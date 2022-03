@Rfilighera

Vive momentos apacibles, alejados de cierta tempestad mediática que lo mantuvo en el ojo de la tormenta hace un tiempo. Con una estabilidad sentimental que se refleja, por otra parte, en esta actualidad que transita con la comedia "Mi mujer se llama Mauricio", para Pablo Rago el presente es su principal foco de atención. Probablemente, sea para el actor su etapa de mayor análisis y equilibrio.

Con la madurez que otorgan los años y los diversos avatares de la vida, el ex Pablito de "Amigos son amigos los amigos" mantuvo una charla a agenda abierta con DiarioShow.com donde no quedó tópico por abordar, teniendo como marco una jornada con tibio sol, brisa mediante, en la postal vespertina de la siempre cálida y bella Villa Carlos Paz.

-Se te nota muy contento con tu presente laboral. ¿Esto es así?

-Así, es, plenamente, me siento gratificado y muy contento de estar en esta parte del país. Convengamos que al poco tiempo de estar acá caí con covid y estuvimos sin funciones durante una semana. Pero son las circunstancias que nos tocan vivir. Por otra parte, la alegría de haber vuelto a realizar temporada en esta región después de tres años es un plus aparte. Carlos Paz, además de ser una plaza teatral de gran consideración es una ciudad hermosa donde uno goza de tranquilidad y equilibrio en todo sentido.

-Es como si estuvieras veraneando...

-Es así nomás, porque aprovecho los momentos libres para ir al río junto a mi familia. Y en los últimos tiempos incorporé a un nuevo integrante, Matias Alé, gran compañero de elenco. Nos hicimos muy compinches en todo sentido. Después del teatro nos vamos a comer y nos mensajeamos durante todo el dia.

Con Matías Alé se hicieron súper amigos.

-¿Se viene una nueva dupla actoral?

-No tengo dudas que somos una dupla interesante para cualquier propuesta teatral o televisiva. Es que la experiencia dicta que cuando uno empieza a trabajar en teatro se generan vínculos muy fuertes. Y me ha sucedido con Matías.

-¿Qué nos podés decir de "Mi mujer se llama Mauricio"?

-Que ha sido una elección laboral magnífica. Y, en medio de esta nueva ola de pandemia, ha tenido muy buena recepción de público. Hoy (13 de marzo) hacemos la última función en la villa y en días, comenzamos con una gira por todo el país.

-¿Por qué pensás que la comedia es uno de los rubros que mejor te cae?

-Es un género al que le estoy muy agradecido y, en esta oportunidad, me ha tocado un personaje que no había hecho: un tipo chanta, con todas las características del porteño vividor y que se ensambla muy bien con el resto de los protagonistas. Todos tenemos la oportunidad de lucirnos acompañando a ese enorme actor que es Alejandro Müller, y que ha conseguido una verdadera joyita de composición. Terminamos este fin de semana y vamos a encarar una gira por el país.

En el teatro se luce con "Mi mujer se llama Mauricio".

-Inclinando la mirada hacia el pasado, comenzaste desde muy chico ¿cómo se dio todo?

-Todo partió de una elección de mis padres: nos llevaron a mi hermana y a mi a una agencia de publicidad y ahí comenzó la historia. Era un chico con buena memoria y sobre todo, muy paciente, lo que resultó fundamental para las largas jornadas de trabajo televisivo. Y realmente estoy muy agradecido. Con 49 años llevo cuarenta y cinco temporadas en esta actividad en la que me renuevo siempre, con muchas ganas de aprender y generar cosas. Siempre me han gustado el teatro y la magia de la televisión.

-¿Y cómo ibas complementado las tareas de la escuela?

-No he sido un estudiante ejemplar, pero fui cumpliendo con todas las obligaciones del colegio de la mejor manera posible. Algunas materias me gustaban más, como las humanísticas. Traté de cumplir y lo logré.

-La experiencia con Carlín Calvo ("Amigos son los amigos"), seguramente te marcó.

-Y mucho. Fueron cuatro inolvidables años de una producción que generó enorme recepción en la tevé de nuestro país y también en Latinoamérica. Me lo siguen recordando y a mí me hace muy bien porque se trató de algo que fue positivo para mi carrera. Han pasado 30 años de ese ciclo y que la gente lo siga recordando es emocionante. Carlín hace poco más de un año que nos dejó, pero lo evocamos con cariño y admiración. Todos los días está en nuestros corazones.

