El mes pasado cumplió 47 años, sin embargo, la mayoría de las personas, inclusive en su entorno, lo llaman Pablito Ruiz y en la actualidad muchos lo identifican como un “chico” Sex, desde que se incorporó a la exitosa obra de José María Muscari.

“Estoy feliz desde el primer día cuando comencé con la prueba de vestuario que es sensual y sexy. Cuando me lo propuso me encantó la idea porque muchos de mis amigos la habían visto y me dijeron que yo tenía que estar. Para aceptar, cancelé algunos proyectos que tenía y no estaban confirmados totalmente. Eran shows para otros países y le dije que sí a José porque además ya habíamos trabajado juntos. Salgo un poquito en bolainas, pero no hago un desnudo total, igual sé que los chicos que vengan van deleitase un poco”, se ríe con picardía.

"Voy a estar dos meses y participo en algunos bailes porque ensayé mucho lo coreográfico, canto en inglés y hay una sorpresa en el sketch del cabaret”, agregó.

-¿Hiciste fierros para estar diez puntos en lo físico?

-Siempre fui al gimnasio, pero durante la pandemia fuerte tuve que dejar y a mediados del año pasado volví con todo para bajar la pancita que creció por estar tantos meses sin actividad física. Ahora estoy en forma.

-¿Cómo fue tu vida durante los dos años de pandemia hasta la actualidad?

-Compuse canciones, obviamente. El encierro me afectó muchísimo porque venía trabajando muy bien en el exterior, llegue unos días antes de que cerraran todo en 2020 y hasta me agarró el primer ataque de pánico en mi vida. La pasé horrible y no se lo deseo a nadie. Empecé terapia porque nunca había transitado ese tipo de episodio e incorporé terapias holísticas y más espirituales. Por suerte, estoy saliendo y me siento recuperado. Todo indicaría que la pandemia vino a sacarnos todo lo que teníamos adentro como angustias, frustraciones y sueños no cumplidos.

-¿Te medicaron?

-Sí, y ahora tomo un cuartito cuando me siento nervioso, o muy ansioso. También me ayudó mucho la terapia de biodescodificación, muy ligado al árbol genealogico y vidas pasadas y me gustó tanto esa onda que ahora estoy con un maestro haciendo decodificación bio cuántica. Quiero aprender para poder sanar más.

-¿Seguís trabajando mucho en México?

-Sí, además hago shows en Perú, Chile, en Estados Unidos, pero se cortó todo con esto del Covid-19. Hice algunos streaming y me fue bárbaro y hace poco hice un show en el Picadilli. Siempre viví de la música. En un momento tuve una joyería, era un negocio familiar que pusimos con mis hermanos. También abrí un negocio de ropa, solo porque me gusta incursionar en otros rubros, no lo hice para tener otra fuente de ingreso, solo por placer.

Pablo tiene tres hermanos, Ariel, Silvina y Cristian Coronel, porque ese es el verdadero apellido. “Yo soy Pablo Maximiliano Coronel, el menor de la familia y me llevo muy bien con todos, pero con la terapia, la verdad, mucho mejor. En pandemia me mudé y vivo con mis dos hermanos mayores, pero estoy a punto de comenzar a construir mi propia casa. Me compré un terrenito en zona norte. En Argentina, nunca viví solo, cuando viajo al exterior sí”.

Cuando le preguntamos si fue el preferido de Irene, su mamá, fue categórico. “Sí, y Ariel, el más grande, también, pero nos quería mucho a los cuatro. Mamá me acompañó siempre en mi carrera, la gordita es un amor, digo, es porque siento su energía, nos atendió y mimó hasta último momento. Y ahora que ella no está presente me doy cuenta lo mucho que trabajaba como ama de casa, lavándonos la ropa, cocinando... Mamá falleció en 2016 y me costó muchísimo superar la partida de ella, es más, creo que la crisis que tuve en pandemia fue intentar superar el duelo. Fue un golpe muy fuerte que estoy transitando, todavía, pero voy bien, estoy creciendo, saliendo del capullo”.

-¿Nunca te sentiste asfixiado por la sobreprotección de tu madre?

-No, para nada. Mamá fue muy sobreprotectora y creo que recién ahora estoy saliendo de mi capullo. Hice un gran cambio en estos últimos años como persona y como artista.

-¿Te costó hablar de tu orientación sexual con ella?

-No, pero lo hable a mis treinta y pico, creo que fue cuando Ricky Martin contó que era homosexual, fue en ese tiempo.

-¿Qué recuerdos tenés de tu padre?

