los "Backstreet Boys" argentinos, Germán Tripel, Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Milton Amadeo y Pablo Silberberg brillaron entre los jóvenes de la época pero rápidamente decidieron tomar caminos separados y continuar sus carreras artísticas por separado.

En ese sentido, hace tan solo unos días, los integrantes del grupo sorprendieron a todos sus fans al compartir el emotivo reencuentro que tuvieron a casi 20 años de su comienzo en el mundo del espectáculo argentino.

En diálogo con DiarioShow.com, Pablo Silberberg se refirió a la reunión sorpresa que tuvo con sus ex compañeros, la reacción de sus fanáticos en las redes sociales y cómo vivió el quiebre de la banda.

El reencuentro viral de los ex integrantes de Mambrú.

"Me dio mucha alegría y mucha emoción el reencuentro porque Mambrú fue una banda que, por el experimento que empezaron a ser los reality, nos puso en un marco raro para el país y para la situación de que no existía nada parecido. Fuimos un grupo cuestionado, pero al entender rápidamente la situación, nos volcamos a dejar todo por la gente", expresó.

Sobre el quiebre de la banda pop, el vocalista explicó: "Nunca hubo otra intención. Ninguno se hizo millonario y el proyecto tampoco representó un gran desafío musical y artístico para nosotros. Fue una escuela dentro de la industria, y todo para devolverlo a la gente. Mientras que estuviesen contentos y disfrutaran Mambrú, todo genial. En cuanto sentimos que eso se empezó a apagar, o que nuestro entusiasmo no fue el mismo, decidimos abrirnos".

"Fue una reunión de amigos que coincidimos todos, que no suele pasar muchas veces porque Gero (Rauch) vive afuera y yo viajo mucho, pero decidimos hacerla y el boom de las redes sociales fue algo inevitable", definió sobre su juntada viral con sus ex compañeros.

El final de la banda pop argentina " Mambrú".

¿ Vuelve Mambrú como banda pop ?:

"Está eso de la ´retromanía´ que lo vemos en todos lados del mundo. No sé si es algo de nuestra cultura humana la necesidad por reivindicar esas figuras. Algunas veces está bueno, pero por otro lado uno trata de no revivir un muerto", analizó sobre la esperanza de los fanáticos de un regreso de la banda.

"No me parecería interesante ni bueno para nadie generar una expectativa sobre algo que no existe. Mambrú no existe como grupo, ya está disuelto. El ciclo de la banda se terminó. Nosotros nos juntamos a comer como amigos y disfrutar el momento sabiendo que mucha gente se iba a ilusionar con un posible regreso. Las redes sociales nos permitieron compartir nuestra cena", aclaró contundente sobre el posible regreso.

Entonces, Silberberg le dio el poder al público: "El grupo le pertenece más a la gente que a nosotros. Mambrú es un punto de encuentro musical y humano en el que los cinco aparecemos. No digo que no hay posibilidad de que hagamos algo juntos, pero si lo hacemos, sería por la gente, no por nosotros. No tenemos ningún compromismo con nosotros ni con nadie. Es un flash todo lo que se generó a raíz de la foto. Nos entusiasma poder regalarle algo a nuestro público".

El post Mambrú para Pablo Silberberg: exorcismo y purificación

Tras el quiebre de la banda, el artista se dedicó completamente a él y a su arte con su hermano: "Me recluté en mi casa. Fue un momento de purificación bastante largo, de varios años, de limpieza. De volver a la calle, a la vida normal, aunque nunca iba a volver a ser normal, de intentar tener una vida ordinaria. Me puse directamente a trabajar con mi hermano Carlos y comenzamos a trabajar en música nueva, que después se convirtió en Inmigrantes. Quedarnos encerrados y laburar".

"Mi madre vivía en otro país asi que viajamos mucho para atravesar ese exorcismo o purificación. Fue un momento bárbaro para nosotros porque fue volver a encontrarnos. Tampoco nos habíamos alejado tanto de nuestra esencia con Carlos. Siempre en dúo porque atravesé todo el reality, Mambrú y posterior con él. Todo lo que hicimos fueron excusas para llegar a Inmigrantes", recordó sobre los años posteriores.

El antes y después de Pablo Silberberg tras Mambrú.

Respecto su persona tras haber sido parte de una banda pop muy famosa, el intérprete reconoció: "No siento que haya cambiado mi esencia pero tenía un bagaje de mucha información y años de no poder hacer nada. Volver a salir a la calle. Tratar de tener una vida normal. Se hizo difícil y extraño, no sabía por dónde empezar, pero por eso me recluté. Había muchas sensaciones encontradas".

"No me cambió a mí, pero sí cambió mi vida. Tuve que reordenarme. Además era muy chico, tenía 18 años. Siempre fui una persona de la calle, de la noche y de salir. La fama es otra cosa y yo no podía tener esa vida. Tuve que reordenar mis principios. También encarar una carrera musical con la que quería continuar, más bien empezar de cero, y entonces tuve que aniquilar algunos fantasmas de mi mente. La purificación al aislarme fue necesaria para volver a mí, que nunca lo había dejado, pero tuve que hacer una inmersión total", advirtió sobre la gran travesía que vivió.

El presente artístico con la banda Inmigrantes :

Después de la separación de Mambrú, Pablo se abocó completamente a Inmigrantes, la banda que tiene junto a su hermano gemelo Carlos, Inmigrantes. En la actualidad, los cantantes se encuentran enfocados en su próximo disco, el cual se estima que se lanze en 2023.

"Con mi hermano, Inmigrantes, es algo completamente distinto de Mambrú. Es un proyecto personal con él. Lanzamos un disco en pandemia llamado ´América´ con el productor de nuestro primer disco. Fue volver a la escena después de varios años editandos EP de forma independiente. Ya estamos grabando otro álbum para poder lanzarlo a fin de 2022", reveló a este medio.

El disco de Inmigrantes, "América".

"La presentación de ´América´ fue muy especial porque hace mucho que no tocábamos. Desde febrero 2020 no nos subíamos a un escenario. Volver a Avellaneda, nuestra ciudad, un poco simbólicamente porque es nuestra segunda casa. Teníamos mucho miedo por el público porque no sabíamos cómo iba a responder. Por ahí todos se iban a recluir más y vivir todo desde dentro, pero agotamos entradas. Más que un show, fue catársis. Teníamos mucho adentro por soltar", celebró el éxito de su vuelta a la escena musical.

Y cerró sobre la gran labor que tiene junto a su hermano: "Somos una banda independiente. Por eso nunca podemos estar 100% con un tema solo. Tenemos que abarcar todo el espectro de trabajo. La producción del disco, shows, ensayos, redes sociales, comunicación y todo lleva tiempo. En algunos meses ya va a comenzar la grabación de las nuevas canciones de nuestro disco. Continuar este camino árduo que todavía no nos cansa. Nuestros objetivos principales son seguir grabando discos, hacer giras, posicionar la banda a nivel nacional e internacional".

Por S.N.