Con Carlos Calvo, en el inolvidable "Amigos son los amigos".

Fortalecido

Hace dos años Pablo tuvo que enfrentar un episodio judicial mediático (denuncia de abuso sexual) que le impidió participar, primero de una conferencia de prensa del filme "El robo del siglo" que se estaba estrenando, y luego derivó en un parate laboral.

-¿Cómo ves todo eso a la distancia?

-Se trató de una tormenta pasajera. En ese momento recibí muchísimo cariño, tanto de compañeros como del público en general. Y tomé, por lo tanto, la decisión de permanecer en silencio. La justicia accionó de manera acelerada, por suerte, sobre todo para todos nosotros, que nos cansamos de decir que se trata de uno de los poderes que actúa con mayor lentitud. Y no tengo dudas que la justicia siempre debe actuar rápido, para las dos partes en cuestión.

"(La denuncia en su contra) Se trató de una tormenta pasajera. En ese momento recibí muchísimo cariño, y tomé por lo tanto, la decisión de permanecer en silencio"

-Y como reza aquel famoso dicho: "lo que no te mata te hace más fuerte".

-Plenamente. Yo sali más fortalecido que nunca de este episodio. En ese momento estaba muy preocupado por mi mamá, una señora grande, y también por mi hijo y por mi novia. Y reitero, no quise salir a hablar porque no me tenía que defender de nada. Mi objetivo, en esa instancia, era poder cuidar a todos ellos. Felizmente, la verdad prontamente pudo salir a la luz.

-¿Qué sensaciones te generan esta oleada de denuncias por acoso y abuso sexual, no solamente en el mundo del espectáculo, sino a nivel general?

-Me parece muy bueno todo lo que está pasando y que se convierta en un hecho visible. Antes, en cualquier denuncia de maltrato, una mujer no era considerada la víctima sino la provocadora de aquella situación. Por suerte, esta circunstancia cambió. Más allá que se registren algunas denuncias que luego se confirman que son falsas, como en la de mi caso. Yo entiendo que se debe encontrar un delicado equilibrio, la justicia debe encontrar el equilibrio. Todo el mundo tiene el derecho de una defensa y poder ser escuchado. Por otra parte, entiendo, que estamos viviendo los coletazos de la revolución más importante a nivel mundial de los últimos 40 años: la revolución de la mujer. En función de lo que estamos hablando, insisto, hay que atender las denuncias de manera inmediata y que la justicia obre, en consecuencia.

-¿Te sorprende la cantidad de denuncias contra Fabián Gianola?

-Vuelvo a subrayar el tema anterior: la justicia debe actuar de manera urgente. Yo comprendo que determinados programas deban llenar espacios y mantener activa a una audiencia. Pero, la denuncia debe constituirse en una acción formal. Lo que no me parece correcto es que se condene a alguien antes de una resolución judicial. Yo creo que debemos guardarnos y opinar, los que quieran opinar, luego, cuando la justicia haya actuado. En mi caso fue tan rápido la decisión de la justicia que por suerte no hubo una condena social, más allá que algunos lo intentaron.

Con Tamara formó una familia ensamblada y es muy feliz.

Afortunado en el trabajo y también en el amor, Rago contó: "Estoy conviviendo con Tamara desde hace un año y hemos constituido una familia muy bien formada. Ella con su hijo y yo con el mío. El verdadero secreto de la relación entiendo que radica en que somos solidarios, nos cuidamos y protegemos mucho. Valorizamos el respeto y el amor. Mi hijo tiene 19 y el de Tamara 8, diferencia de edad que no se siente porque ambos disfrutamos sus respectivas presencias y engloba, en definitiva, a una familia con todas las letras. Yo me siento mucho más tranquilo. Se trata de un momento especial de mi vida".

-¿La pandemia favoreció o perjudicó la relación de pareja?

-En el primer tramo de la pandemia, Tamara vivía en su casa cuidando a su padre que falleció al poco tiempo, por diversas complicaciones de salud. En el 2021 decidimos vivir juntos y realmente la pasamos muy bien. Y cada uno con su identidad y su vida, nos fortalecimos mutuamente. Tamara es una gran compañera y compartimos un gran vínculo.

R.F