-Papá murió cuando yo tenía un año y ocho meses. Sí, me acuerdo que una noche yo tenía mucho tos y él me ponía pañitos calientes en el pecho, también de una noche cuando ladraban mucho y los perros; tiempo después, mamá me dijo que fue la noche que él murió. Papá estaba internado en capital y nosotros vivíamos en San Miguel. Es y fue un recuerdo muy triste

-¿Cómo crees que el público y tus fan tomaron su confesión sexual?

-Muy bien y a mí, me cambió la vida, la gente me agradeció y terminó la persecución de la prensa. Mi vida fue más relajada y tuve más trabajo. Fue para bien.

-¿Tuviste parejas estables?

-No, la verdad que no. Todavía no encontré al amor de mi vida.

-Cerca de los 50, ¿pensás en la paternidad, en ser padre subrogando un vientre, o adoptar?

-Me gustaría, pero también se que es muy difícil y la subrogación de vientre es muy costosa, en el extranjero cuesta el valor de un departamento. Es terrible, voy a ver si avanzo con el tema. Tengo una amiga que me puede donar óvulos... Lo podría hacer de probeta y no en este país. Estuve averiguando en México y en Estados Unidos, en definitiva, estoy en la búsqueda de poder hacerlo. Si se me complica mucho, tampoco me voy a traumar, hay que dejar fluir las cosas y si no se puede, no se puede. Otra opción, puede ser la adopción.

-¿En 1987 cuando salen tus temas “Oh mamá” y “Cachetada”, es verdad que te comparaban con Luis Miguel?

-Sí, porque yo también tenía la voz aguda como cuando él empezó y no había otros artistas como nosotros, de ese estilo pop latino y románticos.

-¿Vendiste muchos discos con “Oh mamá”?

- Dos millones en toda Latinoamérica, y seis millones en toda mi carrera.

-¿Se conocieron?

-Sí, primero en Venezuela cuando yo tenía 15, coincidimos en un hotel, nuestros mánager se conocían, de modo que nos cruzamos, conocí su habitación, re buena onda, y después lo vi varias veces más. Cuando falleció su papá él estaba acá y fuimos al hotel, estaba en el Sheraton, a darle el pésame y puedo decir que fue una persona intachable conmigo. Luismi siempre fue impecable conmigo.

-¿Sos amigo de Ricky Martin?

-Sí, inclusive tuvimos una “ondita” que no se dio, solo nos besamos (se ríe). A Chayanne, también lo conocí en Chile y es super buena onda.

-¿Te gustaría escribir una biopic sobre tu vida?

- Estoy en eso. Me gustaría, en este momento analizo con quién la escribiría y voy a comenzar a grabarme. Es tan rica mi historia personal que vale la pena contarla y compartirla, porque además hay mucho que no se sabe para revelar.

-¿El apellido Ruiz es artístico?

-Sí, lo eligió el sello discográfico EMI.

-¿Cuando termines con Sex, que proyectos tenés?

-Me voy a ocupar del lanzamiento de mi nuevo disco, aclaro que todavía no tiene nombre, podría ser Nueva Era, pero hay que ver... También podría volver a la tele, pero no puedo decir nada.

-¿Quién administra tu dinero?

-Yo. Por suerte, ahora estoy ahorrando, maduré, como dije antes, voy bien, en octubre termino de pagar el terreno y antes de fin de año arranco con la construcción.

"Festilindo" fue un concurso de canto de gran suceso en la televisión argentina de los años 70 y 80. De allí surgieron figuras de la talla de Pablo Ruiz, Laura Miller, Lorena Paola y Florencia Peña. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro y muchos de sus participantes denuncian que no solo no cobraron ni un peso, sino que además sufrieron explotación infantil.

En este sentido, en las últimas horas se sumó el testimonio de Pablito Ruiz, quién quien además habló de censura. “Tardamos mucho en volver a encontrarnos porque pasaron muchas cosas. Por empezar, no nos dejaban usar el nombre de Festilindo porque Emiliano, que es uno de los hijos de Ciro Dante, era dueño de toda la marca y nos metió una traba para que no podamos estar juntos cantando sobre un escenario, pero nuestra imagen y la voz no la pueden prohibir. La música tampoco la pueden callar porque es de todos".

"Fuimos censurados en Youtube porque obviamente las imágenes del programa o de los shows de Festilindo son de este productor, entonces él las podía bajar en cualquier momento. No podemos hacer uso de este material, pero sí de nuestra voz y nuestra imagen, y las canciones. Lo tomo como una injusticia y la pasamos re mal porque nosotros no podíamos expresar nuestro arte, nuestra voz y era como que nos ponen palos en las ruedas. Pero el amor lo salva todo y el cariño de la gente también”, concluyó.

