La vuelta a los escenarios para Osvaldo Laport y elenco con la comedia dramática "Rotos de amor" encierra una gratificación especial desde todo sentido. "Para nosotros ha tenido una fuerte connotación y tiene que ver con la primera semana, los primeros espectadores, una especie de sueño hecho realidad que pudimos concretar en el desarrollo de esta emergencia sanitaria", confesó el actor.

Y agregó: "Con timidez pero con acentuada firmeza nos hemos convertido en una suerte de juglares para la esencia del espectáculo y, por sobre todas las cosas, promover la vuelta del público a una sala en el marco de la gran confianza y en derredor de los protocolos y todas las medidas de seguridad posibles. En este sentido, el abanico es amplio y, por otra parte, para el espectador, el ticket del espectáculo es la garantía para presentar ante cualquier tipo de eventualidad por los nuevos horarios dispuestos de circulación". Dicha responsabilidad también se traslada, a decir del testimonio del artista, para todos los integrantes del elenco que, de acuerdo a la disposición de la producción, deberán hacerse un hisopado todas las semanas.

Una y otra vez, el intérprete afirmó que "más allá de la vacuna, el mundo cambió de manera muy profunda, y por momentos errática. No podemos, además, quedarnos encerrados en nuestras casas, debemos aceptar las nuevas reglas que estamos llevando y los nuevos hábitos de convivencia. Por otra parte, no deben pecar justos por pecadores y cuesta creer, además, que un puñado de estúpidos no se lleguen a dar cuenta de que el mundo ha cambiado. En consecuencia, es importante acatar las normas de protección, cuidarse uno mismo y ser solidario, en definitiva, con el prójimo".

ROLY, LAPLACE, LAPORT Y GRIMAU, EN EL MULTITABARÍS.

Asimismo, Osvaldo puntualizó que "la juventud no debe ser enfocada como los malos de la película. Ellos tienen valores, reglas, sus convicciones y han estado cumpliendo, como el resto de nosotros, a rajatabla el tema de la cuarentena. Que sean, por otra parte, los damnificados de una respuesta de violencia ante situaciones que se pueden hablar y hacer comprender, me parece totalmente injusto".

En cuanto al cuadro de situación de la televisión argentina, destacó: "Hace mucho tiempo que nuestra tevé no está produciendo y lo que se genera se puede contar con los dedos de una mano. Y esto es una verdadera pena. Esta ola de superpoblación de latas extranjeras tiene que ver, puntualmente, con factores económicos y, en consecuencia, el porcentaje de ficción nacional es prácticamente ínfimo".

Por otra parte, Laport defendió las nuevas modalidades online como el streaming y en este sentido, a modo de productor de sus propios espectáculos, ya ha dado conocer "Detrás del arco iris" y con el objetivo de dar a conocer uno nuevo en tiempo cercano, titulado "Piensa en mí".En otro momento de la charla, Osvaldo nos recordó que sigue participando en su rol de Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, llevando a cabo una acción solidaria muy fuerte a favor de Etiopía. "Refugiados podemos ser todos y de hecho lo hemos experimentado esto en la dictadura militar. No podemos mirar al costado". Y completó: "Vamos hacia un mundo mejor y no tengo dudas de que la juventud está tratando de salvar los grandes errores que han cometido otras generaciones. Debemos ir, en definitiva, hacia una humanidad mucho más inclusiva".

