Pablo Alborán brindará un show por streaming el sábado 5 de junio a las 22, y para contar cómo será su concierto habló en exclusiva con "CM Xpress".

En una charla en vivo desde Madrid con Walter Leiva, el artista español contó detalles de la presentación oficial de su nueva producción discográfica, "Vértigo".

Además prometió romper la cuarta pared y develar el misterio de todo lo que sucede detrás del escenario.

El "Tour Vértigo 2021" se podrá ver en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú y Paraguay. Sobre él, Pablo contó: "Es un streaming que tiene de todo. Quise hacerlo a lo grande, como cuando no había pandemia. Intentamos que la gente me sienta cerca, sueñe,, se divierta y sienta que etá viendo algo mágico".

Y a poco tiempo de haber cumplido años, siente que este show será especial: "Espero que lo disfruten, que me sientan muy cerca. Y yo me voy a dejar la piel porque además he festejado mis 32 super feliz, con salud, con mi gente biena, y no hay nada más motivador que eso ahora mismo. Me pienso dejar el alma el sábado".

Por W.L

¡Mirá el video con la entrevista a Pablo Alborán!